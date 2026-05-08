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Así fue el íntimo cumpleaños de Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, en Londres

La familia celebró los seis años de la niña con una fiesta casera llena de detalles adorables, decoraciones en tonos pastel y momentos emotivos. Las fotos de la jornada

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Olivia Fernández celebró su sexto cumpleaños en Londres junto a Enzo Fernández y Valentina Cervantes en una fiesta íntima y familiar
Olivia Fernández celebró su sexto cumpleaños en Londres junto a Enzo Fernández y Valentina Cervantes en una fiesta íntima y familiar

El 7 de mayo se transformó en una fecha muy especial para la familia de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, quienes celebraron el sexto cumpleaños de su hija Olivia con una sorpresa llena de amor y detalles en su hogar de Londres. En medio de una agenda colmada de compromisos internacionales y la vida lejos de la Argentina, la pareja apostó por un festejo familiar, cálido y repleto de ternura, que compartieron orgullosos en sus redes sociales.

Desde temprano, Valentina se encargó de mostrar cada momento de la celebración, que comenzó con una ambientación soñada en uno de los rincones más luminosos de la casa. Los tonos rosa, nude y dorado dominaron la decoración, con globos metalizados gigantes (incluido un “6” para marcar la nueva edad de Olivia), corazones, peluches y pétalos blancos esparcidos en el piso. Una torta personalizada en forma de corazón, delicadamente decorada con lazos y la inscripción “Olivia 6”, fue el centro de todas las miradas.

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La decoración del cumpleaños incluyó globos rosa y dorados, corazones, peluches y una torta personalizada con la inscripción 'Olivia 6'
La decoración del cumpleaños incluyó globos rosa y dorados, corazones, peluches y una torta personalizada con la inscripción 'Olivia 6'
Enzo Fernández viajó a casa pese a sus compromisos con el Chelsea y la Selección Argentina para acompañar a su hija en este día especial
Enzo Fernández viajó a casa pese a sus compromisos con el Chelsea y la Selección Argentina para acompañar a su hija en este día especial

La sorpresa incluyó un desayuno especial y regalos cuidadosamente elegidos, pero el momento más emotivo llegó con la llegada de Enzo Fernández, que se sumó a la emoción familiar a pesar de su exigente calendario en el Chelsea FC y la Selección Argentina. “6 años para mi dulce princesa. Te amamos con todo nuestro corazón”, escribió Valentina en Instagram, acompañando la dedicatoria con imágenes en las que se ve a toda la familia reunida alrededor de la torta, soplando las velitas y compartiendo un instante de complicidad.

Olivia, la protagonista absoluta, se mostró feliz y divertida en todas las fotos. En una de las imágenes más tiernas, aparece abrazando a su hermano menor, Benjamín, de dos años, con quien mantiene una relación de profunda complicidad. Valentina no dudó en destacar ese vínculo con otro mensaje conmovedor: “La mejor hermana mayor del mundo”.

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El festejo se realizó en el hogar familiar en Londres, con una ambientación delicada que priorizó los detalles y el bienestar de Olivia
El festejo se realizó en el hogar familiar en Londres, con una ambientación delicada que priorizó los detalles y el bienestar de Olivia
Valentina Cervantes compartió los momentos destacados del festejo en redes sociales, mostrando el vínculo cercano de Olivia con su hermano Benjamín
Valentina Cervantes compartió los momentos destacados del festejo en redes sociales, mostrando el vínculo cercano de Olivia con su hermano Benjamín

La ambientación, pensada hasta en el más mínimo detalle, incluyó mesas dulces, una muñeca gigante como uno de los regalos principales, y hasta pétalos de rosa sobre la mesa y el piso. La torta, con su forma de corazón y moños en tonos pasteles, fue el broche de oro para una jornada inolvidable. Entre juegos, abrazos y canciones, Olivia disfrutó de su día rodeada de amor, y la familia no dudó en registrar cada momento para compartirlo con sus seguidores.

Enzo Fernández también se sumó a la ola de cariño con un mensaje para su hija: “¡Feliz cumpleaños, mi princesa hermosa! Ya 6 años, no puedo creer lo rápido que creciste. Sos un amor de persona hija, te amo y estoy orgulloso de vos”, escribió el futbolista, dejando en claro que, más allá de los goles y los títulos, lo que más disfruta es la vida familiar.

Valentina anticipó que el gran festejo con amigos será en los próximos días, mientras Olivia disfrutó de una jornada rodeada de amor y dedicación familiar
Valentina anticipó que el gran festejo con amigos será en los próximos días, mientras Olivia disfrutó de una jornada rodeada de amor y dedicación familiar

Aunque la familia se encuentra radicada en Inglaterra desde que Enzo firmó con el Chelsea, la influencer suele compartir cada momento importante de sus hijos con sus más de tres millones de seguidores, manteniendo el lazo con la Argentina y mostrando el costado más íntimo de su maternidad.

La fiesta fue el inicio de una serie de celebraciones, ya que Valentina anticipó que el gran festejo con amigos llegará en los próximos días. Por ahora, Olivia disfrutó de un cumpleaños a puro mimo, rodeada de sus padres, su hermano y los abuelos paternos, que también se sumaron a la reunión familiar.

Con decoraciones delicadas, una torta en forma de corazón y mensajes llenos de amor, la celebración mostró el lado más íntimo y cariñoso de la familia
Con decoraciones delicadas, una torta en forma de corazón y mensajes llenos de amor, la celebración mostró el lado más íntimo y cariñoso de la familia

Lejos de los grandes salones y las producciones ostentosas, la familia Fernández Cervantes eligió una celebración sencilla, pero cargada de significado, en la que cada detalle reflejó el amor y la dedicación por hacer feliz a su hija. La sonrisa de Olivia, el abrazo con Benjamín y la felicidad compartida con Enzo y Valentina son el mejor resumen de un cumpleaños que seguramente quedará grabado en la memoria de todos.

Así, entre globos, torta de corazón, peluches y muchos besos, Olivia celebró sus seis años en Londres, demostrando que, a veces, lo más valioso no es el lugar ni la cantidad de invitados, sino el amor y la compañía de los que más queremos. Y esa, sin dudas, es la mejor manera de crecer y de festejar la vida.

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