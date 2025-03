El cantante Rick Springfield reveló que sufrió daño cerebral por una caída en un concierto hace 25 años

El músico Rick Springfield reveló daño cerebral como resultado de una caída de siete metros durante un concierto en Las Vegas en el año 2000. (Ron Elkman/USA Today Network/Sip)

El músico Rick Springfield, conocido por éxitos como “Jessie’s Girl”, reveló recientemente un impactante diagnóstico relacionado con un accidente ocurrido hace más de dos décadas.

Según informó PEOPLE, el cantante, que este año cumple 76 años, descubrió que sufrió daño cerebral a raíz de una caída de aproximadamente 7,6 metros durante un concierto en Las Vegas en el año 2000. Este hallazgo fue posible gracias a una resonancia magnética de cuerpo completo que se realizó recientemente.

En declaraciones al medio, Springfield explicó que el accidente fue más grave de lo que inicialmente pensó. “Caí 7,6 metros, golpeé mi cabeza, luego una estructura de madera cayó sobre mi cabeza, y después mi cabeza volvió a golpear el escenario”, detalló.

En aquel momento, el cantante creyó que solo se había fracturado la muñeca, pero el reciente examen médico reveló las secuelas neurológicas del incidente. “Estoy trabajando en tratar de reparar eso”, añadió.

Rick Springfield menciona que la experiencia de su padre influyó en su decisión de priorizar el cuidado de su salud y bienestar personal. (Daniel DeSlover/Sipa USA)

Una lección aprendida de su padre

El enfoque de Springfield hacia su salud está profundamente influenciado por una experiencia personal con su padre, quien falleció debido a complicaciones de salud que podrían haberse evitado.

Según consignó PEOPLE, el padre del músico sospechaba que tenía cáncer de estómago, pero nunca buscó atención médica. Finalmente, colapsó en su hogar y los médicos descubrieron que lo que realmente padecía era una úlcera perforada que provocó una hemorragia fatal.

“Eso fue un mensaje gigante para mí: si quieres vivir mucho tiempo, tienes que estar preparado para recibir malas noticias de vez en cuando”, reflexionó Springfield. Aunque reconoce que el futuro es incierto, el cantante enfatizó que su prioridad es hacer todo lo posible para cuidar su salud.

Rutinas saludables y cambios en su estilo de vida

A pesar de estar en su séptima década de vida, Springfield asegura sentirse como si tuviera 20 años. Sin embargo, también es consciente del paso del tiempo y de los riesgos asociados con la edad. Según publicó PEOPLE, el cantante ha adoptado una rutina diaria de ejercicio y ha reducido significativamente su consumo de alcohol.

Desde joven, Springfield ha enfrentado episodios de depresión y ha buscado tratamientos alternativos para lograr una mejor estabilidad emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estaba bebiendo bastante, y a medida que envejeces, es algo natural dejar todo eso”, comentó. Aunque no forma parte de Alcohólicos Anónimos, admite que ha reducido su consumo a “un par de sorbos de vodka o algo similar” mientras está en el escenario, pero evita beber en otros momentos. Este cambio no solo ha beneficiado su salud física, sino también su bienestar mental.

Luchando contra la depresión

Desde su infancia, Springfield ha lidiado con la depresión, una batalla que continúa enfrentando. Según detalló PEOPLE, el cantante ha explorado tratamientos alternativos para mejorar su estado mental.

“Hice ácido, y en realidad fue un poco mejor. No lo hacía desde que tenía 20 años, pero fue una experiencia increíble”, compartió. Sin embargo, aclaró que no promueve el uso de drogas, pero está abierto a cualquier método que lo ayude a ser más feliz y una mejor persona. “Siempre estoy buscando”, afirmó.

A pesar de su trayectoria y experiencia, Springfield rechaza la idea de que la sabiduría viene automáticamente con la edad. “Eso es una tontería”, dijo al medio. Para él, la verdadera sabiduría proviene de la introspección y del esfuerzo por comprenderse a uno mismo.

El cantante, ícono de los años 80, continúa activo en la música. En diciembre pasado, lanzó “Big Hits: Rick Springfield’s Greatest Hits, Volume 2″, un álbum que incluye temas como “I’ll Make You Happy”, “What’s Victoria’s Secret?”, “Wide Awake” y “The Man That Never Was”.