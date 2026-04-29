Deportes

Estudiantes enfrentará a Flamengo en La Plata en un duelo de alto voltaje por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo argentino enfrenta al vigente campeón brasileño en el estadio Jorge Luis Hirschi. Transmite Fox Sports y Disney+ desde las 21.30

Guardar
Estudiantes de La Plata vs. Flamengo
Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo por la tercera jornada de la Copa Libertadores

El enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Flamengo de Brasil se jugará este miércoles desde las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en el duelo correspondiente al grupo A en la tercera fecha de la Copa Libertadores, donde ambos equipos llegan con campañas destacadas y expectativas elevadas. La transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium con el arbitraje de Piero Maza.

La actualidad de Estudiantes muestra un presente sólido bajo la conducción de Alexander Medina. El equipo argentino viene de un empate sin goles ante Talleres de Córdoba, resultado que le permitió mantener el liderazgo en el Grupo A del Torneo Apertura con un lugar ya asegurado en los playoffs. En el plano internacional, el equipo tuvo un inicio auspicioso en la Libertadores con una igualdad 1-1 ante Deportivo Independiente Medellín en Colombia, donde Tiago Palacios abrió el marcador rápidamente.

PUBLICIDAD

El avance copero de Estudiantes continuó en la segunda fecha, cuando consiguió su primer triunfo como local frente a Cusco FC. En ese partido, Facundo Farías y nuevamente Palacios aportaron los goles que sellaron el 2-1 en el estadio de La Plata. De esta manera, el conjunto platense se posicionó entre los líderes del grupo y llega al duelo ante Flamengo con la intención de dar un paso firme hacia la clasificación a octavos de final.

Hasta el cierre de la presente jornada, el equipo argentino mantiene su calendario ajustado, tras enfrentar al conjunto brasileño, deberá medirse con Platense el domingo por la novena fecha del Apertura y luego encarará la segunda rueda de la Libertadores, repitiendo rivales y buscando consolidar su avance.

PUBLICIDAD

Por el lado visitante, Flamengo llega tras una contundente victoria por 4-0 sobre Atlético Mineiro en el Brasileirao, resultado que lo ubica en la segunda posición de la tabla. El equipo que dirige Leonardo Jardim también mostró solidez en la Copa Libertadores, debutó con un triunfo 2-0 ante Cusco FC en Perú y goleó 4-1 a Deportivo Independiente Medellín en condición de local.

La campaña del conjunto brasileño en la competición continental tiene como meta la defensa del título alcanzado en la última edición, que lo vio coronarse ante Palmeiras en la final disputada en el estadio Monumental de Lima en 2025. Ahora, Flamengo busca revalidar su condición de campeón y avanzar con paso firme en el certamen.

El Grupo A de la presente Libertadores ha mostrado paridad, con ambos equipos alternando puntos y victorias en las primeras fechas. Estudiantes suma una igualdad y un triunfo, mientras que Flamengo cuenta dos victorias en igual cantidad de presentaciones. Por debajo en la tabla Medellín acumula una unidad y último Cusco aún sin sumar.

Posibles formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Árbitro: Piero Maza

Hora: 21:30

Estadio: Jorge Luis Hirschi

TV: Disney+ Premium y Fox Sports

Posiciones:

Temas Relacionados

Estudiantes de La PlataFlamengoCopa Libertadores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El video que causó estupor en la NBA: dos jugadores simularon consumir droga en un saludo antes de un partido

Noah Penda y Goga Bitadze, de Orlando Magic, hicieron una controversial ceremonia antes de salir a la cancha para enfrentar a Detroit Pistons

El video que causó estupor en la NBA: dos jugadores simularon consumir droga en un saludo antes de un partido

La estrella que el Chelsea pagó USD 100 millones y dio positivo en un control antidopaje recibió una sanción de 4 años sin jugar

El futbolista ucraniano Mykhailo Mudryk apelará la medida al TAS en busca de revertir el duro castigo

La estrella que el Chelsea pagó USD 100 millones y dio positivo en un control antidopaje recibió una sanción de 4 años sin jugar

El gasto público de Houston y Dallas en el Mundial 2026 genera debate sobre impacto fiscal

Las autoridades locales asumieron altos costos para organizar el torneo, mientras la mayor parte de las ganancias es administrada por la federación internacional y la transparencia sobre el retorno fiscal se mantiene restringida

El gasto público de Houston y Dallas en el Mundial 2026 genera debate sobre impacto fiscal

La brutal patada sin pelota de un jugador a su rival que generó un escándalo en un partido de la Copa Sudamericana

Leandro Suhr le propinó un planchazo descalificador al argentino Martín Sarrafiore en la derrota de Boston River con O’Higgins en Chile

La brutal patada sin pelota de un jugador a su rival que generó un escándalo en un partido de la Copa Sudamericana

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

El equipo de Simeone viene de eliminar al Barcelona, mientras que el conjunto inglés dejó en el camino al Sporting Lisboa. Transmiten ESPN y Fox Sports a las 16

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber
DEPORTES
El video que causó estupor en la NBA: dos jugadores simularon consumir droga en un saludo antes de un partido

El video que causó estupor en la NBA: dos jugadores simularon consumir droga en un saludo antes de un partido

La estrella que el Chelsea pagó USD 100 millones y dio positivo en un control antidopaje recibió una sanción de 4 años sin jugar

El gasto público de Houston y Dallas en el Mundial 2026 genera debate sobre impacto fiscal

La brutal patada sin pelota de un jugador a su rival que generó un escándalo en un partido de la Copa Sudamericana

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Thiago Medina habló de los rumores de romance de Daniela Celis con Nick Sicaro: “No estoy para sumarme a este teatro”

Thiago Medina habló de los rumores de romance de Daniela Celis con Nick Sicaro: “No estoy para sumarme a este teatro”

El crudo relato de Estefanía Pasquini por sus trastornos alimentarios: “Yo quería sentirme suficiente”

Zaira Nara desafió los comentarios por su look en los Martín Fierro de la Moda: “Amo marcar tendencia”

El fin del amor para Silvina Escudero y Federico: un encuentro casual, una boda soñada y el gran misterio de su relación

El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala vivirá su primer Día sin Sombra este miércoles

Guatemala vivirá su primer Día sin Sombra este miércoles

El Congreso aprueba reforma para ampliar financiamiento de institutos por cooperativa en Guatemala

El turismo aportó el 18 % del producto interno bruto y USD 25,000 millones a la economía de la República Dominicana en 2025

Junta de Protección Social refuerza a la Cruz Roja Costarricense con nuevos vehículos de emergencia

El Salvador registra un aumento del 7.9 % en su déficit comercial durante el primer trimestre de 2026