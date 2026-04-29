Crece la tensión diplomática entre el Reino Unido y Rusia: Londres revocó la acreditación un agente de Moscú

El embajador de Rusia en Gran Bretaña, Andrei Kelin, participa en una entrevista para el programa 'Sunday with Laura Kuenssberg' en Londres, Gran Bretaña, el 18 de octubre de 2024. Jeff Overs/BBC/Handout vía REUTERS

El Reino Unido expulsó el miércoles a un diplomático ruso en represalia por la reciente expulsión por parte de Moscú de un funcionario británico y la posterior campaña de desprestigio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido anunció que convocó al embajador ruso a sus oficinas en Londres para informarle de la “acción recíproca”. Estas medidas de represalia reflejan la creciente tensión entre Moscú y Occidente.

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“Este comportamiento es totalmente inaceptable y no toleraremos el acoso ni la intimidación a nuestro personal diplomático”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“Condenamos enérgicamente la decisión injustificada de Rusia el mes pasado de expulsar a otro diplomático británico y la maliciosa campaña de desprestigio público que le siguió”, dijo un portavoz del gobierno británico en un comunicado.

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“Por lo tanto, hemos convocado al embajador ruso para anunciarle que estamos tomando medidas recíprocas, revocando la acreditación de un diplomático ruso”.

Andrei Kelin habla en el palacio de Hofburg en Viena, Austria, el 20 de marzo de 2014. (AP Foto/Ronald Zak, archivo)

El gobierno británico no especificó cuándo fue convocado Andrei Kelin, el principal enviado ruso en Gran Bretaña desde 2019.

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Esta medida se produjo después de que Rusia expulsara el mes pasado a un diplomático británico por acusaciones de espionaje que el Reino Unido rechazó calificándolas de “un completo disparate”.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB), principal agencia rusa de seguridad interna y contrainteligencia, declaró que el diplomático británico había intentado recabar información confidencial sobre la economía rusa en reuniones informales con expertos rusos. Se le ordenó abandonar Rusia en un plazo de dos semanas.

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Moscú y Londres han expulsado cada una a varios miembros del personal de sus embajadas en la última década, intercambiando acusaciones de espionaje.

Las expulsiones de un bando suelen ir seguidas de una respuesta recíproca por parte del otro.

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El presidente ruso, Vladimir Putin.

La última vez que Rusia expulsó a un diplomático británico fue el 30 de marzo, bajo la acusación de que trabajaba como espía; cargos que Londres rechazó rápidamente calificándolos de “un completo disparate”.

Rusia y los estados miembros de la OTAN han llevado a cabo múltiples rondas de expulsiones mutuas de diplomáticos desde que el Kremlin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, lo que ha provocado que las relaciones diplomáticas alcancen su punto más bajo desde la Guerra Fría.

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Las anteriores represalias tuvieron lugar en febrero y enero, ya que las relaciones entre ambos países siguen estando en un punto históricamente bajo debido a la guerra de Ucrania y a las antiguas acusaciones de espionaje.

El comunicado emitido el miércoles por el Ministerio de Asuntos Exteriores acusó a Moscú de “acciones reiteradas, no provocadas e injustificadas” que, según afirmó, estaban “diseñadas para perturbar nuestra labor diplomática”.

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Estas acciones “forman parte de una campaña más amplia de comportamiento agresivo hacia el Reino Unido“, añadió, señalando que “cualquier acción adicional por parte de Rusia será considerada una escalada y recibirá una respuesta firme y proporcionada”.

(con información de AP y AFP)

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