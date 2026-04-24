Panamá

Panamá gana terreno como centro logístico de salud en América Latina

La reconfiguración de las cadenas globales favorece a países con infraestructura logística y cercanía a Estados Unidos.

Guardar
El país cuenta con infraestructura de cadena de frío y conectividad internacional. AP
El país cuenta con infraestructura de cadena de frío y conectividad internacional. AP

Panamá se está consolidando como un hub logístico-farmacéutico regional en medio de un mercado de salud que en América Latina que superó los $135,980 millones en 2025, según un estudio de EY que identifica al país como uno de los puntos estratégicos en la transformación del sector en Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con el informe, el posicionamiento de Panamá no es casual. El país combina una plataforma logística de alcance global, experiencia en manejo de cadena de frío, conectividad internacional y un entorno regulatorio que ha sido reforzado recientemente con la Ley 419, lo que acelera procesos y facilita la entrada de productos al mercado.

El estudio explica, en términos simples, que Panamá se está volviendo clave porque permite que los medicamentos y equipos médicos lleguen más rápido a distintos países, funcionen como centro de redistribución y reduzcan costos logísticos para las empresas, algo que hoy es crítico en un mundo donde las cadenas de suministro están bajo presión.

Además, el país muestra un crecimiento sostenido en su gasto en salud, que alcanzó los $5,100 millones en 2024, lo que no solo refleja mayor demanda de servicios, sino también oportunidades para inversión privada, innovación tecnológica y expansión de servicios médicos especializados.

Latinoamerica
El nearshoring impulsa el traslado de operaciones desde Asia hacia América Latina. Shutterstock

El informe destaca que Panamá también se beneficia de un contexto global donde las empresas buscan acercar sus operaciones a mercados estratégicos, un fenómeno conocido como nearshoring, que está llevando a que parte de la producción y distribución de insumos médicos se traslade desde Asia hacia regiones más cercanas a Estados Unidos.

En ese escenario, Panamá no compite por tamaño de mercado, sino por algo más estratégico: su capacidad de conectar, distribuir y operar con eficiencia. Según EY, esto convierte al país en una especie de plataforma regional de salud, donde convergen logística, regulación ágil y demanda creciente.

El estudio también advierte que esta transformación no ocurre aislada, sino en medio de cambios estructurales en la región. Uno de los principales es el envejecimiento de la población, ya que para 2030 una de cada seis personas tendrá más de 60 años, lo que incrementará la demanda de servicios médicos, tratamientos y tecnología sanitaria.

A esto se suma el aumento de enfermedades crónicas y la urbanización, factores que están presionando los sistemas de salud públicos y abriendo espacio para que el sector privado invierta en clínicas, tecnología, telemedicina y modelos híbridos de atención.

Otro punto clave del informe es que la digitalización dejó de ser opcional. Herramientas como la historia clínica digital, la inteligencia artificial y el monitoreo remoto están cambiando la forma en que se presta el servicio de salud, haciendo los sistemas más eficientes y reduciendo costos operativos.

Seis frascos de vidrio ámbar con tapas blancas están de pie en una mesa, con un puñado de pastillas blancas, azules, rosas y naranjas esparcidas.
Panamá se posiciona como centro logístico para la distribución de medicamentos en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, Panamá tiene ventajas adicionales, ya que su infraestructura y conectividad permiten integrar soluciones digitales a escala regional, facilitando la expansión de servicios como la telemedicina y la gestión de datos clínicos.

El informe también identifica oportunidades específicas para el país, como el desarrollo del Pharmaceutical Hub, la expansión de la logística para ensayos clínicos, la distribución de medicamentos y el crecimiento del segmento de salud digital, que está ganando terreno en toda la región.

Más allá de Panamá, el estudio señala que la transformación del sector salud se está dando de forma conjunta en varios países. Costa Rica lidera en manufactura de dispositivos médicos, República Dominicana se posiciona como uno de los principales exportadores del sector, mientras que Guatemala destaca como el mayor mercado farmacéutico de Centroamérica.

En conjunto, estos países están configurando un nuevo corredor estratégico de salud en América Latina, donde cada uno cumple un rol específico dentro de la cadena de valor: producción, distribución, regulación y servicios especializados.

Mujer médica con estetoscopio frente a una laptop. La pantalla proyecta avatares médicos y datos sanitarios, mostrando el uso de IA en medicina.
La digitalización está transformando la prestación de servicios médicos en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para EY, la clave del futuro está en la convergencia de tres factores: regulación ágil, uso de datos y financiamiento inteligente, elementos que determinarán qué países liderarán el desarrollo del sector en los próximos años.

