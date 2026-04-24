Cuál es el momento más peligroso de la vida para aumentar de peso, según la ciencia

La obesidad incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio de la Universidad de Lund, en Suecia, identificó el momento más peligroso de la vida para aumentar de peso: la adultez temprana. El análisis, basado en datos de más de 600.000 personas entre los 17 y los 60 años, muestra que quienes desarrollan obesidad entre los 17 y los 29 años enfrentan un riesgo significativamente mayor de mortalidad por diversas enfermedades asociadas al sobrepeso.

El grupo que presentó obesidad por primera vez en la adultez temprana tuvo aproximadamente un 70% más de probabilidades de fallecer durante el seguimiento, comparado con quienes no desarrollaron obesidad antes de los 60 años, según la investigación publicada en eClinicalMedicine. Este riesgo adicional incluye principalmente enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Los investigadores definieron la aparición de obesidad como la primera vez que el índice de masa corporal (IMC) superó los 30 kg/m². El estudio utilizó mediciones objetivas tomadas en centros sanitarios, permitiendo un seguimiento longitudinal preciso de los cambios de peso y su impacto sobre la salud a lo largo de varias décadas.

El impacto del aumento de peso en diferentes etapas de la vida

Un estudio con más de 600.000 participantes revela que la obesidad desarrollada entre los 17 y 29 años aumenta significativamente la mortalidad y los riesgos de enfermedades graves durante la vida adulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis realizado por el equipo de la Universidad de Lund reveló que el momento del aumento de peso es un factor clave para el riesgo de mortalidad. Mientras que la obesidad de inicio temprano se asoció con una mayor mortalidad general y por enfermedades relacionadas, el aumento de peso en la adultez tardía mostró asociaciones más débiles, salvo en el caso del cáncer en mujeres, donde el riesgo se mantuvo alto sin importar la etapa.

Según el estudio sueco, en promedio, hombres y mujeres aumentaron 0,4 kg por año entre los 17 y los 60 años. Aquellos con mayor incremento de peso durante toda la adultez presentaron también un riesgo superior de fallecimiento, siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa asociada.

Diferencias de riesgo entre hombres y mujeres

Los cambios hormonales pueden modificar el impacto del aumento de peso en las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo dirigido por el equipo de Lund identificó diferencias relevantes según el sexo.

En hombres, la obesidad temprana se relacionó fuertemente con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. En mujeres, el riesgo de muerte prematura por cáncer asociada a la obesidad fue similar independientemente de cuándo ocurrió el aumento de peso, lo que sugiere la influencia de factores hormonales como la menopausia.

La epidemióloga Huyen Le, de la Universidad de Lund, indicó que “si nuestros hallazgos en mujeres reflejan lo que sucede durante la menopausia, la relación entre cambios hormonales y peso requiere más estudios”. Esta diferencia apunta a la necesidad de comprender mejor los mecanismos biológicos y hormonales que afectan el riesgo de mortalidad en función del género.

Implicaciones para salud pública y recomendaciones

La obesidad desarrollada durante la adolescencia se asocia con un riesgo significativamente mayor de enfermedades crónicas y mortalidad prematura en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio subrayan que la prevención de la obesidad debe comenzar lo antes posible. La exposición prolongada al sobrepeso incrementa el desgaste biológico y la probabilidad de enfermedades crónicas. El equipo de la Universidad de Lund recomienda implementar políticas que faciliten estilos de vida saludables desde edades tempranas para reducir el impacto a largo plazo de la obesidad.

Aunque el estudio no consideró variables como dieta o actividad física, los investigadores reconocen que estos factores también son determinantes y deben integrarse en futuras investigaciones para comprender mejor el riesgo. Según la epidemióloga Tanja Stocks, “es importante reconocer los patrones, y este estudio envía un mensaje importante a los responsables de la toma de decisiones y a los políticos”.

Enfermedades vinculadas al aumento de peso precoz

La exposición prolongada al sobrepeso se asocia con mayor desgaste biológico (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las principales enfermedades relacionadas con la obesidad temprana se encuentran:

Enfermedades cardiovasculares (infarto, accidente cerebrovascular)

Diabetes tipo 2

Hipertensión arterial

Enfermedad del hígado graso no alcohólico

Varios tipos de cáncer (colon, hígado, riñón, útero y cáncer de mama posmenopausia)

El estudio, uno de los más extensos de su tipo, destaca la necesidad de estrategias preventivas específicas para reducir el impacto de la obesidad durante las primeras etapas de la vida adulta y disminuir así la carga de enfermedades crónicas asociadas.