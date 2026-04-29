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El crudo relato de Estefanía Pasquini por sus trastornos alimentarios: “Yo quería sentirme suficiente”

La nutricionista contó de forma dura y contundente cómo fue su lucha para recuperar su autoestima desde que era una niña. “Esto es un día a la vez”, reveló

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El llanto de Estefanía Pasquini ante el testimonio de una participante de Cuestión de Peso
Estefanía Pasquini conmovió con su relato sobre sus trastornos alimentarios (Instagram)

El testimonio de Estefanía Pasquini, esposa del doctor Alberto Cormillot, conmovió a miles en redes sociales tras compartir un extenso y crudo mensaje sobre su lucha con la obesidad y la búsqueda de aceptación personal. La nutricionista eligió ilustrar el posteo con dos imágenes que hablan por sí solas: una de su presente y otra de su juventud, en pleno conflicto con su cuerpo. El texto que acompañó la publicación expone con absoluta honestidad las emociones y pensamientos que marcaron su historia desde la infancia.

De chica yo no quería ser flaca… yo quería ser mirada. Quería ponerme un pantalón blanco, un top, un short… y sentir que valía. Esperaba que la linda del grupo no esté autorizada a salir para no sentirme menos elegida, mientras me armaba con mis recursos de verano… salir con la campera de jean puesta o colgada adelante de la panza para que no se me vea. O esas mangas que se vendían para tapar brazos… o polleras a la rodilla con medias para que tapen todo el odio que le tenía a mis piernas”, escribió Pasquini en un pasaje que revela el nivel de incomodidad y angustia que sentía frente a su propio cuerpo.

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La nutricionista relata que, frente a esa inseguridad, decidió hacer lo que creyó correcto: bajar de peso. “Hice lo que pensé que había que hacer: bajar de peso. Y bajé. Y bajé más. Y seguí bajando… Hasta que un día me di cuenta de algo raro: ni siquiera sabía si me estaban mirando. Porque cuando no te ves vos, no alcanza con que te miren los demás”, confesó, poniendo de manifiesto que la meta de encajar o ser aceptada jamás llenó el vacío interior.

El duro relato de Estefanía Pasquini en el que contó su lucha contra sus trastornos alimentarios (Instagram)
El duro relato de Estefanía Pasquini en el que contó su lucha contra sus trastornos alimentarios (Instagram)

La inestabilidad emocional fue una constante en este proceso. “Después no lo pude sostener. Volví a subir. Volví a intentar. Volví a caer. Y en ese subir y bajar… también subía y bajaba mi ánimo, mi seguridad, mi forma de pararme frente al mundo. Mi forma de creer que podía llegar a ser alguien”, continuó, describiendo el ciclo interminable de intentos y recaídas que acompañó su relación con la comida y la autoimagen.

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El deseo de sentirse parte y de poder vestirse como soñaba nunca desapareció. “Pero el deseo seguía intacto: ‘quiero usar ese top’, ‘quiero ponerme esa falda’”, confiesa Pasquini. Hasta que, en un momento de profunda introspección, llegó la comprensión más dura y liberadora: “Yo no quería un cuerpo. Yo quería sentirme suficiente. Y eso… no lo arregla ninguna dieta. Porque podés llegar al peso que soñaste y seguir sintiéndote vacía. Y también podés empezar a reconstruirte por dentro… y dejar de necesitar esconderte”.

Pasquini detalló algunas de las experiencias más silenciosas que atraviesan quienes luchan con la insatisfacción corporal. “Porque hay cosas que nadie cuenta: sentir culpa después de comer, aunque haya sido poco. Mirarte al espejo y no reconocerte, incluso cuando bajaste. Pensar todo el día en comida… o en cómo evitarla. Sentir que nunca es suficiente. Tener miedo a subir un kilo como si fuera perder todo. Aislarte. Compararte. Callarte. Y lo más doloroso: creer que tu valor depende de un número”.

A pesar del dolor y el desgaste, la nutricionista subraya que hay otra forma de enfrentar la vida y la propia historia. “Pero también existe otro camino. Uno donde empezás a cuestionar esa voz que te destruye. Donde entendés que caerte no es fracasar. Donde volvés a intentar… pero distinto. No desde el castigo. Desde el cuidado. Hoy puedo estar así. Pero la confianza, la autoestima y tantas otras cosas las tengo que cultivar todos los días. Esto es un día a la vez”, concluyó, abriendo una ventana de esperanza y autenticidad para quienes atraviesan situaciones similares.

Alberto Cormillot y su familia
Estefanía Pasquini formó una familia junto a Alberto Cormillot y el pequeño Emilio (Instagram)

En su publicación, la esposa del Dr. Cormillot deja ver que los trastornos vinculados a la imagen corporal no distinguen profesión ni edad, y que la presión social puede afectar incluso a quienes, como ella, dedican su vida a la salud y el bienestar. La exposición de su historia personal en redes sociales aporta visibilidad y empatía a una problemática que afecta de manera silenciosa a millones de personas.

El testimonio de Pasquini se entrelaza con el relato de los desafíos que enfrentó como madre primeriza, bajo la mirada impiadosa de las redes sociales. Recordó los primeros meses de vida de su hijo Emilio, cuando, además de la maternidad, debió lidiar con el miedo, la soledad y los juicios constantes sobre su cuerpo y su forma de criar. “Me criticaban por darle papilla, por estar flaca, por cualquier cosa, sin saber el infierno que estaba viviendo, lo triste que estaba”, expresó.

En cada frase, Pasquini invita a repensar el valor que se le da al cuerpo propio y ajeno, y a romper con el mandato de perfección que suele imponerse desde afuera. “Hay que laburar para salir de los pozos, hay que armarse de todos los profesionales necesarios y no esquivar el momento. Sentirlo, vivirlo, pasar por esa incomodidad, malestar, tocar fondo si es necesario, que te vaya bien y vivir la recaída”.

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