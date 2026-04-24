Cuenta regresiva para los Gardel 2026: cuándo se anunciarán los artistas nominados

Los premios dedicados a la música argentina ya tiene fecha para anunciar los artistas que se encuentran nominados (Video: Instagram)

Los Premios Gardel, considerados el galardón más prestigioso de la música argentina, celebran desde 1999 el talento, la diversidad y la producción artística nacional en todos sus géneros y estilos. A lo largo de los años, la ceremonia se transformó en un evento central para la industria, reuniendo en una misma noche a los máximos referentes y a las nuevas promesas, y consolidándose como una plataforma de consagración y visibilidad para músicos, intérpretes y productores de todo el país.

En cada edición, los Gardel reconocen el trabajo, la innovación y el impacto de los artistas a través de una amplia variedad de categorías que incluyen desde álbum y canción del año, hasta géneros como rock, pop, folclore, tango, música urbana, jazz, música clásica y electrónica, entre otros. El evento es, además, una oportunidad para celebrar la identidad cultural argentina y para poner en valor la producción musical del último año.

Con la mirada puesta en la edición 2026, la organización anunció que el próximo 29 de abril se revelará la lista oficial de artistas nominados en cada una de las categorías. El anuncio dará inicio a la cuenta regresiva hacia la esperada gala, que promete reunir lo mejor de la escena musical argentina y premiar las obras y trayectorias más destacadas del período. La expectativa crece entre músicos, productores y fanáticos, que aguardan ansiosos por conocer quiénes serán los protagonistas de la noche más importante de la música nacional.

Crédito: RS Fotos

El 18 de junio de 2025, el Teatro Coliseo fue escenario de la edición número 27 de los Premios Gardel, la noche más importante de la música argentina. Artistas, productores y compositores se dieron cita en una gala marcada por los looks llamativos, el glamour y las cábalas, donde la música popular fue protagonista y no faltaron las sorpresas ni los homenajes.

Entre los momentos más destacados de la velada, Callejero Fino llamó la atención en la alfombra roja con un look inspirado en Diego Maradona, confesando: “Lo pensé hoy temprano, no sabía qué ponerme y googleé. Me encontré con el Diego y dije ya está. Nada mejor que él”. El guiño al ídolo argentino se sumó a una noche con múltiples referencias y emoción.

En la premiación, Daniel Melingo se llevó el Gardel a Mejor Canción de Tango por “Pesar”, grabada junto a Pity Álvarez. Melingo, que celebró la colaboración y la amistad con Pity desde 1998, señaló: “Está en un momento muy bueno, de mucha lucidez. Se hablaron tantas cosas, es un deseo profundo. Yo no soy quien para decirle nada”.

Paco y Ca7riel fueron los grandes premiados el años (RSFotos)

La fiesta también fue de Turf, que celebró el reconocimiento en otra de las categorías, mientras en la alfombra roja desfilaban figuras como Fernanda Callejón, Minerva Casero, Flor Vigna y La Joaqui, esta última premiada por Mejor Álbum Artista Tropical con Tu Patrona De Lujo. En su discurso, La Joaqui reconoció: “Lo que yo hago no es música, es un espacio de contención, es la forma que encontramos para romantizar esa manera en la que nos hemos sentido presos por cómo crecimos yo y muchos de mis colegas. Hice de mi ruina una auténtica obra de arte. Y el RKT fue la manera que yo encontré para romantizar los momentos más oscuros de mi vida y volverlos una fiesta de barrio”.

Otro de los momentos emotivos lo protagonizaron Ca7riel & Paco Amoroso, que ingresaron junto a sus dobles lookeados como en su Tiny Desk. Durante el ingreso, David Lebón se acercó a saludarlos y felicitarlos por su éxito, y luego dialogó con Teleshow sobre sus proyectos musicales y sobre el aporte de las nuevas generaciones: “Levantas una piedra en Argentina y sale talento. Más allá del género, vos te das cuenta que está producido con calidad musical”.

Kevin Johansen, galardonado por Mejor Álbum Canción de Autor por Quiero Mejor, celebró el reconocimiento y reflexionó sobre la importancia de la canción de autor y el crecimiento artístico: “Hay tres formas de hacer canciones: bien, mal, como Charly García o como Gardel, la tercera sigo laburando”.

La ceremonia, que también tuvo glamour y moda en la alfombra roja —con la presencia de Yami Safdie, Flor Álvarez y La Joaqui—, ratificó el lugar central de los Premios Gardel en el calendario cultural argentino, consolidando la diversidad, la innovación y el talento de una industria que sigue creciendo y reinventándose.