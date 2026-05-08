Yipio habló por primera vez desde su abrupta salida de Gran Hermano: “Prometo volver con todo”

Yipio se despidió de Gran Hermano por la salud de su madre y dejó abierta la posibilidad de regresar al reality (Video: Instagram)

A solo horas de su inesperada salida de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Yipio rompió el silencio y se dirigió a sus seguidores con un extenso y sincero video desde Uruguay. La participante uruguaya, que debió abandonar el reality por un delicado cuadro de salud de su madre, compartió cómo fueron sus primeras horas fuera del juego, el shock de la decisión y sus planes para el futuro.

“Perdón por lo largo del video, quería contarles la posta y no tengo muchas ganas de editar o pensar qué decir”, comenzó Yipio, visiblemente emocionada. “Estoy un poco en shock todavía, pero estoy bien y muy contenida”, aclaró, antes de agradecer de corazón a la producción de Gran Hermano, a su pareja y a sus amigos, que no dudaron en hacer un viaje de dos horas para esperarla en Colonia apenas llegó. “Gracias a la producción que todo el tiempo me contuvo, a mi novio y a mis amigos que se hicieron un viaje de dos horas para esperarme”, relató.

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La participante uruguaya de Gran Hermano Generación Dorada priorizó el bienestar de su familia y recibió el apoyo de sus seguidores

La salida de Yipio fue uno de los momentos más conmovedores de la actual temporada del reality. Todo comenzó cuando la producción la llamó al confesionario para comunicarle un mensaje urgente de su pareja: la salud de su madre, ya delicada antes de su ingreso, había empeorado y era necesario que ella estuviera presente fuera de la casa. Aunque Gran Hermano le dejó en claro que la decisión final era exclusivamente suya, la participante no dudó en priorizar a su familia: “No tengo otra opción, porque mi mamá está sola, está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija, que es menor de edad y no tengo más familia para hacerse cargo de ella. Con todo el dolor del mundo, pero sí, me voy”, explicó en su momento, entre lágrimas.

En el video publicado en sus redes, Yipio detalló la situación y el impacto emocional que le representó tener que dejar el juego: “Mi mamá está bien, pero hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud. Cuando yo entré a Gran Hermano estaba un poco mejor, pero en este último tiempo se dejó venir mucho. No quería comer, le está costando caminar. Mi hija y Mati hicieron todo lo que pudieron, pero hubo un par de caídas donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en casa. Y obviamente que para mí la prioridad siempre es mi familia, sobre todo siempre mi hija”.

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La ex participante también reveló que su hija fue quien, en última instancia, pidió que ella regresara: “El psicólogo me dijo que era mi hija la que había pedido, que él habló con mi hija y mi hija pidió por favor que mamá saliera. Tengo que venir a solucionar esto. Tengo que conseguir como que mamá esté cuidada 100%, que esté acompañada. No es fácil”, reconoció.

La salida de Yipio generó uno de los momentos más conmovedores de la temporada actual de Gran Hermano

A pesar de los mensajes de apoyo, Yipio admitió que también está recibiendo comentarios negativos, aunque prefiere no enfocarse en ellos: “Estoy escuchando un montón de estupideces, que no me voy a enfocar en eso porque no vale la pena. Tengo a mi hija, que es la que pidió que saliera, y tengo a mi vieja en una situación que la verdad me gustaría no tener y no tener que ocuparme, pero no me queda otra, es lo que tengo que hacer. Es mi deber como hija y es mi deber para estar bien yo también, porque no podría estar adentro de la casa sabiendo que mi madre está mal”.

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En el cierre de su mensaje, Yipio dejó en claro que su salida no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto: “Obviamente, de la manera que sea, voy a seguir siendo parte del programa porque estoy súper agradecida a Telefe, a Cuarzo, a Gran Hermano, a Santi Del Moro y a toda la gente que conlleva el programa y súper agradecida a toda la gente que me bancó. Ha sido una experiencia única, ha sido un loco tremendo, pero creo que hay gente que me entenderá que siempre la prioridad es la familia”.

Mensajes de apoyo de figuras como Andrea del Boca y Jenny Mavinga mostraron el cariño que cosechó Yipio durante su paso por Gran Hermano

La comediante uruguaya, que se ganó el cariño del público por su autenticidad y sentido del humor, cerró el video con una promesa para quienes la apoyan: “Los amo, y prometo volver con todo, ya me conocen bastante, saben que es, una lloradita y a seguir. ¡LOS AMO! ¡Gracias, gracias, gracias!”. El posteo se llenó rápidamente de mensajes de aliento, incluyendo los de Andrea del Boca y Jenny Mavinga, compañeras del reality, quienes le expresaron su cariño y admiración.

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“Voy a afrontar esto como lo afronto siempre, humor y risas, y tratando de solucionar las cosas, porque si me enfoco en el problema me vuelvo loca. Los amo mucho. Vuelvo a repetir, gracias a todos, por todo el apoyo todo este tiempo y les prometo que voy a tratar de seguir con todo. Los amo”, concluyó.