Panamá, nuevo miembro del Foro Internacional del Transporte de la OCDE

Rashad Nabiyev, ministro de Desarrollo Digital de Azerbaiyán y Transporte (der), dijo que Panamá desempeña un papel clave en el comercio marítimo internacional. Tomado de ITF

Panamá fue admitido como miembro del Foro Internacional del Transporte (ITF), por sus siglas en inglés, durante la reunión del Consejo de Ministros de Transporte celebrada en Leipzig, Alemania, en el marco de la Cumbre Mundial del Transporte 2026.

El Foro Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización intergubernamental con 72 países miembros, que actúa como centro de reflexión para la política de transporte y organiza la Cumbre Anual de ministros de transporte.

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ITF es el único organismo global que cubre todos los modos de transporte y está administrativamente integrada con la OCDE, aunque se aclara que es políticamente autónoma.

Con esta incorporación, Panamá fortalece su posicionamiento como centro logístico y multimodal de relevancia mundial.

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La ITF trabaja por políticas de transporte que mejoran la vida de las personas, que tiene como misión fomentar una comprensión más profunda del papel del transporte en el crecimiento económico, la sostenibilidad medioambiental y la inclusión social, así como elevar el perfil público de la política de transporte.

La nación canalera es un centro logístico global, que conecta a más de 170 rutas comerciales. REUTERS/Enea Lebrun

La ITF organiza un diálogo global para un mejor transporte, actúa como plataforma para la discusión y la negociación previa de cuestiones políticas en todos los modos de transporte.

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De igual manera, analiza tendencias, comparte conocimientos y promueve el intercambio entre los responsables de la toma de decisiones en transporte y la sociedad civil.

La Cumbre Anual del ITF es la mayor reunión mundial de ministros de transporte y la principal plataforma global de diálogo.

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José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas de Panamá, destacó que el ingreso del país como miembro del Foro Internacional del Transporte (ITF) “marca un hito en nuestro compromiso con un transporte sostenible, eficiente e inclusivo”.

Agregó que como centro logístico global que conecta más de 170 rutas comerciales y hogar de una de las vías interoceánicas más importantes del mundo, Panamá aporta una perspectiva única a este foro.

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José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas, aseguró que el ingreso del país a la ITF favorece el transporte sostenible, eficiente e inclusivo.

La adhesión de la nación canalera fue aprobada por el Consejo de Ministros del ITF, máximo órgano de decisión de la organización, conformado por ministros y altas autoridades de transporte de los países miembros.

El secretario general del ITF, Young Tae Kim, dio la bienvenida a Panamá, que junto a Ghana y Perú se integran al foro, subrayando que la incorporación de estos países refuerza la visión del Foro como plataforma verdaderamente global.

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Rashad Nabiyev, ministro de Desarrollo Digital de Azerbaiyán y Transporte, manifestó que los nuevos miembros aportan valiosas perspectivas regionales al foro.

Mencionó que Panamá, hogar estratégico del Canal, desempeña un papel clave en el ámbito internacional del comercio marítimo, mientras que Perú, con la reciente apertura del Puerto de Aguas Profundas de Chancay, en su costa del Pacífico, está desarrollando un corredor logístico que conecta Sudáfrica y Asia.

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Al referirse a Ghana, indicó que esta nación está ampliando su papel como centro de transporte para África Occidental, invirtiendo en ferrocarril, puerto e infraestructura aérea para atender a vecinos sin salida al mar.

El secretario general del ITF, Young Tae Kim, dio la bienvenida a Panamá, Ghana y Perú, manifestando que su incorporación refuerza la visión del Foro como plataforma verdaderamente global. Tomado de ITF

Nabiyev recalcó que “la adhesión de Ghana, Panamá y Perú subraya la creciente relevancia global del Foro Internacional del Transporte”.

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Los resultados de hoy, aseguró, “transmiten un claro mensaje de que el futuro del transporte pertenece a sistemas que son digital, coordinado, fácilmente accesible y, lo más importante, centrado en las personas“.