Se confirmó la lesión de Ander Herrera en Boca Juniors: cuándo volverá a jugar

La lesión de Ander Herrera opacó la exhibición de fútbol que brindó Boca Juniors en Florencio Varela. La goleada 4-0 contra Defensa y Justicia en la noche de este jueves lo dejó parcialmente en la cima de la Zona A del Torneo Apertura junto a Estudiantes, pero Claudio Úbeda sumó un dolor de cabeza con la baja del español, quien iba a ser titular frente al Halcón, pero que debido a una molestia física en la entrada en calor lo quitó de la planilla oficial.

El grado de la dolencia muscular se confirmó este viernes en horas del mediodía, luego de que el Xeneize divulgó un parte médico para llevar precisiones. “Ander Herrera presenta una lesión grado 2 en el isquiotibial izquierdo”, confirmó la entidad de la Ribera en base a los análisis del Departamento Médico de Fútbol Profesional.

Se trata de un desgarro en la zona afectada, que lo llevaría a estar un mes afuera de las canchas. Este periodo lo dejaría al límite de su regreso en el resto del semestre porque Boca Juniors termina la fase de grupos de la Copa Libertadores el 28 de mayo próximo ante Universidad Católica en la Bombonera. Si los de Úbeda llegan a la final del Torneo Apertura, el encuentro definitorio se jugaría el fin de semana del 24 de mayo, según consta en el reglamento de la competición. Si continúa entre algodones, su vuelta ocurrirá tras el Mundial.

El cuadro médico corta el mejor momento de Herrera con esta camiseta desde su arribo a principios de 2025 desde Athletic Club de Bilbao. Se trata de su quinta lesión muscular desde su llegada a Boca. Esta se produjo durante el precalentamiento en el césped del estadio Norberto Tomaghello. El volante de 36 años sintió un pinchazo y obligó a una modificación de emergencia, ya que iba a conformar la alineación titular y Milton Delgado lo reemplazó. De hecho, Claudio Úbeda dialogó con el joven hasta los instantes previos al saque inicial para reacomodar el equipo por esta baja.

El mediocampista, que jugó en Manchester United, París Saint-Germain y Real Zaragoza, padeció un 2025 complicado por diversas lesiones musculares, pero regresó en septiembre pasado tras una inactividad de más de tres meses por otro desgarro. Desde ese momento, solo sufrió un desgarro grado I en el recto anterior derecho en febrero de 2026.

Ander Herrera se lesionó en la entrada en calor previa al duelo contra Defensa y Justicia

Esta molestia le impidió estar en la derrota contra Vélez en Liniers (2-1) y los empates sin goles contra Platense y Racing en la Bombonera. El futbolista europeo se recuperó y acumula 11 partidos con la camiseta del cuadro de La Boca durante la presente temporada. Se dio el gusto de convertir su primer y único gol con la institución hasta el momento para sellar el 3-0 final contra Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

Su aporte fue crucial en el recambio porque conformó las formaciones iniciales contra Talleres (1-0) e Independiente (1-1). Entre medio de esos cotejos, Boca venció a la Universidad Católica en Chile y, luego de empatar con el Rojo, se impuso a los de Guayaquil como local. Herrera sumó minutos en la Libertadores, y también ingresó 18′ en el Superclásico ante River Plate en el Monumental.

En los primeros cuatro meses de 2026, Ander está cerca de igualar su producción de 2025 con Boca Juniors. El año pasado estuvo presente en 17 de los 44 partidos que disputó el elenco porteño. Registró 640 minutos en cancha y fue titular en apenas ocho oportunidades. Nunca pudo completar esos encuentros, no sumó goles ni asistencias, y estuvo ausente en pasajes decisivos del año, como la ida del Repechaje a la Libertadores contra Alianza Lima, dos de los tres encuentros del Mundial de Clubes y la eliminación en 16avos de final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

En conferencia de prensa, el entrenador Claudio Úbeda había brindado un pronóstico alentador por la baja de Ander: “Lamentamos lo que le pasó, que no sea nada grave. Supo frenar a tiempo, es la sensación que tenía, ojalá que esté bien”. Sin embargo, los estudios arrojaron otro resultado y deberá iniciar su recuperación.

Boca Juniors volverá a jugar el martes desde las 21:30 (hora argentina) contra Cruzeiro en Brasil por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y culminará la Fase Regular del Torneo Apertura contra Central Córdoba en Santiago del Estero.