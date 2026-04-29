Alex Albon describió el cambio de filosofía en Williams Racing junto a Carlos Sainz Jr: “No hay egos en el equipo”

El reglamento 2026 de la Fórmula 1 exige adaptación continua y trabajo conjunto para optimizar el rendimiento del monoplaza (REUTERS)

La dinámica entre Alex Albon y Carlos Sainz Jr. en Williams Racing refleja un cambio de lógica dentro de la Fórmula 1: la colaboración desplazó a la rivalidad como eje central. En el contexto del reglamento 2026, ambos construyeron una relación basada en la confianza y el intercambio técnico constante, orientada a mejorar el rendimiento del monoplaza.

Frente a un escenario más exigente, marcado por la gestión de energía y los ajustes estratégicos, el enfoque está puesto en el trabajo conjunto y la adaptación continua, con el objetivo de fortalecer la competitividad del equipo.

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Al profundizar en el aspecto técnico, Albon señaló en diálogo con el periodista Will Buxton: “Hablamos el mismo idioma en el desarrollo del auto. Incluso cuando uno decide cambiar la configuración, ambos entendemos hacia dónde queremos llevar el monoplaza”.

El proceso de reaprendizaje y la flexibilidad diaria ante simulaciones cambiantes se vuelve clave para enfrentar el desafío técnico en la Fórmula 1 (Captura de video: YouTube/@uptospeedshow)

Esta sintonía facilita que estén muy cerca al afinar el monoplaza. El piloto británico-tailandés destacó que el entendimiento de Sainz desde su primera prueba con el Williams en Abu Dabi fue fundamental para avanzar de forma coherente en la evolución del auto.

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Incluso en las decisiones específicas, como elegir una configuración distinta para las sesiones de viernes y sábado, la flexibilidad común les permite experimentar sin perder de vista el objetivo del equipo. “Si uno opta por una filosofía distinta el viernes y al día siguiente necesitamos volver o copiar el enfoque de otros autos, está todo previsto”, detalló el piloto de 30 años.

Sobre el trabajo conjunto, Albon fue claro: “No hay egos en el equipo: el objetivo es avanzar juntos”. Para él y Sainz, la prioridad es recuperar terreno en la parrilla, no competir por posiciones menores dentro del equipo.

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La sintonía técnica entre Albon y Sainz facilita la evolución coherente del Williams, destacando confianza y comunicación en el desarrollo (REUTERS)

“Queremos estar arriba, y solo lo lograremos si probamos cosas nuevas,” insistió, subrayando que este enfoque colaborativo es posible gracias a la experiencia y madurez de ambos. “Ya no somos novatos, no tenemos que demostrar nada al equipo”, afirmó.

Relación entre pilotos: respeto, cultura y códigos compartidos

Según relató Albon en Up To Speed, la convivencia entre los pilotos de Fórmula 1 cambió notablemente. “Los pilotos actuales compartimos más códigos y respeto que antes”, comentó, refiriéndose a compañeros como George Russell, Lando Norris y Charles Leclerc, con quienes se formó desde el karting.

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Este ambiente de camaradería se extiende fuera de la pista. “Veo a los otros pilotos más que a mi familia”, compartió. Según el piloto de Williams Racing, la rivalidad surge solo durante la competencia, mientras que la vida diaria en el paddock favorece una cultura de compañerismo que contrasta con épocas anteriores. “Fuera de la pista todo es más humano y cercano”, añadió.

El ambiente de respeto y códigos compartidos entre pilotos como George Russell y Lando Norris redefine la cultura dentro y fuera de la pista (REUTERS)

Además, citó la gestión emocional y los límites claros como rasgos distintivos de la generación actual. Mencionó la existencia de diferentes grupos de chat, de viajes o juegos, como prueba de esa convivencia.

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El desafío técnico de 2026 y el proceso de “reaprender” a conducir

El nuevo reglamento de 2026 implicó un giro radical en la parte técnica, forzando a pilotos y equipos a adaptaciones constantes. “Tienes que desaprender lo que sabías”, subrayó al explicar la magnitud de la transición. Además indicó: “Empezamos desde muy temprano a aprender los hábitos necesarios para conducir, pero todo cambia sin cesar”.

Actualmente, el simulador es una herramienta esencial para esa readaptación. Sin embargo, las simulaciones varían día a día, y los pilotos deben esperar a último momento para tener datos actualizados antes de ir a pista. Recalcó que “el mejor equipo es el que más rápido se adapta”, y que quienes diseñan su propio motor “tienen una ventaja añadida” al enfrentarse a estos cambios.

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Esta exigencia de flexibilidad y aprendizaje continuo se traduce en un proceso diario de exploración. “Cada semana, cada carrera, logramos entender mejor dónde están nuestras limitaciones respecto a un auto motorizado por Mercedes”, ilustró Albon.

Gestión de energía y táctica: un nuevo eje en la Fórmula 1

Uno de los mayores cambios con la llegada del nuevo reglamento ha sido el foco en la gestión energética. Albon explicó en Up To Speed que la optimización del sistema eléctrico se convirtió en el centro de las conversaciones con los ingenieros. Ahora, cada vuelta y cada adelantamiento dependen del uso eficiente del sistema.

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La gestión energética y la estrategia táctica pasaron a ser el eje central en la Fórmula 1 con el nuevo reglamento de 2026 (REUTERS)

“La conversación con los ingenieros ya no gira tanto en torno a las curvas, sino a optimizar el porcentaje de batería en ciertas fases del circuito,” destacó. Ante esta nueva realidad, la Fórmula 1 exige aplicar estrategias de ahorro y recuperación, en vez de simplemente buscar la máxima velocidad.

Afrontó este reto como una oportunidad de reinvención. Resaltó que la flexibilidad y la adaptación son claves: “Este es un desafío que exige respetar el deporte y, sobre todo, entender que las reglas del juego han cambiado”. Según el piloto de la escudería británica, ahora la táctica en pista y la gestión inteligente cobraron protagonismo sobre la agresividad tradicional.

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Además, destacó que la FIA consideró la visión de los pilotos en los cambios reglamentarios, integrando su criterio técnico. “La FIA aprecia que nuestro feedback es imparcial,” remarcó.

Williams ante el cambio: dificultades de un equipo cliente

La situación de Williams Racing expone las dificultades de los equipos cliente frente a los fabricantes en la Fórmula 1. Albon explicó que “Williams sigue por detrás de otros porque no fabrica su propio motor, lo que limita nuestras opciones frente a los principales equipos”, y remarcó la brecha de rendimiento al señalar que no podían tomar determinadas curvas a fondo como los equipos más competitivos.

Williams Racing enfrenta una desventaja frente a los equipos fabricantes al no producir su propio motor, según explicó Alex Albon (REUTERS)

El piloto también destacó la necesidad de asumir esa desventaja y buscar soluciones propias: “Debemos probar cosas que los equipos de punta quizá ni contemplan”, en un contexto donde el equipo parte “en situación de debilidad” y necesita trabajar “sin egos” para adaptarse al nuevo reglamento.