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Independiente se juega la clasificación a los octavos del Apertura en su visita a Riestra: hora, TV y formaciones

Arrancará a las 17 en el estadio Guillermo Laza. Televisará ESPN Premium

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Riestra e Independiente animarán la tarde del viernes en la Liga Profesional
Riestra e Independiente animarán la tarde del viernes en la Liga Profesional

La última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026 continuará esta tarde con varios encuentros y Deportivo Riestra-Independiente será el primero que levante el telón. Recordando que todavía resta disputarse la novena fecha postergada la próxima semana, el Malevo y el Rojo se verán las caras para retomar la actividad que arrancó anoche en Florencio Varela con Defensa y Justicia y Boca Juniors. El cotejo comenzará a las 17 en el estadio Guillermo Laza, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado por ESPN Premium.

Los de Avellaneda atraviesan una gran racha que los llevó a figurar entre los -por ahora- clasificados a octavos de final del certamen local. Luego del resonante triunfo en el clásico ante Racing, sacó un buen punto en la Bombonera ante Boca y también derrotó a Defensa y Justicia en el Libertadores de América-Ricardo Bochini. Ahora tendrá que revalidar su gran presente en un reducto complicado, sabiendo que una victoria más lo posicionaría incluso momentáneamente entre los primeros cuatro, que definirán como locales en la siguiente ronda.

La realidad de los del Bajo Flores es diametralmente opuesta: Riestra cosechó apenas 7 puntos en 14 partidos y todavía no ganó en lo que va del campeonato. Además, está jugando doble competencia (Sudamericana) y tiene un ojo puesto en lo que será su tercera presentación en el grupo de Copa ante Montevideo City Torque, luego de lo que fue el empate sin goles ante Palestino de Chile y la caída ante Gremio de Brasil en Porto Alegre. Si bien los dirigidos por Guillermo Duró no sufren en la zona de promedios, sí están comprometidos con la Tabla Anual, donde figuran penúltimos con solamente dos puntos más que el colista Estudiantes de Río Cuarto (a la par de Aldosivi de Mar del Plata).

Vale mencionar que, con día y horario a confirmar, Independiente visitará por el duelo postergado a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. En tanto que Riestra, que obviamente ya no tiene chances matemáticas de clasificarse a octavos del Apertura, hará lo propio con Lanús (luego definirá su zona de Sudamericana de local con Gremio y en sus visitas a Montevideo City Torque y Palestino).

Probables formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Watson, Facundo Miño, Juan Randazo, Miguel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Gonzalo Flores, Gabriel Obredor, Pablo Monje, Antony Alonso; y Jonathan Herrera.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 17.00

Árbitro: Luis Lobo Medina

Televisará: ESPN Premium

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