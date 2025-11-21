La rutina de Rick Springfield que desafía la edad: así se mantiene en forma el ícono de “Jessie’s Girl” a los 76 años

Publicada en 1981, “Jessie’s Girl” se consolidó como uno de los sencillos de mayor éxito de Rick Springfield, manteniéndose en el tope de las listas y convirtiéndose en un clásico de la música (Rick Springfield)

A los 76 años, Rick Springfield continúa siendo un referente de energía y bienestar. El músico ofreció detalles a Men’s Health sobre los pilares que considera esenciales para conservar su juventud: una alimentación equilibrada, la práctica regular de ejercicio adaptado a sus necesidades y el apoyo constante de su círculo más cercano.

Reconocido mundialmente por su emblemática canción “Jessie’s Girl”, lanzada en 1981, Springfield asegura que su vitalidad no es fruto del azar, sino de rutinas y hábitos claros.

La alimentación ocupa un lugar central en su rutina. Según detalló en la entrevista, su esposa, Barbara Porter, resulta fundamental, ya que ella se encarga de la preparación de las comidas. En su hogar, la heladera siempre dispone de distintas variedades de leche y una selección de vegetales frescos. Porter asume la responsabilidad de diseñar cenas variadas, algo que Springfield valora especialmente. De sus platos favoritos, los tacos se destacan en la lista, a los que define como “increíbles”.

En la entrevista afirmó que la primera comida del día suele incluir huevos revueltos o claras de huevo, en ocasiones preparados por él mismo, aunque suele preferir los que cocina su esposa.

Después del desayuno, Springfield toma un batido de proteínas que atribuye al talento y dedicación culinaria de Porter. Durante el resto del día, prioriza la hidratación mediante té y agua.

En el almuerzo, elige sándwich de pavo, nuevamente gracias a las habilidades de Porter en la cocina. “Yo toco la guitarra, ella cocina la comida. Es una división justa del trabajo. Ella es excelente en eso, y yo soy moderadamente competente con la guitarra, así que nos va bien”, aseguró Springfield en Men’s Health.

Ejercicio y entorno motivacional: la fórmula del bienestar

El ejercicio físico representa otro de los ejes de su vida. Springfield cuenta con un gimnasio en su propia casa, donde entrena junto a personas mayores de 60 años que, como él, muestran un nivel de energía muy elevado.

Su entrenador personal, Larry Willis, de 62 años, lo acompaña desde hace más de dos años y medio, encargándose de guiar y planificar las sesiones con énfasis en el movimiento atlético y la preparación física para sus compromisos sobre el escenario.

Willis explicó a Men’s Health que los entrenamientos se centran especialmente en ejercicios pliométricos y el uso de la máquina de escaleras, una actividad que al músico no le agrada. “Hacemos muchos ejercicios pliométricos, usamos mucho la máquina de escaleras, que él odia”, relató Willis. Los resultados de estos entrenamientos son evidentes en la energía y estado físico de Springfield.

Él mismo reconoce el efecto positivo que la disciplina y el acompañamiento de su entrenador han producido: “Todos estamos en mejor forma que antes de conocerlo”, aseguró el cantante.

Su entorno motivacional también tiene un peso importante. Recientemente, el legendario actor Dick Van Dyke, de 99 años, visitó su gimnasio personal. La actitud y entrega del actor durante la jornada de entrenamiento sirvieron de estímulo tanto para Springfield como para los otros asistentes, quienes se vieron motivados al presenciar de cerca la vitalidad y determinación de Van Dyke.

Men’s Health destaca que la experiencia se transformó en un ejemplo concreto de que el bienestar y la energía pueden sostenerse a cualquier edad, siempre que exista el entorno adecuado y la motivación suficiente.

Lo esencial de la trayectoria de Rick Springfield

Rick Springfield (Richard Lewis Springthorpe), nació en 1949 en Sídney y es cantante, compositor y actor. Según Songkick, inició su carrera musical en bandas locales antes de dar el salto como solista, logrando su primer gran éxito con “Speak to the Sky”.

Sin embargo, fue en 1981 cuando obtuvo reconocimiento internacional con “Jessie’s Girl”, un tema que lo catapultó a la fama y le valió el premio Grammy a Mejor Interpretación Vocal Masculina de Rock. También brilló como actor con el papel del Dr. Noah Drake en la serie “General Hospital”.

A lo largo de su trayectoria publicó numerosos álbumes y canciones que se posicionaron en los primeros lugares de los rankings estadounidenses. Su legado en la música y la televisión continúa vigente, caracterizándose por una disciplina constante y una pasión por el arte y el bienestar personal.