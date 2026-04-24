Nico Vázquez contó cómo se prepara para conducir Popstars en medio de un año intenso: "No me quiero desequilibrar"

Nico Vázquez habló de cómo se prepara para conducir Popstars

La confirmación de que Nico Vázquez será el conductor del renovado reality musical Popstars en Telefe generó expectativa en la industria y entre los seguidores. El propio actor reconoció en conversación con Intrusos que asumir este proyecto es “un desafío inmenso, pero también una felicidad espectacular de la mano de Gustavo Yankelevich”.

Para prepararse para la conducción de Popstars, Vázquez contó que prioriza la organización personal, el apoyo psicológico y los acuerdos con el canal. El actor explicó que combina su experiencia previa en teatro y televisión.

La elección de Nico Vázquez y el regreso de Popstars

Vázquez relató a Intrusos que la propuesta para conducir el programa se dio en una charla con Gustavo Yankelevich, productor y socio clave. “Me siento muy halagado. Bueno, somos socios. Y en este caso me quería como, como conductor”, recordó. El ofrecimiento vino tras un ensayo grupal, cuando el productor le manifestó: “Quiero que hagas algo conmigo, quiero que hagas televisión”. Al escuchar que se trataba de Popstars, Vázquez mostró sorpresa y preguntó sobre el formato de la conducción, recibiendo como respuesta que sería “una especie de conductor, de guía, de host que va acompañando”.

La elección de Vázquez responde a su trayectoria artística y a la necesidad de revitalizar un formato icónico de la televisión argentina. Popstars, que impulsó bandas como Bandana y Mambrú, regresa para conectar con nuevas audiencias y reavivar el fenómeno generacional que marcó a miles de jóvenes.

Telefe, alineado con su objetivo de captar espectadores jóvenes y fortalecer la marca, considera a Vázquez una figura atractiva para conducir esta nueva etapa. Tanto el actor como el equipo de producción reconocieron el desafío de actualizar el reality para una generación acostumbrada al consumo digital y a la inmediatez de las redes sociales.

Nicolás Vázquez en diálogo con Intrusos

Así se prepara Nico Vázquez para el desafío de Telefe

Nico Vázquez enfrenta este nuevo desafío desde el cuidado personal y un enfoque reflexivo. “Es lo primero que me preocupa, que lo hablo con mi terapeuta y le digo: no, no me quiero desequilibrar en el sentido estoy, estoy, eh, estoy en eje, ¿viste? Pero también estoy con muchos compromisos. Entonces, bueno, fue un arreglo que tuve también con el canal para poder hacerlo”, explicó a Intrusos.

La producción de Popstars ya está avanzada. El equipo técnico y artístico fue citado para comenzar la promoción en mayo, mientras que el estreno está previsto entre junio y julio de 2026. Telefe confía en este formato como uno de sus lanzamientos más fuertes del año.

El proceso de casting está orientado a jóvenes entre 18 y 25 años, apuntando a una generación interesada en la música pop y muy vinculada al mundo digital. La confirmación de Vázquez al frente del reality forma parte de una estrategia para incrementar el alcance y la visibilidad, sobre todo porque la convocatoria inicial no tuvo el impacto esperado.

La apuesta de Popstars —con el liderazgo de Nico Vázquez y la producción de Gustavo Yankelevich— se centra en equilibrar la nostalgia por el formato original con las exigencias de una audiencia en transformación. El impacto de este regreso en la pantalla chica es uno de los interrogantes que marcarán el año televisivo.

En lo personal, el conductor prefiere vivir este momento desde la autenticidad y la tranquilidad, valorando los pequeños logros alejados del centro mediático.

Con respecto a su relación con Dai Fernández y el hecho que se muestren juntos a cuentagotas, el actor remarcó la importancia de preservar su privacidad: “Elijo mostrar lo que tengo ganas. No, no tengo ganas de exponerme mucho”. Destacó que prefiere disfrutar de sus logros profesionales y personales en la intimidad, y tomar sus decisiones “paso a paso”, evitando el ruido mediático al máximo. En estos tiempos, prefiere resguardar los espacios íntimos y celebrar sus éxitos con los suyos antes que buscar el reconocimiento público.