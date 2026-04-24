El emotiva sorpresa de Dani la Chepi a su hija Isabella: “Ansiedad por la noticia”

La influencer soprendió a su hija con un viaje para visitar a su tío (Video: Instagram)

El viernes por la tarde, Dani la Chepi sorprendió a sus seguidores al anunciar una noticia muy esperada y repleta de emoción familiar: tanto ella como su hija Isabella finalmente recibieron el pasaporte español. El logro, que representa la posibilidad de nuevos proyectos y viajes para ambas, fue celebrado en redes sociales con una serie de publicaciones llenas de ternura y orgullo.

En la primera imagen, Dani y su hija posaron sonrientes mostrando los pasaportes flamantes. “Adivinen quién se durmió 2am y se despertó 7am de la ansiedad por la noticia”, escribió, dejando ver la ansiedad y la alegría que invadieron el hogar ante la posibilidad de viajar para reencontrarse con Marcos, el hermano de la comediante que vive en Barcelona.

La emoción no quedó solo en la foto de los pasaportes sino también en la sorpresa posterior, pero antes de mostrar la reacción de Isabella, la actriz de Papá por siempre grabó un video desde el auto, donde no ocultó su emoción. “No, ella no, fui yo. Vaya la menopausia, ¿no? Que viste que escuchás un grito y de golpe te levantás a las cuatro de la mañana con los ojos así abiertos como una suricata y la cara hinchada como un bóxer", comienzo diciendo fiel a su estilo humorístico.

En Julio, Dani y su hija viajarán a visitar al hermano de la comediante

Y siguió: “En la charla que tuvimos, que ahora les voy a mostrar el video reacción muy editado, que no voy a compartir lo que me dijo, me dijo cosas tan hermosas y tan movilizantes que no pude dormir en toda la noche, pero por algo bueno. Y cuando me levanté dije: ‘Qué buen trabajo estoy haciendo’. ¡Ah! Ay, me emociono. Estoy haciendo un gran trabajo como mamá. Eso me pone orgullosa”.

La secuencia continuó con la escucha de un audio enviado por el propio Marcos para hacer la sorpresa todavía más emotiva y las invitó a visitarlo en julio: “Escúchame, vivo lejos de casa, así que en julio los espero en mi nueva casa”. Cuando la comediante le contó la noticia a su única hija, la emoción fue incontenible y la adolescente rompió en llanto de felicidad: “En un esfuerzo de ambos, vamos a hacer el pasaje para los dos”, le dijo su mamá, mientras Isa respondía entre lágrimas: “Bueno”.

El momento, acompañado de abrazos, palabras de cariño y el sueño de un reencuentro familiar en Europa, dejó en claro el valor de los logros compartidos y el fuerte lazo que une a madre e hija. Para Dani la Chepi, la noticia es mucho más que un trámite: es la confirmación de que, pese a los desafíos, el amor y el esfuerzo abren caminos para concretar sueños y vivir nuevas aventuras en familia.

El momento en el que la influencer compartió con su hija la noticia (Video: Instagram)

Esta feliz noticia viene luego de algunos problemas de salud por parte de la actriz. Chepi compartió en redes sociales el fuerte episodio de salud que atravesó: una reacción alérgica en el rostro que, según explicó, estuvo directamente vinculada al estrés. La artista aprovechó la situación para reflexionar sobre la salud mental, el impacto físico de la ansiedad y la importancia de visibilizar lo que muchas personas atraviesan en silencio, especialmente las madres que maternan solas y bajo presión cotidiana.

En sus historias de Instagram, Dani mostró con imágenes el antes y el después de la reacción: “¡Buenas! Ayer desperté así”, escribió sobre una foto en primer plano, donde se veía la irritación y enrojecimiento en la piel. Más tarde, subió una actualización evidenciando mejoría y sumó: “Hoy mejor. Adivinen que me dijo la dermatóloga”, dejando claro que la causa de su cuadro era el estrés.

En un video, la conductora y humorista se sinceró con su audiencia sobre el trasfondo emocional del episodio: “Sí, es estrés. Efectivamente, es estrés. Yo las leo. Yo tuve ansiedad derivada en depresión. Estuve muy mal. Estoy con mi psiquiatra siempre. Hago terapia además, medicación y todo eso. Yo me doy cuenta, gracias a Dios, ahora cuando la ansiedad se pasa para el otro lado y el cuerpo y esto y el otro y todo bla, bla, bla”.

Dani la Chepi también se dirigió a quienes la siguen y atraviesan realidades similares: “Porque las leo a muchas, que es que como muchas mujeres del otro lado, o mamás en general, están solas en todo sentido, porque no es solo la guita, en todo sentido mamá de un adolescente. Entonces a veces...”. Así, la artista puso en palabras la presión y el agotamiento que pueden generar el estrés y la sobrecarga en la vida cotidiana, especialmente en la maternidad.