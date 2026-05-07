Salud

Cada 1000 pasos tras una cirugía reducen el riesgo de complicaciones, según un estudio

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JUEVES, 7 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que se están recuperando de una cirugía tienen una forma sencilla de aumentar sus posibilidades de una recuperación exitosa: dar un paseo.

Cada 1.000 pasos adicionales que un paciente da diariamente tras la cirugía reduce sus probabilidades de complicaciones, informaron los investigadores el 6 de mayo en el Journal of the American College of Surgeons.

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Esta relación entre pasos adicionales y una mejor recuperación se aplicaba a diferentes tipos de procedimientos independientemente de la salud general de los pacientes, según encontraron los investigadores.

Los investigadores descubrieron esto tras seguir a casi 2.000 personas sometidas a cirugías hospitalarias que usaban rastreadores de actividad durante la cirugía hospitalaria.

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"Les decimos a los pacientes que necesitan levantarse y caminar después de una operación, pero no tenemos una buena idea de cuánto se están moviendo realmente", dijo en un comunicado el investigador principal Dr. Timothy Pawlik, director de cirugía en el Wexner Medical Center de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, Ohio.

"Los wearables nos dan una lectura objetiva y continua", dijo Pawlik. "En vez de preguntar cómo te sientes, podemos ver que estás en pie y en movimiento, lo cual es una señal muy útil de cómo avanza tu recuperación."

Los resultados mostraron que cada 1.000 pasos adicionales al día tras la cirugía se asocian a un 18% menos de probabilidades de complicaciones, un 16% menores de necesidad de reingreso hospitalario y un 6% más cortas en estancias hospitalarias.

Estos resultados se mantuvieron incluso después de que los investigadores ajustaran factores como la edad, el sexo y el nivel de riesgo quirúrgico para cada paciente, según los investigadores.

Los resultados coinciden con un estudio de 2023 que encontró que los pacientes que daban más de 7.500 pasos al día antes de la cirugía tenían un 51% menos de riesgo de complicaciones tras el procedimiento, señalaron los investigadores.

"Es un poco una situación de huevo y gallina", dijo Pawlik. "Las personas que se sienten mejor tienen más probabilidades de estar despiertas y de moverse. Sin embargo, la señal es tan fuerte que sugiere que el recuento de pasos no es solo un indicador de bienestar, sino un componente clave de este. Ver que el número de pasos de un paciente disminuye puede ser un indicador temprano para intervenir, quizá mediante fisioterapia o haciendo un seguimiento más frecuente."

Pacientes y médicos pueden utilizar estos datos para ayudar a establecer objetivos antes y después de la cirugía, añadió Pawlick.

"Si el objetivo de un paciente es de 8.000 pasos antes de la cirugía y 6.000 en el tercer día postoperatorio, puede ver si está alcanzando esos objetivos", dijo Pawlick. "Les da un objetivo concreto y nos proporciona datos objetivos para ayudar a decidir si están listos para el alta o si necesitan más apoyo en casa."

Más información

El Colegio Americano de Cirujanos tiene más información sobre cómo recuperarse de una cirugía.

FUENTES: Comunicado de prensa del Colegio Americano de Cirujanos, 6 de mayo de 2026; Journal of the American College of Surgeons, 6 de mayo de 2026

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