La Policía Nacional Civil desmantela red de cámaras vinculadas a pandillas en Ciudad de Guatemala

Durante acciones desplegadas bajo el Plan Centinela Metropolitano, los agentes decomisaron equipos de videovigilancia empleados para tareas ilícitas, mientras la institución exhortó a la población a utilizar los canales de denuncia anónima (Foto cortesía PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala retiró 24 cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por pandillas para labores de vigilancia en distintos sectores de la Ciudad de Guatemala durante un operativo conjunto con el Ejército de Guatemala y la Policía Municipal, informó la institución este 7 de mayo.

En el marco del Plan Centinela Metropolitano, el objetivo de estas acciones es fortalecer la prevención del delito y debilitar a las organizaciones criminales.

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En el barrio El Gallito, zona 3, las autoridades hallaron 14 cámaras y una caja de almacenamiento, que según la PNC eran empleadas para monitorear a residentes y fuerzas de seguridad por parte de la Mara Salvatrucha. En ese operativo, también fue incautado un vehículo reportado como robado.

Simultáneamente, otras 10 cámaras fueron desmontadas en la colonia Reyna Barrios, zona 13 tras ser instaladas ilegalmente. A este balance se suman las cinco cámaras inutilizadas el día anterior en el barrio Santa Mónica, zona 18, conforme al comunicado de la policía.

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La Policía Nacional Civil subrayó que siguen disponibles los teléfonos 110 y 1561 para recibir denuncias confidenciales.

Las fuerzas de seguridad localizaron y desmontaron artefactos instalados por la Mara Salvatrucha para observar a residentes y policías, decomisando además un automóvil reportado como robado durante la intervención (Foto cortesía PNC)

Combate diario a la criminalidad

Frecuentemente, la Policía Nacional informa de revisiones en centros penitenciarios en los que controla que los reclusos no posean artículos prohibidos por la naturaleza del recinto.

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Un operativo realizado el 25 de abril de este año por fuerzas de seguridad en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, ubicado en Escuintla, resultó en la incautación de presuntas drogas, dispositivos electrónicos y otros objetos prohibidos dentro del penal.

La acción fue ejecutada por guardias del Sistema Penitenciario junto a la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, quienes además contaron con un equipo canino especializado en la detección de ilícitos.

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Durante esta intervención, los equipos de seguridad hallaron 8 teléfonos móviles, 21 cargadores, 4 cables eléctricos, 1 panel solar, 1 router de internet no autorizado, 4 armas punzocortantes, así como 104 bolsas y 60 puros de supuesta marihuana, 2 bolsas con piedras de posible crack, 8 colmillos con presunta cocaína, 80 cajetillas de cigarrillos y fragmentos de papel con números de posibles víctimas de extorsión, según reportes de las autoridades penitenciarias.

Con el propósito de prevenir el ingreso de objetos ilegales, las autoridades mantienen operativos de control en los accesos a estos centros, implementando verificaciones de identidad y revisión de pertenencias, especialmente en horarios de alta afluencia de visitas.

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Dispositivos hallados monitoreaban movimientos de pobladores y cuerpos de seguridad, revelando una estrategia sofisticada en diversas zonas del área metropolitana (Foto cortesía PNC)

El 16 de abril también se efectuó una requisa focalizada en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Chimaltenango, que permitió el decomiso de 18 colmillos con supuesta cocaína, 120 cajetillas de cigarrillos, 60 armas punzocortantes, 100 encendedores, 33 aparatos de sonido, 6 televisores, además de Q600 en efectivo, una sierra, pipas, alcohol y otros productos, tal como informaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte de las dependencias involucradas, estos operativos interinstitucionales forman parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en los penales, erradicar la entrada de objetos no autorizados y reducir privilegios o actividades ilícitas realizadas desde el interior de las cárceles.

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