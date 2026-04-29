Estudiantes enfrentará a Flamengo en La Plata en un duelo de alto voltaje por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo por la tercera jornada de la Copa Libertadores

El enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Flamengo de Brasil se jugará este miércoles desde las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en el duelo correspondiente al grupo A en la tercera fecha de la Copa Libertadores, donde ambos equipos llegan con campañas destacadas y expectativas elevadas. La transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium con el arbitraje de Piero Maza.

La actualidad de Estudiantes muestra un presente sólido bajo la conducción de Alexander Medina. El equipo argentino viene de un empate sin goles ante Talleres de Córdoba, resultado que le permitió mantener el liderazgo en el Grupo A del Torneo Apertura con un lugar ya asegurado en los playoffs. En el plano internacional, el equipo tuvo un inicio auspicioso en la Libertadores con una igualdad 1-1 ante Deportivo Independiente Medellín en Colombia, donde Tiago Palacios abrió el marcador rápidamente.

PUBLICIDAD

El avance copero de Estudiantes continuó en la segunda fecha, cuando consiguió su primer triunfo como local frente a Cusco FC. En ese partido, Facundo Farías y nuevamente Palacios aportaron los goles que sellaron el 2-1 en el estadio de La Plata. De esta manera, el conjunto platense se posicionó entre los líderes del grupo y llega al duelo ante Flamengo con la intención de dar un paso firme hacia la clasificación a octavos de final.

Hasta el cierre de la presente jornada, el equipo argentino mantiene su calendario ajustado, tras enfrentar al conjunto brasileño, deberá medirse con Platense el domingo por la novena fecha del Apertura y luego encarará la segunda rueda de la Libertadores, repitiendo rivales y buscando consolidar su avance.

PUBLICIDAD

Por el lado visitante, Flamengo llega tras una contundente victoria por 4-0 sobre Atlético Mineiro en el Brasileirao, resultado que lo ubica en la segunda posición de la tabla. El equipo que dirige Leonardo Jardim también mostró solidez en la Copa Libertadores, debutó con un triunfo 2-0 ante Cusco FC en Perú y goleó 4-1 a Deportivo Independiente Medellín en condición de local.

La campaña del conjunto brasileño en la competición continental tiene como meta la defensa del título alcanzado en la última edición, que lo vio coronarse ante Palmeiras en la final disputada en el estadio Monumental de Lima en 2025. Ahora, Flamengo busca revalidar su condición de campeón y avanzar con paso firme en el certamen.

PUBLICIDAD

El Grupo A de la presente Libertadores ha mostrado paridad, con ambos equipos alternando puntos y victorias en las primeras fechas. Estudiantes suma una igualdad y un triunfo, mientras que Flamengo cuenta dos victorias en igual cantidad de presentaciones. Por debajo en la tabla Medellín acumula una unidad y último Cusco aún sin sumar.

Posibles formaciones

PUBLICIDAD

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

PUBLICIDAD

Árbitro: Piero Maza

Hora: 21:30

PUBLICIDAD

Estadio: Jorge Luis Hirschi

TV: Disney+ Premium y Fox Sports

PUBLICIDAD

Posiciones: