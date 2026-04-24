Economía

Foro Llao LLao: la reina Máxima será la invitada especial de una nueva edición de la selecta cumbre empresaria en Bariloche

Se trata de la reunión once del ya tradicional encuentro de negocios. El presidente Javier Milei fue invitado, pero aún no confirmó su presencia. También convocaron a Peter Thiel

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La reina Máxima de Países Bajos (REUTERS/Caitlin Ochs)
La reina Máxima de Países Bajos (REUTERS/Caitlin Ochs)

La semana que viene, entre el miércoles y el viernes, se llevará a cabo en Bariloche la edición 11 del ya tradicional Foro Llao Llao, el encuentro empresario que surgió como una idea de Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, y del que participan el círculo de emprendedores de alto impacto nucleados en Endeavor y también otros hombres y mujeres de negocios.

Este año contarán con una invitada especial destacada: la reina Máxima de Países Bajos. La argentina participará el jueves del evento y les hablará a los presentes en uno de los salones del señorial hotel. El presidente Javier Milei fue invitado, como todos los años, pero aún no confirmó su presencia.

Foro Llao Llao 2025
Unos de los paneles del año pasado: Eduardo Elsztain dialogó con Horacio Marín, presidente de YPF. También estuvieron Mariano Bosh y Karina Román

También se contactó a Peter Thiel, el inversor de Silicon Valley que está en el país con su familia, pero rechazó la invitación. Thiel, que se quedará varias semanas más en Argentina, se ausentará parte de la semana próxima.

Según pudo saber este medio, este año no habrá políticos invitados, más allá de Milei. “Será un evento bien de emprendedores, con paneles sobre IA y también parte del foco puesto en Vaca Muerta y el potencial del oil & gas en el país”, destacó un allegado.

Otro de los oradores será Nicolás Aguzin, un inversor argentino que triunfó en Wall Street y fue director internacional de JPMorgan Chase & Co. y de la bolsa de Hong Kong. Hoy integra, como director independiente, el board de Mercado Libre.

Foro en Bariloche

El Foro nació en 2012, luego del impacto turístico que generó en la Patagonia la erupción del volcán Puyehue. Elsztain capitalizó el negocio y se quedó con noches libres que regaló a integrantes del ecosistema emprendedor local, sobre todo miembros de Endeavor, la red global que también nació con aportes del presidente de IRSA.

Muchos de ellos decidieron ir juntos. El encuentro se repitió por tres años de manera informal y se formalizó con la creación del Foro Llao Llao, en 2015.

Foro Llao Llao 2024 Javier Milei
El año pasado Javier Milei fue el orador estrella del encuentro empresario

El presidente de IRSA es dueño del 50% del hotel junto al Grupo Sutton Dabbah.

“El Foro Llao Llao es un espacio en constante evolución que convoca a distintas generaciones de líderes que creen en una Argentina competitiva, integrada al mundo y ganadora”, definen los organizadores.

Entre sus fundadores están Federico Braun, Gustavo D’Alessandro, Eduardo Elsztain, Guibert Englebienne, Marcos Galperin, Martín Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustín Otero Monsegur y Karina Roman.

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