Platense recibirá a Independiente Santa Fe de Colombia por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Platense vs Santa Fe

Desde las 19, Platense recibirá a Independiente Santa Fe de Colombia en el estadio Ciudad de Vicente López por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera y la transmisión correrá por cuenta de Fox Sports y Disney + Premium.

El objetivo del conjunto local será repetir el resultado de la jornada anterior tras vencer a Peñarol por 2-1, mientras que el equipo visitante buscará su primera victoria en el torneo después de caer 0-2 ante Corinthians.

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El club argentino ocupa actualmente la segunda posición en la tabla con 3 puntos y aspira a sumar para alcanzar el liderazgo del grupo, que ocupa Corinthians con 6. Por su parte, Santa Fe se encuentra en el cuarto puesto con 1 punto y deberá ganar para mejorar su ubicación en la competencia. Peñarol también tiene 1 unidad y se medirá con el Timao el jueves.

“El club está creciendo a pasos agigantados desde el ascenso en 2021, hay que seguir elevando esa vara. Ojalá podamos sostener en el tiempo que el equipo sea competitivo, estos no son los puntos que queríamos tener a esta altura. Queremos darle una alegría a la gente que lo necesita, sobre todo ganar en casa. Sabemos la importancia que tiene el partido del miércoles”, expresó el DT del Calamar Walter Zunino tras la derrota frente a San Lorenzo por el Torneo Apertura argentino.

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El elenco de Vicente López se encuentra en el puesto 11 del certamen local con 16 puntos y se quedó sin chances de acceder a los octavos de final, ya que no podrá alcanzar al último clasificado, Unión de Santa Fe (20).

El conjunto colombiano, por su parte, marcha en el puesto 8 de la Liga cafetera con 26 puntos en 18 partidos jugados, producto de seis victorias, ocho empates y cuatro encuentros perdidos.

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En la próxima fecha de la Copa Libertadores, Platense recibirá a Peñarol, el jueves 7 de mayo desde las 19. Santa Fe, por su parte, hará las veces de local ante Corinthians, el 6/5.

Posibles formaciones:

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Platense: Matias Borgogno; Tomás Silva, Victor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Ignacio Saborido; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira; Franco Zapiola, Kevin Retamar, Guido Mainero; Tomas Nasif. DT: Walter Zunino.

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kilian Toscano, Jhojan Torres, Franco Fagúndez; Ómar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

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Hora: 19

TV: Fox Sports, Disney + Premium

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Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

VAR: Reyes Soto (VEN)

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LOS GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES