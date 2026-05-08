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Nicolás Cabré recordó cómo nació su icónica frase ‘Me estás jodiendo’: “Estaba cansado y no daba más”

El actor relató con humor la situación que vivió en el set y que inmortalizó su diálogo

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El actor Nicolás Cabré recordó una de sus más recordadas frases

Tras su casamiento con Rocío Pardo, luego de sus días de descanso con su hija Rufina en la playa, Nicolás Cabré vive un gran momento personal. En ese marco, mientras se enfoca en el próximo paso de su carrera, el actor recordó cómo nació una de sus icónicas frases: “Me estás jodiendo”.

Todo sucedió cuando Cabré visitó Urbana Play y relató aquella anécdota: “El “me estás jodiendo” era de un amigo, que jugábamos a la PlayStation, qué sé yo, y cuando le hacías un gol decías: “Me estás jodiendo”. Y nosotros teníamos que grabar una escena, eran las tres de la mañana, qué sé yo, estábamos haciendo el primer capítulo de Los únicos. Era re tarde, yo ya estaba cansado, me quería dormir, no daba más. Y a mí me tenían que disparar de un helicóptero y yo le tenía que gritar. Le tenía que decir: “Matame”. Yo me quería morir. Le tenía que gritar del helicóptero”.

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Fue entonces cuando, entre risas, uno de los panelistas comentó: “El “matame” era de verdad. Matame acá”. Fiel a su estilo, el invitado agregó: “Matame, matame, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y el otro le erraba. Y yo no quería gritar”.

Con total curiosidad, Sebastián Wainraich consultó: “No querías gritar, ¿por qué? ¿Por qué estabas cansado? ¿Porque estabas enojado? No hay razón, pero no querías gritar”. En ese instante, Cabré reconoció

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Nicolás Cabré habló del impacto de sus famosas frases en la gente

No, no hay porqué. Pero no quería gritar. Y dije: “¿Por qué no hacemos una cosa, que los tiros me pasen por al lado?”. Yo me pongo así, que me pasen por al lado y yo digo: “Me estás jodiendo”.

Años atrás, en 2024, durante su paso por el programa Algo que decir (Teledoce), el actor habló del tema. “Y el me, me estás jodiendo lo, lo tengo erradicado de mi vocabulario directamente. Era terrible eso y el, “el celu”, que me lo siguen diciendo. Pero yo hoy llego a salir y me decían: “¿A qué hora salen?. Dentro de dos horas”. Y si yo llego a decir: “¿Me estás jodiendo?....”.

Luego, el actor recordó el lado negativo de su fama y de sus conocidas frases: “Era duro. Sí, hubo un montón. Está buenísimo. Lo que pasa que a veces te agarran a las siete de la mañana y te dicen: “El celu”. Decís: “Estoy en el quiosco”. Pero sí, fueron momentos. Nosotros nos... digo, que Son amores también. Nos divertíamos mucho. Ahí empezamos a jugar con este humor que terminó en Sin código y en Los únicos. Este, pero sí, Son amores, toda esa mezcla fue algo bisagra”.

Nicolás Cabré habló sobre su hija Rufina
Semanas atrás, Nicolás Cabré celebró su luna de miel con Rocío Pardo

Semanas atrás, el actor disfrutó de su luna de miel junto a Rocío Pardo. Como destino, la pareja eligió un destino que parece sacado de una postal para celebrar su amor: Aruba. Con playas de arena blanca, mar turquesa y una calma que invita a desconectar del mundo.

El viaje llegó como una pausa necesaria después de meses intensos. Ambos venían de una exigente temporada laboral en Villa Carlos Paz, además de los preparativos de su casamiento, que los mantuvieron enfocados en cada detalle. Ya lejos del ritmo frenético, encontraron en el Caribe el escenario ideal para relajarse y disfrutar del inicio de esta nueva etapa.

A través de sus redes sociales, fueron compartiendo distintas postales que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. En las imágenes se los ve distendidos, sonrientes y cómplices, dejando entrever la intimidad de un viaje pensado para dos. “Luna de miel en el paraíso”, escribieron en uno de los posteos, acompañando un video que mostraba el lugar elegido para hospedarse: un exclusivo complejo de bungalows sobre el agua.

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