Tragedia en Cayo Rojo en Honduras: Conflicto familiar por terrenos deja tres víctimas mortales

Habitantes de la zona permanecen en alerta ante posibles nuevos enfrentamientos. (FOTO: Archivo)

Un nuevo episodio de violencia agraria sacudió la zona oriental de Honduras durante la madrugada de este viernes, cuando un enfrentamiento armado en la aldea Cayo Rojo, municipio de Catacamas, dejó al menos tres personas muertas y varios heridos.

Según información de la Policía Nacional, el hecho estaría vinculado a una disputa por la tenencia de tierras entre miembros de una misma familia, un factor recurrente en los conflictos sociales del departamento de Olancho.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, confirmó que inicialmente se reportaron dos víctimas mortales, pero la cifra se elevó a tres tras nuevas diligencias en el lugar.

“Este desplazamiento es hasta la aldea Cayo Rojo, donde supuestamente se registró este hecho violento, que preliminarmente manejaba dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, y posteriormente se incorporó otra tercera persona que resultó fallecida”, detalló el vocero policial. El incidente constituye un nuevo caso de violencia múltiple en una región históricamente marcada por disputas agrarias.

De acuerdo con los reportes iniciales obtenidos por Infobae, el ataque se produjo cuando un grupo armado llegó a una finca de la zona para intervenir en una discusión que rápidamente escaló a un intercambio de disparos.

Las autoridades indicaron que los involucrados tendrían vínculos familiares, lo que añade complejidad al conflicto y evidencia la dificultad de mediar en disputas de propiedad en comunidades rurales.

Imágenes difundidas en redes sociales, que contienen material sensible, muestran el momento posterior al ataque armado ocurrido en una finca del municipio de Catacamas. (FOTO: HRN)

El caso fue atendido por agentes de la Policía Nacional en coordinación con un fiscal del Ministerio Público, quienes se desplazaron hasta la aldea para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento de los cuerpos.

“Vamos a esperar como Policía Nacional la confirmación de parte del comandante en Catacamas sobre este hecho y qué elementos están alrededor de este posible homicidio múltiple”, señaló Barahona.

Las primeras hipótesis apuntan a una disputa por tierras como detonante del enfrentamiento, problemática que afecta a diversas áreas de Honduras, especialmente en regiones donde la conflictividad por la propiedad de terrenos suele resolverse fuera de los canales legales.

La falta de claridad en la titularidad de tierras y la débil presencia institucional han sido señaladas por organismos de derechos humanos como factores que perpetúan los episodios de violencia rural.

Además de las víctimas mortales, las autoridades reportaron que varias personas resultaron heridas. Aunque no se ha precisado el número exacto ni su estado de salud, el portavoz policial indicó que algunos de los lesionados podrían estar siendo atendidos fuera del sistema hospitalario, lo que complica su ubicación y seguimiento.

“Se habla de que hubo personas que resultaron heridas y que probablemente están recibiendo atención médica, entendería yo no en centros asistenciales sino también en sus casas”, explicó Barahona.

Equipos del Ministerio Público participan en el levantamiento de los cuerpos. (FOTO: Archivo)

En respuesta al incidente, la Policía Nacional desplegó un operativo en el sector de Cayo Rojocon el objetivo de identificar y ubicar a los posibles participantes, brindar atención a los heridos y prevenir nuevos brotes de violencia.

El operativo también busca recopilar información clave sobre la dinámica del enfrentamiento y las circunstancias que derivaron en el ataque armado.

La violencia registrada en Catacamas se suma a otros episodios similares ocurridos en distintas regiones del país, donde las disputas por tierras han escalado a enfrentamientos mortales.

Según datos, los departamentos rurales como Olancho presentan un historial persistente de conflictos agrarios, resultado de la combinación de intereses familiares, económicos y territoriales.

Expertos advierten que la problemática va más allá del ámbito legal. Organizaciones de derechos humanos han subrayado que estos conflictos reflejan desigualdades históricas en el acceso a la tierra y la ausencia de mecanismos efectivos de mediación.

En muchos casos, la resolución de disputas recae en la acción directa de los afectados, lo que incrementa el riesgo de desenlaces violentos.

Mientras tanto, las autoridades continúan recabando información para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. No se descarta que en las próximas horas se brinden detalles adicionales sobre los involucrados y las circunstancias exactas del ataque.

El caso ha vuelto a abrir el debate sobre la necesidad de fortalecer los instrumentos de resolución de conflictos agrarios y garantizar la seguridad en las zonas rurales.

En las comunidades afectadas, el impacto de estos episodios trasciende las cifras. La pérdida de vidas humanas y el temor a nuevos enfrentamientos generan un clima de incertidumbre que afecta la convivencia y la estabilidad social.