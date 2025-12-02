El hábito nocturno que podría estar dañando tu salud sin que lo notes, según la ciencia

Dormir con luz encendida aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales, según un estudio de la American Heart Association (Freepik)

Dormir con la luz encendida es una práctica común para millones de personas que buscan comodidad o seguridad durante la noche. Sin embargo, esta costumbre podría estar comprometiendo mucho más que el descanso nocturno.

Un nuevo estudio presentado por la American Heart Association y reportado por GQ advierte que la exposición a luz artificial mientras se duerme no solo afecta la calidad del sueño, sino que también incrementa significativamente el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares y alteraciones mentales.

Según los investigadores, mantener la luz artificial encendida durante la noche puede alterar los procesos fisiológicos más fundamentales del organismo, favoreciendo trastornos del sueño, mayor estrés cerebral y una inflamación arterial que, a mediano y largo plazo, puede desencadenar enfermedades graves.

Millones de personas podrían estar en riesgo sin saberlo, simplemente por dormir en ambientes iluminados. Por eso, conocer el alcance de este riesgo y las recomendaciones de los expertos se vuelve fundamental para quienes buscan mejorar su salud y bienestar integral.

Resultados del estudio y alcance poblacional

El estudio analizó a más de 450 adultos con una edad promedio de 55 años. Durante la investigación, los especialistas midieron la cantidad de luz presente en los hogares de los participantes durante la noche y evaluaron el impacto a través de tomografías cerebrales y pruebas de actividad metabólica.

Los resultados mostraron que el 17% de quienes dormían expuestos a altos niveles de luz artificial presentaron complicaciones cardiovasculares, una cifra significativa que alerta sobre los posibles efectos de un entorno nocturno inadecuado.

Expertos de la American Heart Association, citados por GQ, detallaron que la exposición reiterada a la luz artificial mientras se duerme está relacionada con un incremento en los niveles de estrés cerebral.

Este fenómeno contribuye a la inflamación de las arterias en todo el cuerpo y se vincula con una mayor probabilidad de desarrollar trastornos del sueño y estrés, elevando el riesgo en un 22% con respecto a quienes descansan en completa oscuridad.

Además de la iluminación, el estudio contempló otros factores que afectan la calidad del sueño, como el ruido del tráfico, el entorno social y las condiciones de los barrios, especialmente en zonas de bajos ingresos. Estos elementos, junto con la contaminación lumínica, agravan las dificultades para lograr un sueño reparador y exponen a la población a mayores riesgos para la salud.

El papel de la melatonina y el impacto biológico

Desde el punto de vista biológico, la investigación resalta la importancia de la melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño y cuya producción depende de la oscuridad.

La luz artificial impide la liberación de melatonina al cerebro, generando dificultades para conciliar el sueño e interrumpiendo el proceso natural de descanso. La cronicidad de esta alteración, advierten los especialistas, puede desencadenar una cadena de efectos negativos a nivel físico y mental.

Ante este panorama, GQ recomienda una serie de medidas para reducir la exposición a la luz durante la noche y así proteger la salud.

Las sugerencias incluyen bajar totalmente las persianas o cerrar las cortinas para bloquear la entrada de luz exterior, cerrar la puerta de la habitación cuando se comparte la vivienda con otras personas y utilizar un antifaz como barrera adicional contra las fuentes lumínicas residuales. Estas acciones sencillas pueden marcar una diferencia significativa en la calidad del descanso y, por ende, en el bienestar general.

La importancia de dormir en oscuridad total

Los expertos coinciden en que la oscuridad total durante la noche es esencial para mantener un sueño saludable y proteger la función cardiovascular y cerebral. Crear un ambiente nocturno libre de luz artificial es una de las estrategias más efectivas para cuidar la salud, según las conclusiones de la American Heart Association recogidas por GQ.

Dormir en completa oscuridad no solo mejora la calidad del sueño, sino que también reduce riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales.