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Un histórico piloto reveló la impactante cifra que se necesita para llegar a la F1: “La mayoría son hijos de millonarios”

David Coulthard y Naomi Schiff se refirieron al importante desembolso económico que se necesita para escalar en el automovilismo

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David Coulthard explicó cómo es el esfuerzo económico que deben realizar los pilotos para llegar a la F1 (REUTERS/Hollie Adams)
David Coulthard explicó cómo es el esfuerzo económico que deben realizar los pilotos para llegar a la F1 (REUTERS/Hollie Adams)

Los jóvenes pilotos que pretenden llegar a la Fórmula 1 deben atravesar una desafiante barrera económica. Con el fin de solventar los gastos para escalar en las categorías, muchos competidores están obligados a conseguir patrocinadores para alcanzar un presupuesto, como fue el caso de Franco Colapinto. David Coulthard, histórico corredor de la Máxima que obtuvo dos subcampeonatos, estimó que las familias deben invertir cerca de 8 millones de libras (más de 10 millones de dólares) desde las primeras etapas del automovilismo hasta acceder a una oportunidad real en la máxima categoría.

A la hora de analizar el camino desde el karting hasta la F1, Coulthard —13 veces ganador de Grandes Premios— detalló el proceso habitual. Citando su experiencia personal y la de su hijo Dayton, quien compite en GB4 (campeonato británico), explicó que solo el ascenso por las categorías inferiores implica desembolsos exorbitantes, incluso antes de llegar a autos de competición más avanzados.

“No puedo decirte cuál es el desglose ni cuántos años de karting son, pero supongamos de los 8 a los 15, algo así. Luego pasas a la F4, probablemente uno o dos años en esa categoría, luego entras en la F3 por un millón y medio, y después entras en F2 por dos millones y pico. Si tienes suerte, entonces son unas 8 millones de libras para financiar desde el karting hasta estar en posición de estar listo para la Fórmula 1″, destacó en diálogo con Naomi Schiff en el podcast llamado Up To Speed.

La ex competidora de la W Series y actual comentarista de Sky Sports, también brindó su punto de vista: “Me entristece que hoy en la parrilla estos sean pilotos increíbles, pero la mayoría de ellos son hijos de millonarios y multimillonarios, y los demás son todos hijos de ex pilotos de F1. Hay unos pocos, como Esteban Ocon y Pierre Gasly, Lewis (Hamilton), por supuesto, Fernando (Alonso), que vienen de una generación diferente, que han tenido un camino distinto hasta arriba”.

David Coulthard corrió 246 Grandes Premios de la F1 con Red Bull, McLaren y Williams (REUTERS/Mark Peterson)
David Coulthard corrió 246 Grandes Premios de la F1 con Red Bull, McLaren y Williams (REUTERS/Mark Peterson)

Coulthard, por su parte, reconoció que se trata de “un deporte caro y, por lo tanto, algunos grandes talentos nunca pasarán del karting porque no tienen la financiación”. Inmediatamente, sumó: “Pero supongo que podrías argumentar que algunos grandes futbolistas no terminan jugando para el equipo que quieren porque no los descubren, y quizá se desaniman, o pierden una oportunidad, o se lesionan o lo que sea”.

En la conversación, Naomi Schiff profundizó en la falta de mecanismos para asegurar la equidad en las categorías base. “Me parece una locura que en el karting estés gastando tanto dinero como algunas personas gastan en esta época. ¿Por qué tenemos un límite presupuestario en la cima de este deporte y no tenemos un límite presupuestario en la base? Porque recuerdo que cuando yo hacía karting, mi padre gastaba hasta el último centavo que le sobraba para mandarme a competir“, argumentó.

A esto, sumó: “De ninguna manera nos sobraba el dinero. Creo que éramos lo que llamaríamos clase media. Pero los otros pilotos tendrían un chasis más blando, pero cambiarían su chasis en cada carrera, o revisarían sus motores después de cada fin de semana de carrera, y tendrían 13 de ellos alineados en sus camiones”.

Por su parte, Schiff realizó un paralelismo con otros deportes: “Pero no es como el fútbol, donde simplemente puedes ponerte un par de botas e ir a patear un balón. Recuerdo que cuando corría en la W Series, un día de pruebas en un coche de un tipo similar costaba 15 mil. Por lo tanto, yo nunca iba a probar. No puedes competir cuando así es como se gestionan las cosas”.

Dos hombres caminan por un sendero con palmeras a los lados; uno viste camiseta azul y pantalón negro con detalles rosas, el otro camiseta negra y pantalón a juego
Colapinto y Checo Pérez explicaron en varias ocasiones que los latinoamericanos tienen más problemas para llegar a la cima del automovilismo (@alpinef1team)

Además del aspecto económico, hay otros factores que complican la llegada de los pilotos a la máxima categoría, principalmente para los latinoamericanos que tienen que abandonar su casa a una temprana edad. “En Latinoamérica estamos lejos de donde es necesario estar para llegar a la Fórmula 1, tenés que estar en Europa. No hay caminos en Argentina, Brasil o Uruguay, con una preparación top. Tenés que venir a Europa, no es fácil, siendo argentino y estando lejos es muy difícil”, comentó en su momento Franco Colapinto, que se fue a vivir a Italia con 14 años. Incluso, el argentino estuvo cerca de quedarse afuera de la F3 y la F2 por falta de presupuesto.

Estás lejos de tu familia y los chicos, cuando terminan una carrera en Fórmula o Karting y les va mal se toman un avión y se van a la casa, mientras que vos querés a alguien cerca tuyo para que te dé un abrazo. Los que están en Europa están con su familia y los de Argentina se cocinan arroz con la pava eléctrica. Eso es lo positivo de ser argentino, de crecer en un país donde las cosas no son fáciles y tenés que buscarte la vida”, agregó el joven de 22 años que compite con Alpine y el próximo domingo realizará una exhibición en Buenos Aires.

Sergio Checo Pérez es uno de los pilotos latinoamericanos más importantes de toda la historia de la categoría. “El tema importante que tenemos nosotros es que nos tenemos que venir a muy temprana edad, por lo que implica un compromiso mayor por parte de la familia. Siendo muy joven, a los 12 o 13 años, es cuando tienes que salir hacia Europa, si no llegas ya muy tarde. Las pistas, las reglas, etcétera, es más complicado. Entonces, por eso es tan difícil para los pilotos latinoamericanos hoy en día llegar a la Fórmula 1, porque salir a tan temprana edad de tu país es muy duro”, comentó el mexicano, en declaraciones recogidas por Motorsport.

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