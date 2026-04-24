Todo lo que hay que saber del road show de Franco Colapinto en Palermo y por qué será histórico

Franco Colapinto realiza una histórica exhibición de Fórmula 1 en Palermo, con autos emblemáticos y un recorrido para fanáticos

En una entrevista con Mariano Angarolla, especialista en Fórmula 1, durante la emisión de Infobae al Mediodía, se abordaron las dificultades y oportunidades que enfrenta Franco Colapinto, el piloto argentino que este domingo será protagonista en Palermo con un evento único.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Angarolla explicó: “Para sentarte en una butaca de Fórmula 1 necesitás varios millones de dólares de un sponsor. Esto aplica a Hamilton, a Verstappen, a cualquiera. Y por más que seas campeón, lo tenés que seguir poniendo. Si no, no te subís al auto”.

El periodista remarcó que el apoyo económico es tan determinante que “si no tenés una marca que te sponsoree o te auspicie, no llegás, por más que seas un fenómeno, que seas el Messi de los automovilistas”.

El evento de Franco Colapinto cuenta con la presencia de un Lotus motor Renault de 2014 y una réplica del auto de Fangio (AP Foto/Hiro Komae)

Angarolla detalló que la llegada de Colapinto a la Fórmula 1 responde a un proceso de formación europeo y a la intervención de grandes marcas. “Franco llega haciendo el caminito que hacen los número uno, Hamilton, Verstappen, corriendo en las categorías europeas. Ahí es donde te ven las academias de las escuderías, que ahí lo ve Williams. Y ahí empieza lo que es Fórmula 3, Fórmula 2 y después Fórmula 1. Hizo todo el caminito que hay que hacer”.

El periodista destacó que, a diferencia de otros pilotos argentinos que tuvieron pasos efímeros en la categoría, Colapinto “irrumpe en la Fórmula 1 de una manera muy distinta”. “Franco llega con todo en contra siempre. Tenés que estar ahí, tener el talento, pero se tienen que dar un montón de cosas. Donde influye incluso lo económico”, subrayó.

La formación de Franco Colapinto en las categorías europeas fue fundamental para captar la atención de Williams en su salto a la élite

“Hasta las categorías europeas, Fórmula 3, Fórmula 4 italiana, española, tenés que hacer un esfuerzo prácticamente tuyo. Si tu familia no te banca, si no tenés un poco de guita, muchos venden una casa. Cuando viene Williams, el equipo que lo contrata en su momento, le dicen: ‘Te vemos condiciones’, te contratan con un sueldo mínimo, ya te dan un departamentito y te dicen: ‘Está la posibilidad de que corras en Fórmula 3’. Ahí ya empieza el tema guita”, relató Angarolla.

La presión, el exitismo argentino y la complejidad de la F1

Franco Colapinto no solo enfrenta la presión propia de la categoría, sino también la mirada de la prensa y el público local. Angarolla analizó: “Argentina, después del fútbol, el automovilismo es el segundo deporte en popularidad. Es un país muy fierrero. La irrupción de Franco después de Reutemann es muy fuerte. Y la gente no entiende que son carreras de autos, hay ingeniería, más en la Fórmula 1, hay un montón de factores”.

El periodista apuntó: “Por ejemplo, la última carrera, donde Franco venía haciendo una buena carrera, entra el auto de seguridad cuando justo había cambiado gomas. Todos los que estaban adelante de él cambiaron goma y Franco había perdido 25 segundos y ellos perdieron 10. Entonces, Franco salió decimosexto cuando por ahí salía décimo. Esas cosas después en el titular no salen”.

El recambio generacional en la Fórmula 1 se refleja en la juventud de Franco Colapinto, con apenas 22 años, y nuevos talentos como Antonelli (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Sobre la juventud de Colapinto, Angarolla confirmó: “Tiene 22 años. Está en la edad justa. Cada vez se buscan pilotos más jóvenes. En Mercedes hoy el puntero del campeonato es un pibe de 18 años, Antonelli. Pero también tenés a Fernando Alonso, que es bicampeón mundial, con 42 años, y Hamilton, siete veces campeón mundial, que tiene 40”.

La preparación física es otro factor que determina el rendimiento: “Los pilotos de Fórmula 1 tienen una preparación casi como un piloto de astronauta. Van a trescientos y pico kilómetros por hora. Si mirás una foto de Franco hace dos años atrás, tenía el cuello como nosotros. Ahora en la Fórmula 1 le hacen ejercicios de cuello porque va a más de trescientos”.

Polémicas técnicas y el futuro de Colapinto en la categoría

En el plano técnico, Angarolla se refirió a los cambios recientes: “La Fórmula 1 trabaja por años, ahora entró la era de los motores híbridos, 50 %híbrido, 50% combustión, lo cual trajo un quilombo. Para 2031 piensan cambiarlo”. Además, remarcó el peso de las decisiones empresariales: “Alpine, equipo Renault, le compra el motor a Mercedes y por eso el auto de Franco está mejor que el año pasado”.

Franco Colapinto realiza una histórica exhibición de Fórmula 1 en Palermo, con autos emblemáticos y un recorrido para fanáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el futuro inmediato, anticipó: “Este domingo Colapinto va a girar en Palermo con un Lotus motor Renault de 2014 y una réplica del auto de Fangio. El evento arranca a las 8 de la mañana, la fan zone a las 10, a las 12 arranca y a las 16:30 ya está”.

En cuanto a su permanencia en la Fórmula 1, Angarolla fue enfático: “En la Fórmula 1 nadie tiene asegurado nada, es una picadora de carne. Te pueden bajar de un momento al otro. Este es el primer año que Franco puede hacer las cosas bien, pretemporada, trabajar en el desarrollo del auto desde el año pasado, ya conoce al equipo y tiene el contrato por todo el año. Ahora, en la Fórmula 1 nadie tiene asegurado nada”.

El periodista narró cómo Colapinto logró su lugar: “Franco debuta en Williams porque el segundo piloto, Logan Sargeant, se la pegaba en todas las carreras, lo suben rápido. En Monza sale decimosegundo, en Azerbaiyán sale octavo y saca puntos. Un punto en la Fórmula 1 se cotiza en millones de dólares. Si el equipo terminó octavo en la final de campeonato, ganás diez millones de dólares más”.

Finalmente, Angarolla destacó el rol de Flavio Briatore en la carrera del argentino: “Briatore lo vio a Franco y lo quiso. Lo que hizo con Franco es lo mismo que hizo con Schumacher y Alonso. Ahora Alpine le compra el motor a Mercedes y por eso el auto de Franco está mejor que el año pasado”.

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