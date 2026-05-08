Por qué la dieta de los jinetes profesionales está bajo la lupa de los expertos

Los jinetes profesionales enfrentan exigencias físicas comparables a las de atletas de élite, pero someten su salud a estrictos controles de peso y dietas - REUTERS/Jeremy Lee/

Los jinetes profesionales se encuentran entre los atletas con mayor disciplina física y nutricional del mundo, aunque los estudios científicos revelan que sus prácticas de control de peso representan un riesgo para su salud y difieren sustancialmente de las recomendaciones para otros deportistas de élite. Una revisión publicada en la revista científica PubMed por investigadores de la Universidad de Liverpool John Moores analizó décadas de literatura científica sobre las exigencias físicas y nutricionales de los jinetes y concluyó que sus métodos habituales de control de peso requieren una reforma profunda.

De acuerdo con la revisión publicada, los jinetes deben mantener una capacidad cardiovascular comparable a la de atletas de élite en otras disciplinas. Los estudios midieron una capacidad aeróbica máxima (VO₂ máx) de entre 42,74 y 57,54 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, valores similares a los de deportistas profesionales en disciplinas de resistencia.

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Durante una carrera, el jinete adopta lo que los investigadores describen como una “posición de sentadilla cuasi-isométrica”, que exige una activación intensa y sostenida de los músculos de las piernas, el tronco y los brazos para alinear el centro de gravedad con el del caballo. Esta posición, mantenida a velocidades que pueden superar los 60 kilómetros por hora, genera una demanda física que no se refleja en las rutinas de entrenamiento habituales de la mayoría de los jinetes.

Según la publicación científica, las actividades matutinas de entrenamiento, como trotar y galopar, equivalen en gasto energético a jugar tenis de dobles o andar en bicicleta a velocidad moderada. Ese nivel de esfuerzo resulta insuficiente para preparar al jinete para las exigencias de una carrera real, lo que llevó a los investigadores a recomendar la incorporación de entrenamiento interválico de alta intensidad en los programas de preparación.

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Una dieta radicalmente diferente a la de otros deportistas

Las duras restricciones calóricas y las técnicas para bajar de peso rápidamente sitúan a los jinetes en una situación delicada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que futbolistas, velocistas y ciclistas siguen dietas ricas en carbohidratos y proteínas para maximizar su rendimiento, los jinetes operan bajo una lógica opuesta. A los caballos se les asigna un peso específico para cada carrera, lo que obliga a los jinetes a controlar su masa corporal de forma permanente y muchas veces extrema.

Un estudio de 20 jinetes profesionales en Hong Kong citado en la revisión de PubMed estimó que su ingesta calórica promedio era de apenas 806 calorías diarias, poco más de la mitad de su tasa metabólica basal. Otros estudios en Irlanda y Gran Bretaña registraron ingestas de entre 1.360 y 1.803 calorías diarias, valores muy inferiores a los recomendados para atletas de su nivel de actividad.

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Esta restricción calórica severa se combina con prácticas de pérdida de peso rápida que incluyen el uso de trajes de sudoración, saunas, restricción de líquidos y, en algunos casos, el uso de laxantes o diuréticos. Un estudio de 85 jinetes irlandeses reveló que el 67% perdía peso de forma rápida al menos una vez al mes para cumplir con los requisitos de peso de carrera.

El precio físico del control de peso extremo

Las consecuencias de estas prácticas sobre la salud son documentadas y preocupantes. El estudio señala que la combinación de baja ingesta calórica, deficiencias en vitamina D y calcio, y escasa actividad de impacto sobre los huesos genera una baja densidad mineral ósea en una proporción significativa de jinetes. Un estudio de 14 jinetes profesionales en Hong Kong encontró que 13 de ellos presentaban osteopenia u osteoporosis en al menos uno de sus calcáneos.

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Estudios recientes exponen la baja densidad mineral ósea y la elevada incidencia de osteopenia entre jinetes profesionales - Europa Press

El Dr. George Wilson, de la Universidad de Liverpool John Moores, condujo un estudio de cinco años con 23 jinetes profesionales de Gran Bretaña que buscó reemplazar las prácticas tradicionales por un programa personalizado de nutrición y ejercicio. Los resultados, publicados en el portal International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, mostraron que los jinetes lograron reducir su grasa corporal, mantener la masa muscular, mejorar la hidratación y aumentar su tasa metabólica basal, todo mientras incrementaban la frecuencia de sus comidas diarias.

La comparación con otros atletas

A diferencia de los jinetes, deportistas como los futbolistas o los velocistas siguen pautas nutricionales que priorizan el rendimiento sobre el control de peso. Su ingesta calórica diaria puede superar las 3.000 calorías, con una distribución equilibrada de carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Sus programas de entrenamiento incluyen sesiones de fuerza, resistencia y recuperación activa, diseñadas para maximizar la capacidad física sin comprometer la salud a largo plazo.

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Los jinetes, en contraste, muchas veces evitan el entrenamiento de fuerza por el temor equivocado de que el aumento de masa muscular dificulte el control de peso. La revisión de PubMed refuta esa creencia: el estudio del Dr. Wilson demostró que un programa de ejercicio aeróbico diario aumentó la fuerza en el pecho y las piernas de los jinetes sin incrementar su masa corporal total.

Hacia un modelo más saludable

La revisión científica concluye que las prácticas actuales de los jinetes están más arraigadas en la tradición que en la evidencia. Tanto hombres como mujeres compiten como jinetes profesionales, aunque el sector ha sido históricamente dominado por los hombres. En los últimos años, el número de mujeres jinetes en competencia creció de forma sostenida.

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Las organizaciones reguladoras del mundo de las carreras de caballos, como la Autoridad Británica de Carreras de Caballos (BHA) y la Asociación de Jinetes Profesionales, ya trabajan con investigadores para implementar programas de nutrición y acondicionamiento físico basados en evidencia científica. El objetivo es que los jinetes lleguen a la línea de partida en las mejores condiciones físicas posibles, sin comprometer su salud en el proceso.