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Adorni dijo que Bullrich “es una fenómena” y ratificó que presentará su declaración jurada “lo antes posible”

El jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito, volvió a defender su inocencia y minimizó la interna con la senadora nacional. Dijo que ahora no puede aclarar las acusaciones porque sería obstrucción de la Justicia, pero desafió: “Cuando se aclare todo, voy a hablar mucho; esto no va a quedar en silencio”

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Manuel Adorni minimizó la interna con Patricia Bullrich

Manuel Adorni, investigado por un presunto enriquecimiento ilícito que asciende a casi 800 mil dólares en dos años, volvió a ratificar su inocencia, advirtió que todo será aclarado en la Justicia, agaredeció el apoyo constante de Javier Milei y desafió: “Cuando la Justicia aclare todo, voy a hablar mucho; esto no va a quedar en silencio”.

El jefe de Gabinete fue entrevistado por Alejandro Fantino en su canal de streaming Neura. Allí, advirtió que actualmente no puede hablar de la causa ni contar sus explicaciones porque podría obstruir la investigación, pero aclaró: “Me hubiese encantado hacerlo el día uno”.

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“No puedo porque, al estar bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia. Y no lo voy a hacer. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron, porque no lo puedo hacer”, afirmó.

En sintonía con esto, agradeció el apoyo contundente de Javier Milei: “Porque sabe la verdad. Me emociona mucho, me impacta el apoyo desde lo humano y hasta desde lo espiritual que me da. Independientemente de las declaraciones públicas, ¿no? Que por supuesto son contundentes. El Presidente tiene convicciones muy firmes. Él jamás ejecutaría a una persona que él considera honesta, decente y leal. No lo va a hacer nunca".

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Manuel Adorni: “Cuando la Justicia aclare todo sí voy a hablar”

Luego, el funcionario minimizó las declaraciones de Patricia Bullrich, que desataron un fuerte malestar en el sector del Gobierno que responde a Karina Milei: “Pato es una fenómena. Espoileó lo de la declaración jurada porque todo el mundo sabía que la iba a presentar antes”.

“Si lo tendría que haber dicho o no, es un tema que se puede charlar, pero, ¿cómo lo voy a tomar mal? Era algo que internamente sabíamos todos", agregó.

Y en el final de este pasaje de la nota, al ser preguntado directamente si iba a presentar al declaración jurada antes de tiempo, respondió: “Sí, obvio”.

Además, Adorni confesó que vivió episodios de violencia debido al momento que atraviesa: “¿Sabés lo que es estar en la calle con tu nene chiquito y que te griten un insulto? Tenés que tener estómago para insultar a una persona que está con su hijo, pero no importa, los hay. No es fácil; perder la libertad es algo muy complejo".

Una de las partes de las entrevistas más sorpresivas fue cuando el jefe de Gabinete reveló, sin dar nombres, que un periodista estuvo apunto de viajar con él a uno de los destinos por los que también es investigado debido a los onerosos gastos en dólares que requirieron. El funcionario viajó a Punta del Este, Aruba Nueva York y Bariloche y gastó más de 25 mil dólares entre pasajes, estadía y consumos.

Manuel Adorni: “Una persona que se horrorizó por mis viajes estuvo a punto de viajar conmigo”

Sobre este caso puntual, Adorni primero dijo que “muchos de los viajes son falsos” y luego detalló: “Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes, esta persona estaba horrorizada… y esta persona estuvo a punto de viajar conmigo y te digo más, hasta había sacado los pasajes. Se iba a ir conmigo a compartir los días de vacaciones, como te vas vos con una pareja de amigos y se iba a ir con su pareja. Esas son cosas que, indefectiblemente, caen en la traición. Me pegó mucho, está bien ya está, pero un día voy a hablar y voy a contar lo que te dije al principio y cuando sea el momento de hablar voy a hablar".

En este sentido, también aclaró: “Por otro lado, le he agradecido a gente extremadamente conocida y súper archiperonista por lo leales y honestos intelectualmente que fueron conmigo en estos días. Jamás voy a dar nombres, pero si me están escuchando, saben perfectamente a quiénes me refiero. Increíblemente, a pesar de tener una distancia infinita en lo que pensamos, en cómo actuamos y en el país que nos gustaría tener, estuvieron a la altura de las circunstancias y se comportaron con una enorme honestidad intelectual”.

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