Adorni en el Congreso: “Nunca un presidente acompañó a su jefe de Gabinete a defender la gestión”, destacó un politólogo

Por primera vez, un presidente acompaña al jefe de Gabinete al Congreso en un contexto de cuestionamientos a la gestión

La escena del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso marca el ritmo político del día. La presentación, a la que asisten legisladores nacionales y miembros del Poder Ejecutivo, se desarrolla en un contexto de fuertes cuestionamientos públicos sobre la gestión y la transparencia de la gestión. El momento coincide con la reciente exposición mediática de la vida privada de Adorni, temas que influyeron en la agenda parlamentaria.

El politólogo Pablo Salinas analizó en Infobae en Vivo A las Nueve la jornada e identificó señales inusuales en el modo en que el Ejecutivo respalda a su jefe de Gabinete. “Nunca un presidente acompañó a su jefe de Gabinete, que es un empleado directo a disposición de un decreto, a defender la gestión”, sostuvo. La atribución, según el analista, resulta aún más extraordinaria en tanto la posición de Adorni había sido puesta en duda por distintas polémicas recientes.

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La presencia de Manuel Adorni en el Congreso coincide con una agenda marcada por polémicas públicas y debates sobre su patrimonio REUTERS/Mariana Nedelcu

El respaldo a Adorni evidencia tensiones y posibles debilidades internas

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe presentarse mensualmente ante el Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. “Desde Evasa en adelante, que fue el primer jefe de Gabinete desde que se crea el cargo, hubo distintos grados de cumplimiento”, explicó Salinas.

El especialista remarcó que históricamente ningún presidente asistió junto al jefe de Gabinete a estas instancias. La excepción de hoy, según Salinas, responde a una crisis cuyo desenlace todavía se desconoce. A su juicio, la concentración del gabinete completo en el recinto puede expresar tanto una fortaleza coyuntural como la evidencia de que el funcionario necesita respaldo ante la presión política.

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Cuestionado sobre la dificultad del jefe de Gabinete para responder preguntas simples, Salinas señaló: “No se le está preguntando para refutar a Einstein. Y no puede dar algunas respuestas. ¿No es más una debilidad que te tenga que acompañar todo el gabinete? Cuando vos sos el fusible, parece que el fusible está alrededor tuyo. Es raro”.

La comparación con prácticas habituales en otras gestiones reforzó la excepcionalidad de la escena. “No es muy normal y muy común. Me gusta ponerle este plano institucional para que lo podamos leer desde ese lugar”, afirmó Salinas.

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El despliegue del gabinete completo en el recinto revela tensiones internas y señales de debilidad en el Gobierno nacional Fotografía: Agencia de Gobierno

Cambios en la gestión y el balance de poder: lo que revela el caso Adorni

Al mismo tiempo, el analista destacó la alta rotación de funcionarios como un rasgo distintivo de la actual administración. “Estamos a casi 250 funcionarios políticos que este gobierno, desde que empezó, ha echado”, precisó. “Es un número tremendo, que va para récord de la democracia desde 1983. Nunca un gobierno echó a tantos o le renunciaron tantos funcionarios”, agregó el politólogo.

El contexto de la exposición de Adorni es parte de ese escenario: “Hoy todos los ministros y varios secretarios de Estado están en un balcón y no gestionando la cosa pública”, mencionó Salinas. El reemplazo del esquema tradicional por esta modalidad refuerza el interrogante de hasta qué punto hay una desviación institucional significativa.

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“Tenemos ahora la presentación de un jefe de Gabinete, que tendría que ser algo mensual, normal y habitual, como si fuera la apertura de sesiones ordinarias”, destacó el politólogo.

El enfoque sobre la exposición mediática de la vida privada de Adorni refuerza el clima de crisis y la atención sobre la transparencia gubernamental Créditos: Cámara de Diputados

El eje de la discusión avanzó hacia el impacto político de la falta de explicaciones claras por parte de Adorni, tanto sobre su patrimonio como sobre otras polémicas recientes vinculadas a su entorno familiar.

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Salinas insistió: “El jefe de Gabinete no está pudiendo responder ni en la Justicia ni en el informe escrito. Veremos si ahora de manera oral sí, de dónde salió el dinero para comprar sus bienes”.

El papel de los respaldos y las lealtades en la interna oficialista

Entre otras cosas, el especialista analizó: “No es uno más, pero es el elegido por Karina Milei en la interna con Santiago Cafiero. El que era el mejor amigo del mundo privado del presidente, que era el jefe de Gabinete Pose, salió y salió acusado de espionaje interior”, recordó el politólogo.

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El nivel de apoyo a Adorni, incluso en medio de situaciones sensibles, sugiere, para Salinas, una interna oficialista más áspera.

Las dudas sobre el rumbo institucional se mantienen, mientras la Constitución exige que el jefe de Gabinete informe mensualmente al Congreso REUTERS/Mariana Nedelcu

En cuanto a la permanencia en el cargo, el politólogo expuso: “Lo que uno puede analizar es la rareza de sostener a un funcionario siendo el jefe de Gabinete con tantas no respuestas, que además es el vocero. Porque no dejó de ser vocero, además de jefe de Gabinete, y que todos los días el gobierno, en su discurso anticasta, antiprivilegios y demás, empieza a tener un funcionario y sostenerlo de una manera que orada esa línea de base, como si fuera esa línea de flotación de un barco”.

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Salinas estimó incluso el efecto en la opinión pública: “Tenemos que ser claros en esto. Sí interesa a los ciudadanos informados, que los hay, pero hay cada vez menos. Cuando te ponés a pensar que el transporte público está andando mal, que la microeconomía está complicada y bastante estresada, y ves las encuestas, los encuestadores te dicen: ‘La gente no está enojada, la gente está deprimida, la gente está como desahuciada’”.

Las dudas sobre el rumbo institucional siguen abiertas. “En un tiempito Adorni u otro jefe de Gabinete va a tener que volver al Congreso a seguir defendiendo lo que dice la Constitución”, proyectó Salinas al cierre de su análisis.

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