Las conmovedoras palabras de Flor Vigna luego de su victoria en la pelea de boxeo: “Estoy en shock”

Luego de llevarse la victoria en el ring, Flor Vigna habló sobre la sorpresa que se llevó por el gesto de los usuarios en las redes (Instagram)

El domingo pasado, la Arena Ciudad de México se convirtió en el centro de las miradas por el evento que mezcló deporte, revancha personal, espectáculo y emoción a flor de piel. Frente a miles de personas y con transmisión global por Netflix, Flor Vigna se convirtió en protagonista absoluta de una historia que trasciende el ring. Su victoria por decisión unánime ante la mexicana Alana Flores, en el combate estelar de Supernova Génesis 2026, marcó mucho más que un triunfo deportivo. En medio del revuelo, Vigna compartió su emoción en redes sociales ante el furor que suscitó aquel logro en su carrera.

La repercusión fue inmediata, no solo por el resultado de la pelea sino también por el salto en popularidad que la argentina experimentó en cuestión de horas. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la artista agradeció el apoyo y el revuelo generado en torno a su victoria. “Todavía estoy en México. No pude hacer el video que quiero agradeciéndoles todo lo que viví porque todavía no caí y hoy fue un día de trabajo increíble. Está pasando todo lo que siempre soñé. Hay muchas propuestas de trabajo que ni yo puedo creerlo. Entonces estoy trabajando, trabajando”, relató, impactada por el torbellino mediático y las oportunidades que se abrieron tras su consagración.

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Vigna fue contundente al expresar su sorpresa por la repercusión en redes: “Este mensaje es para agradecer todas las reacciones. Estoy viendo gente reaccionando. No puedo creer todo lo que está pasando. Todavía no caigo, no llego a leer todos los mensajes, no llego a responder ni el WhatsApp, ni el Instagram, ni el TikTok, que nunca me pasó algo así de grande. Acabo de subir un millón de seguidores en Instagram. Estoy en shock. No estoy tan expresiva porque no lo entiendo todavía”, confesó, visiblemente abrumada y feliz ante el recibimiento.

Flor Vigna celebra con euforia su victoria en el Supernova Génesis México, levantando el brazo junto al árbitro tras un emocionante combate contra Alana Flores (Netflix)

Pero para Flor, la conquista tuvo un significado que empezó mucho antes de subir al ring. Fiel a su estilo multifacético, transformó su entrada en una puesta en escena propia de los grandes shows. Ya lo había anticipado en sus redes: quería que fuera “algo de locos”, y así fue. Apareció como artista, desbordó energía y encaró el combate con la actitud de una auténtica guerrera. Los cuatro rounds fueron intensos y disputados, con momentos de estudio, intercambios ásperos y una sola meta en mente: la corona.

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El desenlace quedó grabado como una postal de la noche: Vigna, emocionada y con el cinturón en mano, celebrando su victoria, mientras Flores, digna rival, se despedía del boxeo profesional con respeto y gratitud. Dos mujeres que llegaron para medirse y terminaron honrándose mutuamente, dejando un mensaje de nobleza deportiva y sororidad.

Flor Vigna celebra su victoria en boxeo ante Alana Flores en México, generando un impacto masivo en redes sociales con un millón de nuevos seguidores en Instagram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada de Supernova Génesis 2026 también fue el escenario de una historia de redención y de nuevos comienzos. El triunfo de Flor no solo le dio un título, sino que también la ayudó a reencontrarse consigo misma y a demostrar que, con trabajo y pasión, es posible reinventarse y conquistar nuevos territorios. La repercusión en redes fue avasallante: Flor subió un millón de seguidores en Instagram en pocas horas, recibió mensajes de felicitación desde todas partes y se prepara para una rueda de prensa que la tendrá como protagonista en medios internacionales.

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El combate fue solo el punto de partida para una nueva etapa: Flor, que llegó como performer y terminó como campeona, demostró que el esfuerzo y la entrega pueden marcar la diferencia incluso en los escenarios más exigentes. El deporte, el espectáculo y la emoción se unieron en una noche donde la protagonista no solo ganó un cinturón, sino también el respeto del público y la certeza de haber cumplido un sueño.

La emoción de la artista luego de arrasar en el ring Supernova Génesis México, ganando así su tercera victoria (Netflix)

Así, con lágrimas de alegría, abrazos y ovaciones, Flor se consagra como una de las figuras del año y confirma que, cuando la pasión y el trabajo van de la mano, no hay límites para lo que se puede lograr. El boxeo, el show y la emoción se fundieron en una noche que quedará grabada en la memoria colectiva, y que para la artista significa mucho más que una simple victoria: es el comienzo de una etapa repleta de oportunidades y agradecimiento.

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