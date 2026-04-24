Conmoción en el vóley argentino por la muerte de Micaela Vogel, ex jugadora de la Selección

Micaela Vogel, una referente del vóley nacional, falleció tras luchar contra una enfermedad (EFE)

La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) comunicó el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de la selección argentina femenina de vóley, a través de sus redes oficiales y provocó una profunda conmoción en el ambiente deportivo nacional. La organización envió sus condolencias a la familia y al círculo cercano de la deportista.

La entidad informó que Vogel, de 42 años, venía luchando desde hacía tiempo contra una enfermedad, aunque no se precisaron detalles sobre el cuadro de salud ni las circunstancias exactas de su deceso. La comunidad del vóley manifestó su pesar por la pérdida de una figura que construyó su trayectoria tanto en la selección nacional como en importantes clubes del país y del exterior.

El comunicado de la Federación del Voleibol Argentino expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de selección y que venía luchando con una grave enfermedad”. Estas palabras condensaron el pesar y la admiración que la comunidad del vóley sentía por su figura.

El comunicado de la Federación del Voleibol Argentino

El mensaje institucional continuó: “Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias. Que en paz descanse”. La declaración oficial, replicada en canales institucionales y redes sociales, sirvió como punto de partida para que colegas, excompañeras y seguidores del vóley recordaran la trayectoria de Vogel y compartieran mensajes de apoyo a sus seres queridos.

La triste noticia resonó especialmente en el entorno de Las Panteras, el seleccionado argentino femenino, donde Vogel supo integrar el plantel en diversas etapas. Su nombre quedó indefectiblemente ligado al desarrollo del vóley femenino en los últimos años, participando en la consolidación del deporte a nivel local e internacional.

A lo largo de su carrera, Micaela Vogel formó parte de equipos de renombre en el ámbito argentino, como San Lorenzo y GEBA. Estos pasos contribuyeron a su crecimiento como jugadora y le permitieron destacarse en los torneos domésticos. La deportista también tuvo experiencia en la liga italiana, una de las competencias más valoradas en el mundo del vóley.

La noticia de su deceso impactó a la comunidad deportiva, que recuerda su aporte al seleccionado y a importantes clubes (AP)

La despedida a Vogel se da en un contexto de profundo respeto por la decisión familiar de mantener reserva sobre las circunstancias, mientras su legado se mantiene vivo en la memoria afectiva y deportiva de clubes, seleccionados y aficionados. Más allá de los logros puntuales, su historia será recordada por el ejemplo de compromiso y humanidad que transmitió a lo largo de su vida.

El impacto de su ausencia se refleja en los mensajes de condolencia y en la valoración de su paso por el vóley nacional e internacional. Su nombre queda indisolublemente ligado al crecimiento del deporte y al recuerdo de quienes supieron compartir con ella la pasión por la camiseta y el compañerismo dentro del equipo.

El comunicado completo de la FeVA

La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de selección y que venía luchando con una grave enfermedad. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias.