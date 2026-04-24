Teleshow

Nico Vázquez contó cómo se prepara para conducir Popstars en medio de un año intenso: "No me quiero desequilibrar"

El actor, que triunfa con Rocky en el teatro y da sus primeros pasos en su relación con Dai Fernández, asumirá el rol de la locución en el reality de canto

Guardar
Nico Vázquez habló de cómo se prepara para conducir Popstars

La confirmación de que Nico Vázquez será el conductor del renovado reality musical Popstars en Telefe generó expectativa en la industria y entre los seguidores. El propio actor reconoció en conversación con Intrusos que asumir este proyecto es “un desafío inmenso, pero también una felicidad espectacular de la mano de Gustavo Yankelevich”.

Para prepararse para la conducción de Popstars, Vázquez contó que prioriza la organización personal, el apoyo psicológico y los acuerdos con el canal. El actor explicó que combina su experiencia previa en teatro y televisión.

La elección de Nico Vázquez y el regreso de Popstars

Vázquez relató a Intrusos que la propuesta para conducir el programa se dio en una charla con Gustavo Yankelevich, productor y socio clave. “Me siento muy halagado. Bueno, somos socios. Y en este caso me quería como, como conductor”, recordó. El ofrecimiento vino tras un ensayo grupal, cuando el productor le manifestó: “Quiero que hagas algo conmigo, quiero que hagas televisión”. Al escuchar que se trataba de Popstars, Vázquez mostró sorpresa y preguntó sobre el formato de la conducción, recibiendo como respuesta que sería “una especie de conductor, de guía, de host que va acompañando”.

La elección de Vázquez responde a su trayectoria artística y a la necesidad de revitalizar un formato icónico de la televisión argentina. Popstars, que impulsó bandas como Bandana y Mambrú, regresa para conectar con nuevas audiencias y reavivar el fenómeno generacional que marcó a miles de jóvenes.

Telefe, alineado con su objetivo de captar espectadores jóvenes y fortalecer la marca, considera a Vázquez una figura atractiva para conducir esta nueva etapa. Tanto el actor como el equipo de producción reconocieron el desafío de actualizar el reality para una generación acostumbrada al consumo digital y a la inmediatez de las redes sociales.

Nicolás Vázquez en diálogo con Intrusos
Nicolás Vázquez en diálogo con Intrusos

Así se prepara Nico Vázquez para el desafío de Telefe

Nico Vázquez enfrenta este nuevo desafío desde el cuidado personal y un enfoque reflexivo. “Es lo primero que me preocupa, que lo hablo con mi terapeuta y le digo: no, no me quiero desequilibrar en el sentido estoy, estoy, eh, estoy en eje, ¿viste? Pero también estoy con muchos compromisos. Entonces, bueno, fue un arreglo que tuve también con el canal para poder hacerlo”, explicó a Intrusos.

La producción de Popstars ya está avanzada. El equipo técnico y artístico fue citado para comenzar la promoción en mayo, mientras que el estreno está previsto entre junio y julio de 2026. Telefe confía en este formato como uno de sus lanzamientos más fuertes del año.

El proceso de casting está orientado a jóvenes entre 18 y 25 años, apuntando a una generación interesada en la música pop y muy vinculada al mundo digital. La confirmación de Vázquez al frente del reality forma parte de una estrategia para incrementar el alcance y la visibilidad, sobre todo porque la convocatoria inicial no tuvo el impacto esperado.

La apuesta de Popstars —con el liderazgo de Nico Vázquez y la producción de Gustavo Yankelevich— se centra en equilibrar la nostalgia por el formato original con las exigencias de una audiencia en transformación. El impacto de este regreso en la pantalla chica es uno de los interrogantes que marcarán el año televisivo.

En lo personal, el conductor prefiere vivir este momento desde la autenticidad y la tranquilidad, valorando los pequeños logros alejados del centro mediático.

Con respecto a su relación con Dai Fernández y el hecho que se muestren juntos a cuentagotas, el actor remarcó la importancia de preservar su privacidad: “Elijo mostrar lo que tengo ganas. No, no tengo ganas de exponerme mucho”. Destacó que prefiere disfrutar de sus logros profesionales y personales en la intimidad, y tomar sus decisiones “paso a paso”, evitando el ruido mediático al máximo. En estos tiempos, prefiere resguardar los espacios íntimos y celebrar sus éxitos con los suyos antes que buscar el reconocimiento público.

Temas Relacionados

PopstarsTelefeReality MusicalNicolás Vázquez

Últimas Noticias

Luis Ventura expresó su angustia tras haber sido amenazado de muerte: “Uno naturaliza situaciones que deberían espantar”

El periodista reveló que, pese al temor, decidió realizar las denuncias necesarias para confiar en la intervención policial y proteger su integridad ante la gravedad del caso

Luis Ventura expresó su angustia tras haber sido amenazado de muerte: “Uno naturaliza situaciones que deberían espantar”

El acercamiento de Evangelina Anderson y Martín Demichelis al ver el crecimiento de su hija: “Orgullosa de vos Abrojito”

La expareja dejó su separación de lado y felicitaron a Emma, la menor de sus tres hijos, por sus logros escolares

El acercamiento de Evangelina Anderson y Martín Demichelis al ver el crecimiento de su hija: “Orgullosa de vos Abrojito”

Benjamín Amadeo: “La industria de la música corre, pero no sabemos a dónde va”

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, el artista habló sobre su nuevo sencillo, la presión de las tendencias digitales y el desafío de mantener la autenticidad en medio de los cambios de la industria musical

Benjamín Amadeo: “La industria de la música corre, pero no sabemos a dónde va”

Pity Álvarez sorprendió al hablar sobre sus años en prisión: "Estuvo bueno, me bajó un poquito los humitos"

El excantante de Viejas Locas e Intoxicados, que presentó su nuevo tema, Lejos de ser, habló en forma descarnada: “Me las mandé y tuve que pagar”

Pity Álvarez sorprendió al hablar sobre sus años en prisión: "Estuvo bueno, me bajó un poquito los humitos"

Cuenta regresiva para los Gardel 2026: cuándo se anunciarán los artistas nominados

El galardón más prestigioso de la música argentina se prepara para una nueva edición

Cuenta regresiva para los Gardel 2026: cuándo se anunciarán los artistas nominados
DEPORTES
Thiago Tirante dio el golpe ante Tommy Paul y completó un día perfecto para los argentinos en el Madrid Open

Thiago Tirante dio el golpe ante Tommy Paul y completó un día perfecto para los argentinos en el Madrid Open

Tras la derrota de Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la tabla anual: los posibles cruces en el playoff

Con Di María como suplente, Rosario Central se mide con Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 16 del Torneo Apertura

Independiente perdió 2-0 ante Riestra y se jugará la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura en la última fecha

Tierra y glamour

TELESHOW
Luis Ventura expresó su angustia tras haber sido amenazado de muerte: “Uno naturaliza situaciones que deberían espantar”

Luis Ventura expresó su angustia tras haber sido amenazado de muerte: “Uno naturaliza situaciones que deberían espantar”

El acercamiento de Evangelina Anderson y Martín Demichelis al ver el crecimiento de su hija: “Orgullosa de vos Abrojito”

Benjamín Amadeo: “La industria de la música corre, pero no sabemos a dónde va”

Pity Álvarez sorprendió al hablar sobre sus años en prisión: "Estuvo bueno, me bajó un poquito los humitos"

Cuenta regresiva para los Gardel 2026: cuándo se anunciarán los artistas nominados

INFOBAE AMÉRICA

Descubren en Kenia un nuevo coronavirus en murciélagos capaz de infectar células humanas

Descubren en Kenia un nuevo coronavirus en murciélagos capaz de infectar células humanas

Guatemala: Brote de intoxicación afectó a más de 475 personas en la Escuela Normal Regional de Occidente

Dos camiones y 24 sensores: así Panamá evalúa la seguridad del Puente de las Américas tras explosión de cisternas

Guatemala: La Comisión de Postulación revisa expedientes de aspirantes a fiscal general tras fallo judicial

República Dominica: El Ministerio de Salud realiza operativo médico gratuito en Bayaguana