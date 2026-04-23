Qué dice la psicología de las personas que expresan poco sus emociones

Muchas personas que aparentan no necesitar afecto en realidad ocultan una profunda necesidad de intimidad y conexión emocional insatisfecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento y las actitudes de las personas no son producto del azar. Detrás de cada rasgo de carácter, de cada reacción o postura ante la vida, existe una explicación que puede encontrarse en la historia personal, el entorno social o las experiencias vividas.

Diversos especialistas en psicología sostienen que las vivencias tempranas, los vínculos familiares y los modelos culturales influyen de manera determinante en la formación de la personalidad.

Así, por ejemplo, la tendencia de aparentar no necesitar a nadie responde, en muchos casos, a una estrategia de supervivencia emocional forjada tras experiencias dolorosas o traumas tempranos.

Entre las principales causas del aislamiento emocional figuran el trauma infantil, la introversión, la hipersensibilidad al rechazo y la ansiedad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la psicóloga clínica Randi Gunther, si bien algunas personas realmente eligen la vida sin vínculos estrechos, la mayoría de quienes simulan autosuficiencia esconden una profunda necesidad de intimidad que no logran satisfacer.

Esta dinámica, sostiene Gunther en Psychology Today, lleva a un círculo de aislamiento y frustración en sus relaciones afectivas, cuya consecuencia más común es la soledad persistente y el deterioro de los lazos más significativos.

En este patrón, uno de los datos cruciales identificados por Gunther es que muchas personas que fingen autosuficiencia emocional han cargado esa actitud desde la infancia. Ya sea por predisposición genética o por experiencias en entornos impredecibles y carentes de apoyo, estos individuos aprendieron a evitar cualquier muestra de vulnerabilidad como mecanismo de control. Algunos, incluso, fueron ubicados en un pedestal desde pequeños por sus cuidadores, quienes interpretaban su competencia temprana como independencia absoluta, lo que a menudo ocultaba una desatención emocional sostenida.

Las cuatro razones de la autosuficiencia emocional

El patrón de aislamiento y frustración en las relaciones afecta a quienes fingen autosuficiencia, generando soledad persistente y deterioro de los vínculos afectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la psicóloga Elena Sanz, los motivos de la reticencia a expresar sentimientos se remontan a la infancia. "Nuestro temperamento influye en la mayor o menor tendencia a abrirnos emocionalmente a los demás, pero las primeras experiencias vitales también juegan un papel crucial", destaca en un artículo en La mente es maravillosa.

Y agrega: "Crecer en una familia que considera que mostrar sentimientos es señal de debilidad nos conducirá a reprimirlos. Los niños que recibieron rechazo o humillación por parte de sus allegados al expresar emociones, aprendieron a no volver a hacerlo. Igualmente, quienes obtuvieron la indiferencia como respuesta adulta ante sus emociones, interiorizaron que mostrar cómo se sentían era inútil“.

Según Gunther, el hecho de que las relaciones de estas personas que reprimen sus sentimientos lleguen a su fin de manera repetida no resulta casual. Al evitar mostrar sus necesidades reales y mantener muros emocionales, terminan alejando paulatinamente a sus parejas. Cuando los intentos por romper esa barrera fracasan, los compañeros afectivos suelen experimentar soledad y desilusión, agotando los recursos emocionales hasta desistir en el esfuerzo.

La infancia marcada por la falta de apoyo y la sobrevaloración de la competencia puede derivar en mecanismos de defensa emocional y aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesional describe cuatro razones principales detrás del aislamiento emocional.

1. Trauma infantil: “Quizás vivieron en circunstancias impredecibles en las que no podían contar con nadie para obtener comprensión o ayuda. Tal vez tuvieron que sanar o cuidarse a sí mismos cuando sentían miedo o vulnerabilidad”, explica Gunther. Así, estas personas optan por el aislamiento como única vía sostenible, desconfiando de cualquier posibilidad de comprensión exterior.

2. Rasgos de personalidad innatos . “Hay personas que, por naturaleza, son más introvertidas que otras. Les cuesta encontrar las palabras para describir sus sentimientos y suelen anticipar la confrontación o la discordia”, describe la experta. Y señala otro rasgo de personalidad: quienes se ofenden con demasiada facilidad . “Son extremadamente sensibles al rechazo o al abandono, y no se arriesgan a abrirse por miedo”, detalla. También agrega la ansiedad social . “Temen ser juzgados de forma desfavorable y se preocupan constantemente por la impresión que causan en los demás”.

3. Miedo a la intimidad. “Muchas personas que necesitan una conexión íntima temen quedar atrapadas. Para protegerse de ese miedo, actúan como si no necesitaran cercanía”, afirma la psicóloga.

El trabajo en terapia puede ayudar a reconectarse con uno mismo y escuchar sentimientos y necesidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Miedo a la vulnerabilidad. “Las personas reservadas pueden haberse vuelto así porque expresar su vulnerabilidad, “Las personas reservadas pueden haberse vuelto así porque expresar su vulnerabilidad, ira , dolor y frustraciones ha sido ignorado o ridiculizado en el pasado. Han respondido a esos rechazos volviéndose herméticas y vigilándose constantemente", describe Gunther.

La especialista advierte que, aunque estas estrategias puedan blindar a la persona frente al dolor inmediato, perpetúan un costo elevado. Este mecanismo de aparentar fortaleza, de acuerdo a Gunther, solo se quiebra cuando la intensidad del sufrimiento y la soledad exceden el miedo a mostrarse vulnerables.

Según los expertos, el trabajo en terapia puede ayudar a reconectarse con uno mismo, escuchar sentimientos y necesidades.

El camino hacia la superación de este patrón, señala Gunther, solo es viable cuando existe la disposición a priorizar la transparencia y la autenticidad por encima de la autodefensa. Solo quienes se atreven a confrontar esas raíces pueden avanzar hacia una intimidad real, concluye.