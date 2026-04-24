Gobierno de Ortega aprueba nueva concesión minera a firma china en la Costa Caribe Norte de Nicaragua

FOTO DE ARCHIVO : El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, autorizó la entrega de una nueva concesión minera a una empresa china tras las sanciones impuestas por Estados Unidos. /(AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

El Gobierno de Nicaragua otorgó este viernes una cuarta concesión minera a cielo abierto a una empresa china tras las sanciones impuestas por Estados Unidos al sector minero nicaragüense, informó el Diario Oficial La Gaceta, citado por la agencia EFE. La nueva autorización comprende unas 14,296 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, específicamente en los municipios de Prinzapolka y Puerto Cabezas.

La concesión fue asignada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia a la empresa Nicaragua Xiajing Minería Group S.A., representada en Managua por un ciudadano chino con residencia nicaragüense, detalló EFE en su reporte. Este permiso permitirá el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Azurita, consolidando la presencia de capital chino en el sector extractivo nacional.

Entre 2021 y 2026, el Gobierno nicaragüense ha entregado concesiones mineras en 78 lotes a 18 empresas chinas, abarcando un total de 1.176.058,29 hectáreas, lo que representa más del 8,5% del territorio nacional. Así lo documenta la ONG ambientalista Fundación del Río en su informe “Invasión minera china en Nicaragua”, citado por EFE. Las áreas concesionadas incluyen territorios protegidos, indígenas y afrodescendientes, según los registros de la organización.

La nueva concesión ocurre en el contexto de la reciente sanción de Estados Unidos a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos vinculados a la extracción y comercialización de oro en Nicaragua.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con el sector aurífero, según recogió EFE.

Imagen de referencia. Además del oro y la plata, las empresas chinas están interesadas en otros minerales como el cobre y el cobalto. /(Foto: Ptsmake)

Fundación del Río advierte que las empresas chinas que operan en el territorio nicaragüense son de reciente constitución, carecen de páginas web y no se ha encontrado evidencia de que formen parte de grupos que coticen en bolsas de valores internacionales. Tampoco han presentado credenciales sobre experiencia previa en el sector minero nacional o internacional ni estudios de factibilidad económica, ni han detallado el monto de las inversiones realizadas en el país.

El informe de Fundación del Río subraya que “los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos’”, entre los que se encuentran el cobre y el cobalto, así como otros recursos estratégicos como molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

Las tres concesiones previas a empresas chinas concedidas bajo el actual contexto de sanciones estadounidenses corresponden a lotes de dimensiones similares, ubicados en zonas de alta riqueza mineral y, en varios casos, en territorios habitados por comunidades indígenas o afrodescendientes.

Según los registros sistematizados por Fundación del Río, la expansión de las concesiones chinas ha coincidido con el endurecimiento de las restricciones de Washington sobre el sector minero nicaragüense, lo que ha provocado un cambio en los actores internacionales interesados en la explotación de los recursos locales.

La entrega de títulos mineros a empresas chinas representa un cambio en la matriz de inversión extranjera en el sector, históricamente dominado por compañías de origen canadiense y estadounidense. El reporte de EFE destaca que este fenómeno se profundizó desde 2021, año en que comenzaron a implementarse sanciones estadounidenses contra funcionarios y empresas nicaragüenses vinculados a la explotación de oro y otros minerales.

FOTO DE ARCHIVO: La cuarta concesión a empresas chinas ocurre en el contexto de la reciente sanción de Estados Unidos a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo. /(EFE)

Fundación del Río ha alertado que la falta de transparencia en la adjudicación de concesiones y en la identidad de las empresas beneficiadas plantea interrogantes sobre los impactos ambientales, sociales y económicos de estos proyectos. La ONG señala también que la presencia de capital chino en áreas protegidas o habitadas por pueblos originarios genera preocupación entre las comunidades afectadas y organizaciones de defensa del medio ambiente.

Según EFE, hasta el momento el Gobierno de Nicaragua no ha respondido a los señalamientos de la sociedad civil ni ha difundido información pública sobre los criterios utilizados para adjudicar las concesiones a las empresas chinas. Tampoco se conocen detalles sobre los compromisos de inversión, los estudios de impacto ambiental o los beneficios fiscales acordados con las firmas extranjeras.

La secuencia de concesiones mineras a empresas chinas en Nicaragua refleja una tendencia de reorientación de las alianzas económicas del país, en respuesta a las presiones internacionales y al aislamiento de las compañías occidentales. La expansión de la minería en territorios sensibles continúa generando debate y atención internacional, mientras persisten dudas sobre la sostenibilidad y legalidad de los procesos de adjudicación, según concluye el informe de Fundación del Río citado por EFE.