Marcelo “Teto” Medina compartió la última noticia que le dio su cirujano sobre su lucha contra el cáncer

Marcelo 'Teto' Medina habló de su estado de salud y su lucha contra el cáncer

La expectativa generada por los últimos resultados médicos de Marcelo “Teto” Medina movilizó a seguidores y allegados, después de que el humorista compartiera que no será necesario operar su hígado tras los recientes controles. Medina manifestó optimismo y agradecimiento por la eficacia de la quimioterapia: “Con mucha alegría recibí la noticia de que no hay necesidad de operar. La quimioterapia funcionó muy bien en mi cuerpo, lo que me pone contento porque hice caso”, expresó en un video difundido en redes sociales.

Actualmente, según contó, se encuentra estable y encarando una nueva etapa de su tratamiento contra el cáncer de colon con metástasis hepática. Tras seis ciclos de quimioterapia y una cirugía, Medina inicia veintiún días de inmunoterapia y mantiene controles médicos periódicos, según explicó.

Luego de meses de incertidumbre, el equipo médico le comunicó que la cirugía hepática no sería necesaria. Medina remarcó que su disciplina fue clave en el tratamiento: “Hice lo que había que hacer y realmente la quimioterapia funcionó bien”.

Ahora, el proceso continúa: “Lo que queda es hacer lo próximo, lo que sigue. Esta etapa son veintiún días de inmunoterapia, y después ver cómo sigue todo”, detalló en sus redes. El conductor señaló también la importancia de mantener la actitud positiva y de seguir los controles.

Marcelo "Teto" Medina

Balance del proceso de salud de Marcelo “Teto” Medina

El camino comenzó cuando Marcelo “Teto” Medina anunció públicamente que padecía cáncer de colon con metástasis en el hígado.

“Estoy con muchas ganas de que esto sea un recuerdo, pero también con la experiencia de haberlo transitado”, afirmó Medina. El conductor afrontó la noticia con una operación y, posteriormente, completó seis etapas de quimioterapia. Destacó el rol central de la disciplina médica y el respaldo social.

Además, Medina compartió en redes sociales los momentos de mayor incertidumbre y ansiedad: “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones uno tiene que ser sereno y paciente”, afirmó.

Con el tiempo, sumó una reflexión personal sobre el impacto de la enfermedad: “Cuando uno va viviendo esas cosas, se va dando cuenta que son situaciones que nos pasan para generar transformaciones en nosotros mismos. Muchas veces hemos transitado dolores, angustias, y todo esto también tiene un lado positivo. Genera una gran transformación”, analizó.

Agradecido por el apoyo de su entorno y de las redes, resaltó el valor de cada mensaje recibido: “Solo quiero agradecerles el estar acompañándome, porque así todo se hace más fácil. Gracias por leerme. Los quiero”.

Teto Medina, que tiene cáncer, contó lo que le dijo su oncóloga la última vez que la vio

El mensaje de aliento de Marcelo “Teto” Medina sobre el cáncer

Medina dedicó parte de su mensaje a otras personas que atraviesan situaciones similares. “Decirles a todos los que están pasando por esto que empiecen a conectarse con la gente que se está curando. Conectémonos con ellos, salgamos con esa mirada tan triste de cuando te dicen la palabra cáncer”, recomendó en sus redes sociales.

Sugirió evitar la compasión dañina y los gestos de lástima hacia quienes atraviesan estos procesos: “Si acompañás a alguien que está padeciendo esto, escuchalo, pero con buena onda. Cuando uno está pasando por esto, lo que quiere del otro lado es un poco de buena onda”, expresó.

Insistió en desterrar estigmas y no asociar el diagnóstico automáticamente con el desenlace negativo: “No lo acompañes con: ‘Uy, pobre, ¿sabés qué?’. Es muy importante ver al otro cómo reacciona. Acompañemos, pero sí con una mirada buena, no una mirada triste”.

A quienes enfrentan el diagnóstico, Medina aconsejó: “No lo asocien con la muerte, porque se puede”, alentando también a las familias a acompañar el tratamiento desde la esperanza.

Con renovada determinación, Marcelo “Teto” Medina inicia la fase de inmunoterapia y agradece el acompañamiento recibido. El conductor sostiene que una actitud positiva y el apoyo sincero marcan la diferencia en el proceso de enfrentar la enfermedad.