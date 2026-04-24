Por qué el corazón casi nunca tiene cáncer

El corazón de los mamíferos rara vez desarrolla cáncer debido a la acción protectora de la presión mecánica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón de los seres humanos y de todos los mamíferos muy pocas veces se convierte en el origen del cáncer. Eso ocurre a pesar de su exposición constante a la sangre y su incansable actividad.

Científicos de Italia, Austria, Noruega, Reino Unido y Alemania encontraron una explicación. La presión mecánica del latido del corazón crea una barrera que frena el crecimiento tumoral en los tejidos cardíacos.

Ese hallazgo, que fue publicado en la revista Science, abre nuevas perspectivas para explorar terapias contra el cáncer que aprovechen la fuerza física como aliada.

Esta imagen obtenida por los científicos que publicaron en Science muestra la expansión de células cancerosas en el tejido cardíaco y su relación con las células del corazón y sus núcleos (Ciucci et al., Science 2026)

El estudio fue liderado por el investigador Giulio Ciucci, junto a expertos de Italia, Austria, Noruega y Reino Unido.

Participaron instituciones como el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, la Universidad de Trieste y la Universidad de Innsbruck.

Por qué el corazón desafía al cáncer

Descubrieron que los latidos cardíacos frenan el crecimiento tumoral en los tejidos del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer cardíaco en mamíferos se observa en muy raras ocasiones. El miocardio recibe un flujo sanguíneo intenso, pero casi nunca aloja tumores, algo que siempre despertó interés en los científicos.

El corazón adulto tampoco puede regenerarse fácilmente, ya que los cardiomiocitos dejan de dividirse poco después del nacimiento.

Estudios previos sugerían que tras el nacimiento, el aumento de la carga mecánica apaga la capacidad regenerativa del corazón.

La investigación, publicada en Science, indica que fuerzas físicas podrían usarse en el futuro para terapias innovadoras contra el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo del doctor Ciucci se propuso comprobar si este mismo proceso podía limitar el crecimiento de células tumorales en el corazón.

El trabajo se centró en entender cómo las fuerzas físicas del corazón afectan la multiplicación de células cancerosas.

Los investigadores también analizaron si los mecanismos que frenan la regeneración cardíaca podrían ser los mismos que detienen la aparición de tumores.

El latido como barrera natural

Los experimentos con ratones y tejidos cardíacos artificiales revelan que la carga mecánica inhibe la proliferación de células cancerosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para investigar este fenómeno, los investigadores emplearon un modelo de ratón Mus musculus genéticamente modificado para inducir mutaciones cancerígenas en el corazón.

Observaron que, incluso en estas condiciones, “el corazón es notablemente resistente a las mutaciones que causan cáncer”, según escribieron.

El equipo científico implementó un modelo de trasplante donde el corazón de un ratón donante se colocaba en el cuello de otro ratón compatible. Así, ese órgano recibía sangre, pero no enfrentaba la presión mecánica normal.

Al inyectar células cancerosas humanas en ambos corazones, vieron que la carga mecánica suprimía el crecimiento tumoral, mientras que la falta de esa carga favorecía la proliferación de células cancerosas.

La proteína Nesprina-2 fue identificada como un elemento clave en la transmisión de señales mecánicas que suprimen el cáncer cardíaco./Freepik

Los tumores crecieron más en los corazones trasplantados, donde la presión era baja, que en los corazones nativos activos. El análisis mostró que las fuerzas mecánicas cambiaban la regulación genética de las células tumorales e impedían su multiplicación.

Luego, se identificó a Nesprina-2, una proteína fundamental que transmite señales mecánicas desde la superficie celular al núcleo, como pieza clave del proceso.

Cuando silenciaron ese gen que codifica esa proteína, las células cancerosas recuperaron su capacidad de multiplicarse incluso en corazones activos. La investigación incluyó experimentos con tejidos cardíacos artificiales donde se podía controlar la presión mecánica.

Los experimentos revelaron que las células cancerosas preferían crecer en áreas del tejido cardíaco con menor presión mecánica. “Nuestros resultados descubren cómo las fuerzas mecánicas protegen al corazón del cáncer”, resaltaron los científicos.

Caminos nuevos en la medicina y la ciencia

En ausencia de presión mecánica, los tumores crecen más rápido en los corazones trasplantados que en aquellos en funcionamiento normal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio planteó que la estimulación mecánica del tejido podría explorarse como estrategia para nuevas terapias contra el cáncer.

Aunque los investigadores señalaron la necesidad de validar estas ideas y de analizar su seguridad en humanos.

Reconocieron que su modelo se basa en ratones y tejidos artificiales, por lo que hace falta comprobar si estos mecanismos se repiten en humanos en condiciones clínicas reales. Advirtieron que otros factores, además de la presión mecánica, podrían ayudar al corazón a resistir el cáncer.

Los investigadores proponen que la estimulación mecánica del tejido podría explorarse como estrategia para frenar el cáncer en el futuro./Freepik

El equipo recomendó estandarizar los protocolos de estimulación mecánica y validar los resultados en distintos modelos y laboratorios.

La investigadora Serena Zacchigna expresó: “Estamos trabajando para asegurar la reproducibilidad de experimentos complejos de mecanobiología, estandarizando protocolos y validando resultados en modelos y laboratorios diversos”.

Más allá de los desafíos, el hallazgo abre la puerta a imaginar terapias que aprovechen las fuerzas físicas para limitar el crecimiento tumoral, aunque los propios investigadores afirmaron que se requiere prudencia.