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El sutil dardo del Barcelona en medio del escándalo del Real Madrid que desató una ola de memes

El contraste anímico entre los dos grandes de España se reflejó en las redes sociales, donde una celebración culé y los problemas en el vestuario del Merengue marcaron la previa del clásico

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El Barcelona festeja el cumpleaños de Dani Olmo y la burla al Real Madrid
El Barcelona festejó el cumpleaños de Dani Olmo y lanzó una leve burla al Real Madrid

Las horas previas al esperado clásico español encuentran al Barcelona y el Real Madrid en polos opuestos, no solo por la tabla de posiciones, sino también por el clima que se vive puertas adentro de cada vestuario. En medio de un ambiente relajado, el plantel Culé convirtió el entrenamiento en una pequeña fiesta para celebrar el cumpleaños número 28 de Dani Olmo, quien fue recibido con el tradicional pasillo y una lluvia de “manotazos” cariñosos de sus compañeros.

El equipo que dirige Hansi Flick compartió la escena bajo el lema “Celebrando en familia”, generando una oleada de reacciones en redes sociales que superó los dos millones de visualizaciones y acumuló más de 75 mil me gusta solo en X. La viralización del festejo del Barcelona fue asociado a una burla con el momento tenso que atraviesa el vestuario madridista. Mientras los catalanes compartían risas y repartían golpes, pero en broma, el ambiente en la Casa Blanca era muy distinto. Medios franceses como RMC Sports, Le Figaro y Le Parisien informaron sobre un “acalorado altercado” entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid, que terminó con el uruguayo golpeado y en el hospital.

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El Barcelona festeja el cumpleaños de Dani Olmo y la burla al Real Madrid
La reacción del público en los comentarios al posteo del Barcelona

Como consecuencia, el futbolista uruguayo quedó fuera del próximo partido, según un comunicado oficial del club, que precisó que “tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”. Además informaron: “Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

Las imágenes y comentarios sobre la celebración de Dani Olmo sirvieron como material para la creatividad de los usuarios, quienes ironizaron sobre las diferencias entre ambos gigantes de España. Entre las respuestas más compartidas en redes sociales aparecieron frases como “el Barca lleva toda la mañana publicando tuits de armonía” y “el CM está teniendo una de las mejores jornadas en esta red social”, apuntando al contraste con el clima que vive el Real Madrid. Otros, en referencia a la crisis interna merengue, sugirieron con humor: “Tenés que cerrar el estadio”.

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El Barcelona festeja el cumpleaños de Dani Olmo y la burla al Real Madrid
"No sabía que Valverde cumplía años hoy", ironizó un usuario en X

Al contexto tenso del Real Madrid se sumó la difusión de disputas entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, un dato que profundiza la percepción de crisis interna en el club. La situación se agravó con la aparición de un video en el que Kylian Mbappé fue visto riéndose a carcajadas mientras abandonaba en su automóvil la ciudad deportiva del Merengue, una imagen que no pasó inadvertida para los aficionados y que alimentó las especulaciones sobre el ánimo y la unidad del equipo.

En paralelo, la expectativa por el inminente enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid crece minuto a minuto. El cruce, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga, llega con el campeonato en juego y un margen casi inexistente para el Merengue. La tabla muestra al equipo Culé con una ventaja de 11 puntos sobre su eterno rival, cuando restan apenas 12 en disputa. En este escenario, un empate le bastaría a los azulgranas para asegurarse el título en la cara de su clásico adversario, mientras que para el conjunto de Álvaro Arbeloa solo una victoria mantendría vivas sus chances y prolongaría la definición.

El Barcelona festeja el cumpleaños de Dani Olmo y la burla al Real Madrid
"Que venga el clásico", expresaron en redes sociales
El Barcelona festeja el cumpleaños de Dani Olmo y la burla al Real Madrid
"El contraste entre ambos lados es muy gracioso"
El Barcelona festeja el cumpleaños de Dani Olmo y la burla al Real Madrid
"Mientras tanto en el Real Madrid", comentaron en el posteo
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