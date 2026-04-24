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Verónica Lozano habló de su relación con Wanda Nara: “Le dieron un correctivo en el canal”

La conductora de Cortá por Lozano recordó el episodio de la foto de su colega con Johnny Depp que trajo rispideces y afirmó que si se hace Bake Off, lo llevará adelante ella

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Verónica Lozano habló en Intrusos sobre su relación con Wanda Nara

Las especulaciones sobre la relación entre Verónica Lozano y Wanda Nara han ocupado un lugar central en la prensa de espectáculos argentina. Ambas son figuras relevantes de Telefe, y su vínculo profesional genera atención y comentarios continuos en diferentes programas del medio.

Vero Lozano habló con Intrusos (América TV) y sostuvo que su trato con Wanda Nara dentro del canal es cordial y respetuoso, sin conflictos abiertos ni rivalidad directa. Según Lozano, cada conductora tiene un espacio propio en la emisora y la convivencia se caracteriza por la diversidad de trayectorias y estilos.

Definiciones de Vero Lozano sobre su relación con Wanda Nara

Consultada sobre su posición en la emisora, Vero Lozano afirmó: “Yo me siento una figura de Telefe, sí, sin lugar a duda. Cada uno ocupa su lugar, también lo es Wanda, también lo es Susana. Digo, somos, somos muchas las chicas de Telefe”.

Veronica Lozano Wanda Nara partida

Lozano subrayó la presencia de otras profesionales en el canal, como Georgina Barbarossa, y remarcó que la convivencia se apoya en el aporte único de cada una. Rechazó la existencia de favoritismos y explicó: “No, no, no, no, no, no, yo no hago esa lectura”.

Respecto a su trato con Wanda Nara, enfatizó: “Rebien. De hecho, me la crucé el otro día”. Añadió que no hay resentimientos recientes ni choques personales con sus compañeras.

Frente a la hipótesis de tensiones o enfrentamientos internos, Lozano fue categórica: “Pero nunca tuve, nunca tuve rollo. Yo cuando tengo que poner los puntos, digo, me expreso, y yo cierro ahí”.

Episodio de la foto con Johnny Depp y tensiones internas en Telefe

Uno de los episodios recientes que suscitó debate en Telefe fue la difusión anticipada de una foto junto a Johnny Depp. Lozano reveló que dicha imagen era exclusiva de su programa y que, tras la filtración por parte de Wanda, “le dieron un correctivo también del canal, pero yo cierro y ya está. Yo no soy rencorosa, pero sí memoriosa”, dijo parafraseando a Mirtha Legrand.

Las fotos de Wanda Nara y Johnny Depp

A pesar del llamado de atención, la conductora optó por mantenerse al margen de disputas respondiendo en tono de broma: “Que no vuelva a pasar... No me obliguen a usar métodos que no quiero usar”. Este episodio evidenció la importancia de la exclusividad y el manejo interno de contenidos en la emisora.

Y cerró: “Cuando vuelva Johnny Depp, yo le voy a decir: ‘Vení, vení, vení, sacate foto’. Que se la saque, que la suba después”.

El incidente con la fotografía, que en realidad Wanda Nara buscó por su enfrentamiento con Mauro Icardi, puso a prueba la dinámica profesional dentro del canal, mostrando la sensibilidad de los medios sobre temas de protagonismo y derechos de contenido.

Proyectos y el panorama de figuras femeninas en Telefe

En cuanto a sus próximos proyectos, Lozano detalló: “Si se hace Bake Off, lo hago yo. La verdad que yo no creo que se haga este año por presupuesto, pero sería Pop Stars y después ahí me parece a mí que van a volver a hacer otro MasterChef”.

Al abordar aspectos técnicos de los nuevos formatos, mencionó: “Bake Off es un formato que la BBC sí o sí pide que se haga en exteriores. Tengo entendido, es una infidencia, que están hablando con la BBC a ver si aprueban hacerlo adentro. En ese caso, sería otro presupuesto”.

De cara al futuro, Vero Lozano remarcó la importancia del equipo femenino en el canal y valoró trayectorias como la de Susana Giménez y colegas como Georgina Barbarossa. Para Lozano, la convivencia profesional implica tanto competencia como colaboración en la pantalla de Telefe.

Aunque en ocasiones han surgido situaciones que desafían esa armonía, Lozano destaca su capacidad para seguir adelante sin dejar que el pasado influya en su desempeño actual.

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