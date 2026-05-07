Ayuda ocular estatal para apoyar a los hospitales en situación de apuro ante los recortes federales de Medicaid

JUEVES, 7 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- En el Hospital Comunitario Martin Luther King, Jr., a las afueras de Los Ángeles, pacientes en camillas alinean los pasillos del servicio de urgencias esperando atención, y los pacientes con problemas mentales que exceden son relegados a tiendas de carpada al aire libre.

El hospital, con 152 camas, situado en un extenso campus médico cerca del barrio mayoritariamente latino y negro de Watts, está luchando por su estabilidad financiera. Sus pacientes son más pobres y enfermos que la media; muchos no tienen seguro; y tres cuartas partes de los ingresos de atención a pacientes de MLK provienen de Medi-Cal, la versión estatal del programa Medicaid, que paga tarifas bajas.

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En comparación con los hospitales de todo el estado, menos de un tercio de los ingresos de los pacientes provienen de Medi-Cal.

Y MLK Community Healthcare, que comprende el hospital y dos clínicas cercanas, es independiente, por lo que no puede recurrir a una cadena mayor para absorber parte de la presión financiera.

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Problemas similares afectan a cientos de hospitales financieramente vulnerables en todo el país, tanto en zonas rurales como urbanas. Y sus problemas financieros están a punto de empeorar.

La medida presupuestaria republicana conocida como la Ley One Big Beautiful, firmada por el presidente Donald Trump el pasado julio, se espera que reduzca el gasto federal de Medicaid en 911.000 millones de dólares durante 10 años. Y podría contribuir a un aumento de más de 14 millones en el número de personas sin seguro, muchas de las cuales acudirán a urgencias ya saturadas para recibir atención que no pueden pagar.

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La ley incluye un fondo especial para impulsar la sanidad rural, que suma 50.000 millones de dólares en cinco años. Pero eso es mucho menos que los 137.000 millones de dólares que se espera recortar del gasto sanitario rural en la próxima década. Y el fondo de salud rural hace poco o nada para ayudar a los numerosos hospitales urbanos, como MLK, que también enfrentan graves problemas financieros.

MLK, como muchos otros hospitales, está luchando por conseguir financiación externa para evitar graves interrupciones en los servicios médicos cuando la mayor parte de las políticas recogidas en la ley federal comience a afectar a principios del próximo año.

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El equipo directivo del hospital proyecta un déficit de ingresos de entre 80 y 100 millones de dólares anuales en un futuro previsible. Sería la mayor brecha presupuestaria de MLK desde su apertura en 2015.

"Incluso si recortamos los servicios que nuestra comunidad necesita -- atención materna, salud conductual, gestión de la diabetes -- no supondría un impacto significativo en la brecha que enfrentamos", dijo la Dra. Elaine Batchlor, directora ejecutiva de MLK Community Healthcare. "Muchas de esas mismas personas seguirían viniendo a nosotros a través de urgencias, solo que estarían en peor estado y podrían necesitar atención más cara."

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En todo Estados Unidos, hospitales y defensores de los pacientes están buscando a legisladores estatales y funcionarios locales que ayuden a reforzar las finanzas inestables.

En California, la asambleísta Esmeralda Soria, demócrata que representa a Fresno, está impulsando una legislación para ampliar un "fondo de préstamos para hospitales en dificultades" de 2023 que asignó casi 300 millones de dólares en préstamos sin intereses a 16 hospitales del estado, incluidos 14 millones a MLK. El estado aportaría otros 300 millones de dólares bajo la ley de Soria.

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Al menos otros dos estados están valorando programas similares. Un proyecto de ley en Pensilvania crearía un programa de "subvención para hospitales en situación de dificultad" de 100 millones de dólares. Y un proyecto de ley de financiación para el Departamento de Sanidad y Servicios Familiares de Illinois contiene una disposición para crear un programa de préstamos de 85 millones de dólares para hospitales en dificultades.

Carmela Coyle, directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de California, dijo que los 300 millones originales desembolsados por la legislatura estatal ayudaron pero no fueron suficientes.

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"Este programa está centrado en quienes están al borde de ese precipicio financiero, y su objetivo es darles un poco de espacio, alejarlos un poco del borde", dijo. "Pero tenemos muchos más hospitales que dan grandes saltos hacia el borde de ese acantilado cada día."