En ese escenario, Panamá aparece bien posicionado, pero con un reto claro: aprovechar este momento para consolidar su papel no solo como punto de paso, sino como un centro integral de servicios de salud, innovación y logística en la región.

Temas Relacionados

PanamáLogísticaInfobaeServicios MédicosAmérica LatinaEstados UnidosExportaciones

Últimas Noticias

La Ligue 1 de Francia viraliza “La Bala” de Los Hermanos Flores y celebra la cumbia salvadoreña

El clásico “La Bala”, interpretado por Los Hermanos Flores, sonó en un video publicado por la Ligue 1 de Francia en TikTok, impulsando la cumbia salvadoreña a la escena global y provocando reacciones entre aficionados.

La Ligue 1 de Francia viraliza “La Bala” de Los Hermanos Flores y celebra la cumbia salvadoreña

Protesta de inversionistas de Koriun paraliza Choloma y reaviva debate sobre esquemas financieros en Honduras

La movilización generó un fuerte congestionamiento vehicular en una de las principales vías industriales del país.

Protesta de inversionistas de Koriun paraliza Choloma y reaviva debate sobre esquemas financieros en Honduras

El gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Agricultura organiza encuentro sobre tecnología y desarrollo rural en Patzicía

La cita, programada para mayo, busca fomentar redes estratégicas entre productores, asociaciones y empresas mediante la integración de herramientas innovadoras y el acceso a modelos de comercialización directa en el sector agropecuario

El gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Agricultura organiza encuentro sobre tecnología y desarrollo rural en Patzicía

El Banco Central de Nicaragua deja de publicar datos de remesas familiares desde abril de 2025

La interrupción en la difusión de información sobre envíos de dinero enviados por migrantes ha generado inquietud entre analistas, quienes señalan que la ausencia de cifras oficiales afecta la transparencia económica y dificulta el seguimiento del fenómeno migratorio

El Banco Central de Nicaragua deja de publicar datos de remesas familiares desde abril de 2025

Aumento de accidentes pone en alerta a autoridades por el riesgo para estudiantes en Guatemala

Una escalada en los incidentes viales en la ruta al Atlántico ha impulsado la conformación de una mesa interinstitucional que busca implementar controles y campañas para garantizar trayectos más seguros hacia los centros educativos

Aumento de accidentes pone en alerta a autoridades por el riesgo para estudiantes en Guatemala

TECNO

Google invertiría hasta 40.000 millones de dólares en Anthropic para liderar el mercado de IA

Google invertiría hasta 40.000 millones de dólares en Anthropic para liderar el mercado de IA

Steam regala por tiempo limitado un juego de acción 2D con críticas positivas

Por qué no puedo entrar a Netflix en mi TV

Free Fire: códigos para reclamar diamantes, skins y recompensas gratis hoy viernes 24 de abril

Olvídate de Magis TV y Xuper TV: estas son las aplicaciones seguras y legales para ver películas y series en Smart TV

ENTRETENIMIENTO

El difícil camino de Cheryl Ladd, estrella de ‘Los ángeles de Charlie’, contra el cáncer: “Parecía un alienígena”

El difícil camino de Cheryl Ladd, estrella de ‘Los ángeles de Charlie’, contra el cáncer: “Parecía un alienígena”

Billie Eilish revive su pasado “Belieber” tras subir al escenario con Justin Bieber en Coachella

Arrestan en Singapur al hombre que filtró la película de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ antes de su estreno

Jennifer Aniston revela la rutina de ejercicios que la mantiene en “la mejor forma de su vida”

La sorpresa de Meryl Streep y Anne Hathaway al conocer la edad de Jang Wonyoung de IVE cuando se estrenó “El diablo viste a la moda”

MUNDO

El mercado petrolero muestra señales de recuperación tras un acercamiento entre Estados Unidos e Irán

El mercado petrolero muestra señales de recuperación tras un acercamiento entre Estados Unidos e Irán

Negociaciones en Pakistán: Donald Trump aseguró que Irán hará una oferta alineada con lo que espera Estados Unidos

La Cámara de los Lores bloqueó la propuesta de muerte asistida en Inglaterra y Gales

Países Bajos señaló a Rusia y China como los principales riesgos para su seguridad

Las bolsas europeas cerraron la semana con pérdidas por la incertidumbre geopolítica