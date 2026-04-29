Intestino irritable: terapias eficaces, errores comunes y el impacto de la desinformación en el manejo del trastorno crónico

El síndrome del intestino irritable (SII) no produce daño estructural en el tejido digestivo, aunque impacta en la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome del intestino irritable (SII) suele aparecer rodeado de confusión, diagnósticos tardíos y una avalancha de recomendaciones que circulan sin control en redes sociales. Entre infusiones, suplementos y técnicas alternativas, miles de personas intentan aliviar síntomas persistentes sin saber qué opciones tienen evidencia médica real.

Un informe realizado por The Washington Post, basado en la mirada clínica de la gastroenteróloga Trisha Pasricha, pone el foco en esa brecha entre la percepción pública y la información científica disponible.

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La especialista advirtió que muchas creencias instaladas no reflejan el conocimiento actual sobre esta condición, que afecta a una proporción importante de la población adulta, entre el 10% y el 15% según distintos estudios.

Un trastorno con bases biológicas identificadas

Uno de los puntos centrales del análisis es la idea de que el SII carece de explicación médica. En diálogo con el medio estadounidense, Pasricha lo desmintió: “La mayor idea errónea que observo como gastroenteróloga sobre el síndrome del intestino irritable es que la gente cree que desconocemos la causa subyacente”.

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Cambios en la microbiota, la motilidad intestinal y procesos inflamatorios microscópicos forman parte del cuadro clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló, la investigación científica permitió identificar alteraciones en el sistema nervioso entérico, una red compleja con millones de neuronas que regula el funcionamiento digestivo. En personas con SII, estos nervios presentan una sensibilidad aumentada, lo que convierte estímulos cotidianos, como la digestión o la presencia de gases, en experiencias dolorosas.

Además, existen cambios en la microbiota intestinal, en la motilidad del intestino y en procesos inflamatorios microscópicos vinculados a células como los mastocitos. Estas alteraciones explican síntomas frecuentes como dolor abdominal, distensión, diarrea o estreñimiento.

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Pruebas normales, síntomas reales

La especialista subrayó un problema frecuente en la práctica clínica: los estudios convencionales no siempre reflejan estas disfunciones. Colonoscopias y análisis de rutina suelen arrojar resultados sin anomalías visibles, lo que alimenta la idea de que no existe un problema concreto.

Enfatizó que “los resultados normales de las pruebas no significan un intestino normal”. También remarcó que muchas de las alteraciones ocurren en capas profundas del intestino que no pueden evaluarse con los métodos tradicionales.

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Los síntomas del SII persisten incluso con pruebas convencionales normales, debido a disfunciones que no son detectadas por estudios tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, también advirtió sobre la tendencia a atribuir el SII únicamente al estrés: si bien puede intensificar los síntomas, señaló que el origen del trastorno no se reduce a factores emocionales, sino que responde a una interacción compleja entre el intestino y el sistema nervioso.

Qué tratamientos tienen evidencia

Pasricha destacó que existen múltiples estrategias terapéuticas respaldadas por estudios clínicos. Entre ellas, la fibra soluble, como el psyllium, se posiciona como una de las opciones iniciales más efectivas.

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Distintos estudios citados en el informe, mostraron mejoras significativas en los síntomas, en contraste con la fibra insoluble, que puede resultar contraproducente en algunos casos.

Otra herramienta utilizada es la dieta baja en FODMAP, que restringe ciertos carbohidratos fermentables. Sin embargo, el enfoque recomendado es selectivo y temporal, con el objetivo de identificar alimentos desencadenantes sin limitar innecesariamente la alimentación.

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La dieta baja en FODMAP y el consumo de fibra soluble, como el psyllium, cuentan con evidencia clínica para aliviar los síntomas del SII (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta, especialmente en cápsulas con recubrimiento entérico, también aparece entre las opciones con respaldo científico. Su efecto antiespasmódico contribuye a aliviar molestias leves. A esto se suman medidas como la actividad física regular y la reducción del consumo de alimentos ultraprocesados.

Tratamientos populares sin respaldo

El análisis también examinó la influencia de redes sociales en la difusión de consejos no validados. Un estudio sobre contenidos en TikTok reveló que solo una minoría provenía de profesionales de la salud, mientras que muchas recomendaciones carecían de evidencia.

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Entre estas tendencias figuran los probióticos. A pesar de su popularidad, las principales sociedades médicas no los recomiendan para el tratamiento del SII, ya que la información disponible resulta insuficiente para respaldar su uso de forma generalizada.

Las recomendaciones en redes sociales sobre probióticos y masajes abdominales para el SII carecen de respaldo médico suficiente, según sociedades científicas internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los masajes abdominales, los datos son limitados. Algunos estudios sugieren beneficios leves en casos de estreñimiento, pero no alcanzan para establecer una recomendación formal.

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Opciones farmacológicas disponibles

Cuando las intervenciones iniciales no logran controlar los síntomas, existen tratamientos farmacológicos específicos. Para el SII con predominio de estreñimiento, se utilizan fármacos como la lubiprostona y la linaclotida, que actúan sobre la secreción intestinal y el tránsito digestivo.

En los casos con predominio de diarrea, se emplean opciones como la rifaximina o los secuestrantes de sales biliares. También se indican antidepresivos tricíclicos, como la nortriptilina, que modulan la señalización nerviosa intestinal, incluso en pacientes sin diagnóstico de depresión.

Pruebas y soluciones comerciales en debate

En los últimos años, creció la oferta de pruebas comerciales que prometen analizar el microbioma intestinal desde el hogar. Según Pasricha, estas herramientas no cuentan con validación clínica y pueden implicar costos elevados sin aportar información útil.

La especialista enfatizó la importancia de recurrir a profesionales capacitados y evitar soluciones sin respaldo científico. “El síndrome del intestino irritable es real, común y tiene tratamiento”, afirmó.