A pesar de la influencia de la asociación, una ampliación del programa de préstamos está lejos de ser segura, dadas las limitaciones fiscales que ya han llevado a los líderes estatales a revertir la ambiciosa agenda sanitaria de California, con restricciones en la cobertura para inmigrantes y recortes de financiación para clínicas comunitarias.

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El gobernador demócrata Gavin Newsom advirtió recientemente a los legisladores que esperen más recortes en su presupuesto revisado de mayo -- y eso es antes de que entren en vigor las principales reducciones federales del gasto.

"Este es un entorno presupuestario muy difícil", dijo Kristof Stremikis, director de análisis de mercado y análisis de la California Health Care Foundation, una organización sin ánimo de lucro que defiende la mejora sanitaria. "Es difícil conseguir financiación para nuevos programas e incluso para programas existentes ahora mismo."

Algunos legisladores señalaron con escepticismo que los préstamos iniciales están ahora en camino de cancelar al menos parcialmente la deuda, lo cual está permitido por la ley vigente. El proyecto de ley de Soria establece un camino más claro hacia la condonación de préstamos.

"¿Son préstamos o subvenciones? Porque parece que realmente se están convirtiendo en subvenciones", dijo la asambleísta Pilar Schiavo, demócrata en Santa Clarita, durante una audiencia el 21 de abril sobre el proyecto de ley.

En última instancia, podría no ser deseable salvar instituciones en dificultades invirtiendo fondos en ellas, porque la atención se ofrece cada vez más fuera de los hospitales, dijo Stremikis.

Sin embargo, a corto plazo, la salud financiera de los hospitales que recibieron préstamos parece haber mejorado, según un análisis de datos estatales de KFF Health News . El margen operativo medio de los 15 beneficiarios de préstamos para los que hay datos comparables disponibles pasó de una pérdida del 15,4% el año anterior al programa a una ganancia del 2,3% tras el desembolso del dinero.

No está claro cuánto de la mejora puede atribuirse a los préstamos. Los hospitales también aseguraron otras fuentes de financiación y adoptaron eficiencias como condición para el dinero sin intereses.

MLK redujo el uso de mano de obra temporal de alto coste contratando más personal permanente, redujo la duración media de las estancias hospitalarias para disminuir las horas de personal, agilizó la facturación y negoció contratos más favorables con las aseguradoras, dijo el Dr. Atul Nakhasi, médico en ejercicio y vicepresidente de asuntos gubernamentales y relaciones comunitarias de MLK.

Batchlor afirmó que el préstamo ayudó a MLK a superar una escasez de liquidez y que un segundo préstamo, si se disponía, se utilizaría para el mismo propósito.

Este verano, MLK espera abrir una unidad de evaluación psiquiátrica, donde los pacientes en situación de estrés mental puedan estabilizarse en un entorno repleto de sillones reclinables y habitaciones "calmantes". Los directivos del hospital esperan que la nueva unidad proporcione una fuente significativa de ingresos, al tiempo que alivie presión sobre el departamento de urgencias.

Kaweah Health en Visalia, California, suspendió algunos servicios, dejó temporalmente de contribuir a la jubilación de los empleados y congeló brevemente los salarios a cambio de un préstamo de poco menos de 21 millones de dólares, según el CEO de la organización, Marc Mertz.

El Hospital Comunitario de Madera obtuvo un préstamo de 57 millones de dólares --el mayor desembolso del fondo estatal-- para reabrir tras haber estado cerrado durante más de dos años. El hospital reabrió a principios del año pasado, pero aún no se ha estabilizado financieramente, dijo Matthew Beehler, director de estrategia de American Advanced Management, una empresa privada que compró a Madera tras la bancarrota.

"Se puede decir con certeza que el hospital no se habría abierto sin el préstamo para el hospital en dificultades", aunque la empresa también ha invertido más de 50 millones de dólares, dijo Beehler. Dijo que Madera esperaría otro préstamo si se extendiera el programa.

Más información

La Asociación Médica Americana nos da más detalles sobre el impacto de la Ley One Big Beautiful Bill Act.

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