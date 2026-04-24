Negociaciones en Pakistán: Donald Trump aseguró que Irán hará una oferta alineada con lo que espera Estados Unidos

Donald Trump aseguró que Irán hará una oferta en línea con lo que espera Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump declaró a la agencia de noticias Reuters el viernes que Irán planea presentar una oferta para satisfacer las demandas de Estados Unidos, mientras se esperaba la reanudación de las conversaciones en Pakistán.

“Van a presentar una oferta y tendremos que ver”, dijo Trump durante una entrevista telefónica. Trump afirmó desconocer aún en qué consistiría la oferta.

Al preguntársele con quién estaba negociando Estados Unidos, Trump respondió: “No quiero decirlo, pero estamos tratando con quienes están al mando ahora”.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Islamabad el viernes, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, antes de las negociaciones de paz previstas entre Irán y Estados Unidos.

Araghchi “mantendrá reuniones con altos dirigentes pakistaníes para analizar los últimos acontecimientos regionales, así como los esfuerzos en curso para la paz y la estabilidad en la región”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en un comunicado, sin mencionar directamente las conversaciones con los enviados de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner.

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