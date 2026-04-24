Ciencia

Científicos habrían identificado por primera vez las células responsables de la depresión

La investigación de la Universidad McGill y el Instituto Douglas, publicada en Nature Genetics en 2025, identificó subtipos neuronales y microglía con actividad genética anómala en muestras humanas, lo que abre nuevas líneas de tratamiento y refuerza la visión biológica del trastorno

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Hombre de mediana edad angustiado con la mano en la cabeza, sentado en una mesa con una taza, pastillas, papeles y una televisión con noticias económicas al fondo.
El estudio reveló que neuronas excitadoras y un subtipo de células inmunitarias presentan alteraciones genéticas en personas con depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos de la Universidad McGill y el Instituto Douglas, Montreal, publicaron en la revista científica Nature Genetics una investigación pionera que identifica, por primera vez, los tipos específicos de células cerebrales alteradas en personas con depresión. El estudio analizó muestras de tejido cerebral post mortem, una herramienta poco común y decisiva para el avance en salud mental. Los resultados aportan una comprensión más detallada de cómo se manifiesta la enfermedad a nivel biológico y proponen nuevas vías para desarrollar tratamientos dirigidos.

Según el Dr. Gustavo Turecki, autor principal del estudio y titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Trastorno Depresivo Mayor y Suicidio, esta es la primera ocasión en que se pudo mapear los tipos celulares afectados en la depresión “mediante el mapeo de la actividad genética junto con los mecanismos que regulan el código del ADN”. El equipo utilizó técnicas genómicas de célula única para analizar el ARN y el ADN de miles de células cerebrales individuales de 59 personas diagnosticadas con depresión y 41 controles sin la afección. El Banco de Cerebros Douglas-Bell de Canadá proporcionó las muestras, con tejido cerebral donado por personas con trastornos psiquiátricos.

El estudio publicado en agosto del 2025, identificó cambios en la actividad genética de dos tipos clave de células cerebrales: un grupo de neuronas excitadoras, responsables de la regulación del estado de ánimo y la respuesta al estrés, y un subtipo de microglía, células inmunitarias del cerebro implicadas en el control de la inflamación. Estos tipos celulares presentaron patrones alterados de expresión genética en personas con depresión, lo que sugiere un funcionamiento anómalo de estos sistemas y aporta una posible explicación biológica sobre el desarrollo del trastorno.

La depresión, un trastorno con raíces biológicas claras

Ilustración digital a color de dos células humanas grandes, claras y rosadas, conectadas por muchas partículas brillantes en un fondo oscuro. Se ven detalles internos.
El estudio examinó muestras cerebrales de 59 personas con depresión y 41 controle (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo refuerza la idea de que la depresión no es solo una condición emocional, sino que involucra cambios medibles y reales en el cerebro. La identificación de los tipos celulares implicados desafía las concepciones tradicionales y aporta argumentos sólidos para considerar la depresión como un trastorno cerebral con base biológica. El Dr. Turecki subrayó que “la depresión refleja cambios reales y medibles en el cerebro”, apoyando la visión neurocientífica que se consolidó en los últimos años.

El análisis detallado mostró que en ambos tipos celulares, neuronas y microglía, existían diferencias notables en la actividad de numerosos genes en las personas con depresión, lo que indica disfunciones en la regulación del estado de ánimo, la respuesta al estrés y los mecanismos inmunitarios cerebrales. Estas alteraciones podrían ser el punto de partida para el desarrollo de nuevas terapias que actúen directamente sobre las células y circuitos afectados.

Nuevas perspectivas para el tratamiento de la depresión

La rumiación mental provoca incomodidad y deteriora la calidad de vida, ya que es casi imposible apartar estas ideas fugaces que absorbe el cerebro para recurrir a ellas constantemente
Se detectaron diferencias en la expresión genética de neuronas reguladoras del ánimo y células inmunitarias cerebrales (Canva)

El equipo de investigación planea ahora estudiar cómo estas diferencias celulares influyen en la función cerebral global y evaluar si terapias específicas dirigidas a estos tipos celulares pueden ofrecer tratamientos más eficaces. Los científicos destacan que el acceso a tejido cerebral humano, la aplicación de técnicas genómicas avanzadas y la integración de datos moleculares representan un avance decisivo en la comprensión del trastorno, que afecta a más de 264 millones de personas en el mundo y constituye una de las principales causas de discapacidad.

El artículo, titulado “Single-nucleus chromatin accessibility profiling identifies cell types and functional variants contributing to major depression” (El perfilado de accesibilidad a la cromatina de núcleo único identifica los tipos celulares y las variantes funcionales que contribuyen a la depresión mayor), se publicó en Nature Genetics en 2025. La investigación recibió financiación de los Institutos Canadienses de Investigación en Salud, la Fundación Brain Canada, el Fondo de Investigación de Quebec - Salud y la iniciativa Cerebros Sanos, Vidas Sanas de la Universidad McGill.

Estos resultados abren el camino a terapias más precisas y personalizadas, con el potencial de mejorar la vida de millones de personas afectadas por la depresión y de avanzar significativamente en la psiquiatría biológica.

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