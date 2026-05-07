Los Jonas Brothers se sumaron a la fiebre por las figuritas del mundial y abrieron un sobre en medio de su show en Argentina

A semanas del inicio del mundial, Joe Jonas buscó la figurita de Messi en medio de su concierto

Tras causar furor en su primer show en Buenos Aires, los Jonas Brothers volvieron a conquistar al público argentino con gestos y guiños llenos de complicidad local. En ese marco, y con la fiebre mundialista cada vez más presente a pocas semanas del inicio del torneo, Joe Jonas sorprendió a todos al sumarse en vivo a la tendencia del momento: abrió un sobre de figuritas del Mundial en busca de la codiciada estampita de Lionel Messi.

La escena ocurrió durante la segunda noche de shows en el Movistar Arena, donde Joe, Nick y Kevin Jonas derrocharon carisma y conexión con sus fans. En el escenario, Joe tomó el micrófono y, con humor, anunció: “¿Estará Messi acá? Vamos a ver”. Abrió el sobre con expectación y fue mostrando cada figurita ante la mirada atenta del público. Aunque no apareció ni el ídolo argentino ni ningún otro jugador nacional, el gesto desató ovaciones y comentarios cómplices entre los presentes y en las redes sociales.

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El entusiasmo de los Jonas Brothers por la cultura argentina quedó en evidencia desde su llegada al país. En el primer recital, Joe Jonas lució una remera con el logotipo y la mascota del Mundial Argentina 78, y luego sorprendieron al invitar a Tini Stoessel al escenario para interpretar juntos la emblemática canción que Demi Lovato y Joe Jonas lanzaron en 2008, reviviendo uno de los momentos más recordados de la película Camp Rock. Así, la cantante interpretó “This is me” y “Cupido” ante un Movistar Arena colmado.

La complicidad con Tini comenzó incluso antes del show, cuando los hermanos compartieron una story en sus redes sociales escuchando una canción de la Triple T mientras se dirigían al estadio, alimentando rumores y expectativas entre los fans.

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Joe Jonas abrió un sobre de figuritas del mundial en medio de su show en Argentina

La emoción creció aún más cuando Joe Jonas, días antes del concierto, grabó un video adelantando la presencia de una invitada especial: “Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con... ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica. Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes”.

El vínculo entre los Jonas Brothers y Tini Stoessel no es nuevo. Meses atrás, el trío estadounidense había expresado públicamente su deseo de colaborar con la artista argentina, generando revuelo entre los seguidores y la prensa especializada. Durante una entrevista con Telemundo, Joe Jonas declaró: “Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica”. Kevin Jonas añadió que existen “muchísimos” artistas latinos con quienes les gustaría colaborar, mencionando referencias anteriores como Bad Bunny y Karol G. Los músicos estadounidenses mostraron así su creciente interés por el panorama musical sudamericano y por nuevas fusiones artísticas.

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Tini, por su parte, celebró la posibilidad de trabajar junto a los músicos en una entrevista con Radio Disney, donde calificó como “increíble” el reconocimiento y destacó que la colaboración sería un gran paso en su carrera. Aunque por el momento no hay proyectos confirmados entre ambos, la admiración mutua y la buena sintonía quedaron en evidencia en el Movistar Arena, dejando abierta la puerta a futuras sorpresas para los fans del pop internacional y latino.

Tini cantó "This is me" junto a los Jonas Brothers

A partir de entonces, en distintas redes los usuarios rememoraron la etapa en la que Tini, como fan adolescente, decoraba su cuarto con pósters de los Jonas Brothers. La idea de ver a sus ídolos juntos en un escenario —por ejemplo, en Buenos Aires— motivó publicaciones, memes y miles de reproducciones del video de la entrevista.

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El vínculo entre los Jonas Brothers y Tini Stoessel nace de su pasado compartido como figuras emergentes de Disney. Allí, ambos desarrollaron carreras internacionales y han acumulado desde entonces colaboraciones con artistas globales del pop y la música latina.