Rehabilitación deportiva moderna: por qué el hielo y los antiinflamatorios ya no son la primera opción

El movimiento dosificado y supervisado reemplaza prácticas obsoletas en la recuperación de lesiones, permitiendo mayor adaptación del tejido y menores recaídas según coinciden entrenadores y médicos apoyados en la más reciente evidencia científica internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrategias para recuperarse de una lesión deportiva experimentaron cambios notables en los últimos años, según coinciden especialistas en entrenamiento, nutrición y medicina. El avance de la investigación científica permitió identificar errores presentes en métodos tradicionales, como el uso rutinario de hielo, antiinflamatorios y el reposo absoluto.

Estas prácticas, que históricamente se consideraron indispensables, comienzan a quedar desplazadas por enfoques basados en los procesos biológicos. El debate sobre la mejor manera de abordar la recuperación adquiere mayor interés en el contexto actual, donde la actividad física y el running registran un crecimiento sostenido acompañado de un elevado índice de lesiones.

Por qué los expertos cuestionan los protocolos clásicos para lesiones deportivas

De acuerdo con la revista especializada Runner’s World, el nutricionista español especializado en deporte Saúl Sánchez advierte que el protocolo clásico ‘RICE’ —reposo, hielo, compresión y elevación— resulta cada vez menos relevante. Sánchez sostiene que interrumpir el proceso inflamatorio fisiológico mediante fármacos o frío puede afectar la calidad del tejido regenerado y aumentar el riesgo de recaída. “Ni antiinflamatorios, ni hielo, ni reposo absoluto. Son tres cosas que no debes hacer después de una lesión”, resume el especialista.

La recuperación de lesiones deportivas prioriza la activación gradual, personalización y respeto por procesos biológicos, dejando atrás métodos tradicionales como reposo, hielo y antiinflamatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el entrenador español de alto rendimiento Carlos Rojo subraya la importancia de una visión integral en el periodo de rehabilitación. Según señaló: “Los suplementos no funcionan si no entrenas con estructura, no comes bien ni descansas lo necesario”. Destaca que la gestión adecuada del descanso, la adaptación progresiva y el ajuste de la carga de entrenamiento resultan determinantes para evitar complicaciones y acortar los tiempos para regresar a la actividad.

La revisión de estos protocolos y métodos tradicionales marca una tendencia en la salud deportiva actual, donde la recuperación efectiva se basa en respetar el curso natural de la inflamación y el compromiso gradual con la actividad física controlada.

Alternativas actuales: movimiento y nutrición adaptada

En contraste con las recomendaciones históricas, la activación controlada de las estructuras lesionadas o de las zonas aledañas surge como una estrategia con evidencias robustas. Sánchez explica que mantener cierto grado de movilidad facilita la readaptación y disminuye la duración del proceso. Señala que el reposo absoluto solo se justifica en situaciones particulares y por períodos acotados, siempre bajo indicación médica precisa.

Aumentar el consumo de proteínas, vitaminas y omega-3, junto con un adecuado descanso, resulta clave para reparar los tejidos lesionados, desplazando métodos tradicionales poco efectivos que priorizaban exclusivamente el reposo y el uso de fármacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la nutrición adquiere un sitio relevante en el proceso de regeneración de los tejidos. Los especialistas recomiendan incrementar el consumo de proteínas, sumar vitamina C y considerar el omega-3, nutrientes que promueven la reparación celular. Sánchez subraya: “Esto sí tiene evidencias y te ayudará a recuperarte antes”. Además, existe consenso en que aumentar las horas de sueño nocturno contribuye directamente a la recuperación muscular y articular, optimizando la respuesta del organismo ante el daño y el estrés generado por la lesión.

En tanto que otros expertos sostienen que el cambio de hábitos debe ser gradual y personalizado para cada persona. Aconseja: “Cuando te hablen de los 10.000 pasos olvídate e intenta dar mañana 2.000 pasos más que hoy y mantenerlo”. Así, la personalización de los planes y la progresión adaptada durante la recuperación y la prevención de lesiones ganan centralidad como tendencia en la preparación física contemporánea.

El papel del proceso inflamatorio y el ajuste del entrenamiento

Según la neurocientífica australiana Louisa Nicola, los hombres obtienen mayores beneficios del entrenamiento en zona 2 —moderada intensidad— que las mujeres, resultado que atribuye a las diferencias hormonales y metabólicas entre ambos sexos. Además, explica que este tipo de entrenamiento favorece una mejor adaptación cardiovascular y metabólica en hombres, mientras que en las mujeres pueden resultar más efectivos los intervalos de mayor intensidad, dependiendo del ciclo hormonal y la respuesta individual.

Especialistas insisten en adaptar progresivamente la actividad física y ajustar la alimentación y el descanso a cada persona, alejándose de soluciones universales y promoviendo planes individualizados para evitar nuevas lesiones (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciencia respalda la relevancia del proceso inflamatorio como etapa indispensable en la regeneración. Interrumpirlo sistemáticamente, por ejemplo, mediante frío o antiinflamatorios, compromete la calidad del tejido renovado y aumenta la probabilidad de recaídas. Por este motivo, los expertos recomiendan respetar la inflamación natural, permitiendo que la respuesta fisiológica cumpla su función protectora y reparadora.

Frente a este escenario, los profesionales insisten en adaptar la actividad física, con una activación gradual y bajo supervisión, para asegurar una readaptación segura. Este enfoque permite fortalecer las estructuras afectadas y mitigar el riesgo de lesiones subsecuentes, mientras que la integración de estrategias nutricionales y la gestión eficiente del descanso se consolidan como pilares en los programas de rehabilitación deportiva.

Personalización y tendencias en la rehabilitación de lesiones deportivas

La revisión de los protocolos convencionales y la adopción de métodos avalados por la última evidencia científica han impulsado un cambio de paradigma en el abordaje de la salud en deportistas. Los expertos concluyen que la recuperación tras una lesión debe basarse en el respeto por los procesos biológicos propios y evitar fórmulas apresuradas que comprometan la integridad física a largo plazo de quienes practican deportes. El énfasis en la activación controlada, la adaptación progresiva, el acceso a una nutrición equilibrada y el monitoreo profesional constante responden a una demanda creciente de soluciones eficaces y seguras para quienes buscan volver a la actividad con garantías de prevención y bienestar.