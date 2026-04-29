Santiago Peña asistirá al partido del Mundial entre EEUU y Paraguay invitado por Donald Trump

El presidente de Paraguay, Santiago Peña; junto a su par de Estados Unidos, Donald Trump (Presidencia de Paraguay/Archivo)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, participará en el partido inaugural del grupo D del Mundial 2026 entre la selección de Estados Unidos y la paraguaya el 12 de junio, tras recibir una invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, según informó Javier Giménez, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia en Asunción.

Giménez declaró en la radio local Monumental: “El presidente va a estar en la inauguración, en un viaje relámpago seguramente de ida y vuelta, por invitación del presidente Trump”.

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El jefe del Gabinete explicó que no está confirmado si Peña asistirá a los otros dos partidos de la fase de grupos que Paraguay debe disputar en la zona D, frente a Australia y Turquía, ya que “depende mucho de la agenda local”.

El debut de Paraguay será ante Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, junto con México y Canadá. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con capacidad para cerca de 70.000 espectadores.

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El SoFi Stadium de Los Angeles en sus últimos retoques previo al Mundial. 23 de abril de 2016. (REUTERS/Daniel Cole)

La fecha elegida coincide con un momento significativo para Paraguay, al conmemorarse 91 años de la firma del protocolo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco contra Bolivia (1932-1935).

El 19 de junio, Paraguay enfrentará a Turquía, ganadora de la repesca europea, y concluirá la fase de grupos frente a Australia el 25 de junio, en el estadio Bahía de San Francisco (Estados Unidos).

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La Albirroja, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, regresa a un Mundial tras 16 años de ausencia.

El equipo aseguró su clasificación directa en septiembre pasado, ocupando la sexta posición en las eliminatorias sudamericanas, con 28 puntos, 10 menos que Argentina, actual campeón mundial.

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