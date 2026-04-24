Mundo

Negociaciones en Pakistán: Donald Trump aseguró que Irán hará una oferta alineada con lo que espera Estados Unidos

El presidente estadounidense enviará a Jared Kushner y Steve Witkoff a Islamabad, la capital pakistaní, para negociar con Teherán

Guardar
Donald Trump aseguró que Irán hará una oferta en línea con lo que espera Estados Unidos
Donald Trump aseguró que Irán hará una oferta en línea con lo que espera Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump declaró a la agencia de noticias Reuters el viernes que Irán planea presentar una oferta para satisfacer las demandas de Estados Unidos, mientras se esperaba la reanudación de las conversaciones en Pakistán.

“Van a presentar una oferta y tendremos que ver”, dijo Trump durante una entrevista telefónica. Trump afirmó desconocer aún en qué consistiría la oferta.

Al preguntársele con quién estaba negociando Estados Unidos, Trump respondió: “No quiero decirlo, pero estamos tratando con quienes están al mando ahora”.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Islamabad el viernes, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, antes de las negociaciones de paz previstas entre Irán y Estados Unidos.

Araghchi “mantendrá reuniones con altos dirigentes pakistaníes para analizar los últimos acontecimientos regionales, así como los esfuerzos en curso para la paz y la estabilidad en la región”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en un comunicado, sin mencionar directamente las conversaciones con los enviados de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En desarrollo

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosIránMedio OrientePakistánGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

La Cámara de los Lores bloqueó la propuesta de muerte asistida en Inglaterra y Gales

Un prolongado estancamiento legislativo y el uso de mecanismos procedimentales impidieron que la propuesta obtuviera una resolución definitiva, dejando a pacientes terminales y defensores de la medida a la espera de un nuevo intento

La Cámara de los Lores bloqueó la propuesta de muerte asistida en Inglaterra y Gales

Países Bajos señaló a Rusia y China como los principales riesgos para su seguridad

Las autoridades presentaron el análisis anual que identifica el aumento de amenazas externas, incluyendo ciberataques y espionaje, y subraya que la cooperación internacional y la vigilancia interna resultan prioritarias ante la escalada de tensiones

Países Bajos señaló a Rusia y China como los principales riesgos para su seguridad

Las bolsas europeas cerraron la semana con pérdidas por la incertidumbre geopolítica

La preocupación de los inversionistas ante los riesgos energéticos y económicos ha generado caídas generalizadas en los principales mercados del continente, mientras el conflicto en Oriente Medio sigue afectando a la confianza y los precios

Las bolsas europeas cerraron la semana con pérdidas por la incertidumbre geopolítica

El plan de Alemania para construir el mayor ejército de Europa y duplicar su presupuesto militar ante la amenaza de Rusia

En su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont analizó el megaplan de rearme alemán: más presupuesto, tropas y tecnología para enfrentar la amenaza de Rusia y liderar la defensa europea

El plan de Alemania para construir el mayor ejército de Europa y duplicar su presupuesto militar ante la amenaza de Rusia

Estados Unidos confirmó que los enviados de Donald Trump viajarán a Pakistán para las negociaciones con Irán

“Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán nuevamente hacia Pakistán mañana por la mañana para dialogar con representantes de la delegación iraní”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Estados Unidos confirmó que los enviados de Donald Trump viajarán a Pakistán para las negociaciones con Irán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mamá Corazón: la Justicia ordenó determinar si la causa por la telenovela está prescripta

Mamá Corazón: la Justicia ordenó determinar si la causa por la telenovela está prescripta

Impulsan red global con foco en Perú para que la niñez vulnerable participe en decisiones públicas

Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Seis de cada 10 mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad, según el INEGI: mujeres perciben mayor riesgo

Gobierno oficializó el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud

INFOBAE AMÉRICA

La Cámara de los Lores bloqueó la propuesta de muerte asistida en Inglaterra y Gales

La Cámara de los Lores bloqueó la propuesta de muerte asistida en Inglaterra y Gales

Estas son las ciudades a las que se está mudando en masa la Generación Z en Estados Unidos en 2026

Guatemala: La agrupación Usac Dire interpone diez amparos para detener elección de rector en la USAC

Panamá suma 33 muertes por influenza en 2026 mientras dengue mantiene presión sanitaria

Destacan a República Dominicana como referente regional en políticas de competencia tras obtener premio internacional

ENTRETENIMIENTO

Billie Eilish revive su pasado “Belieber” tras subir al escenario con Justin Bieber en Coachella

Billie Eilish revive su pasado “Belieber” tras subir al escenario con Justin Bieber en Coachella

Arrestan en Singapur al hombre que filtró la película de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ antes de su estreno

Jennifer Aniston revela la rutina de ejercicios que la mantiene en “la mejor forma de su vida”

La sorpresa de Meryl Streep y Anne Hathaway al conocer la edad de Jang Wonyoung de IVE cuando se estrenó “El diablo viste a la moda”

Scooby-Doo cobra vida en Netflix: este es el primer vistazo de la serie live-action con sus protagonistas confirmados