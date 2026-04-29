Zaira Nara desafió los comentarios por su look en los Martín Fierro de la Moda: “Amo marcar tendencia”

La modelo apostó por un vestido de encaje y transparencias que generó opiniones divididas (Video: Instagram)

Zaira Nara brilló en la entrega de los Martín Fierro de la Moda, no solo por alzarse con el premio como mejor influencer sino también por su elección de vestuario, que la posicionó como una de las figuras más comentadas de la noche. Su presencia en la gala sintetizó la audacia que la ha caracterizado a lo largo de su carrera, en una edición donde cada detalle de su estilismo fue analizado por el mundo de la moda y el espectáculo.

Para la ocasión, la modelo optó por un enterizo totalmente transparente en tul bordado con flores negras. El diseño, de silueta ceñida y escote profundo, delineó su figura y combinó transparencia con apliques estratégicos que aportaron un delicado equilibrio entre sensualidad y elegancia. Zaira completó el look con sandalias de tiras oscuras y llevó su melena suelta, peinada en ondas suaves que sumaron naturalidad al conjunto.

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El maquillaje, en tonos nude y con piel luminosa, resaltó sus facciones y acompañó la frescura general del estilismo. En las imágenes, se la ve posando sobre el escenario, sonriente y con el premio en la mano, consagrando una noche especial y reafirmando su estatus como referente de moda en la Argentina.

Zaira apostó por un look transparente de encaje que generó opiniones cruzadas

Zaira se defendió a las críticas por su vestido y le agradeció a su estilista los años trabajando juntas

Zaira no solo fue una de las ganadoras de la noche sino que también fue una de las figuras más comentadas de los Martín Fierro de la Moda por su elección de vestuario. Dos días después de la gala, la modelo utilizó sus redes sociales para compartir su postura, dejando en claro que su apuesta estilística fue una decisión consciente y celebrada junto a su equipo, y que no le interesa el qué dirán.

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En una de sus historias, Zaira publicó una foto luciendo el enterizo de tul bordado con flores negras y escribió: “No supero este vestido”. Más tarde, subió otra imagen en la que agradeció tanto los elogios como los cuestionamientos: “Agradezco cada comentario, cada crítica. Más me hacen ver que voy por el camino correcto. Mi camino, el que armo con mi equipo, sin copiar ni pretender conformar a nadie. Amo ser innovadora y marcar tendencia. Ganadoras por fin!”.

Por último, completó su descargo con un mensaje contundente y sintético, de corte shakiriano: “Las mujeres ya no lloran”, reafirmando su postura frente a las opiniones ajenas y reivindicando la libertad y la seguridad personal en la moda. Con estas publicaciones, Zaira dejó en claro que las críticas no la afectan y que su búsqueda apunta a la autenticidad y la innovación, más allá de la mirada de los demás.

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Este fue el segundo look que eligió la modelo para la gala que premia el estilismo en el país (Instagram)

La noche del domingo la hermana menor de Wanda subió al escenario para recibir el galardón. Visiblemente emocionada por el honor, compartió un discurso espontáneo, con referencias directas a su look de la noche y a su recorrido profesional. “Ay, Dios, qué emoción. Este vestido no era para caminar”, comenzó, generando risas entre los presentes.

La modelo definió el significado personal de la moda y el esfuerzo detrás de su elección: “A mí cuando se me pone algo en la cabeza no paro hasta hacerlo, por más de que sea tan ajustado que no me pueda ni mover”. A continuación, agradeció a quienes la acompañaron en su carrera: “Realmente quiero agradecer a todo mi equipo, porque hace muchos años que trabajo. Empecé en la moda a los 16 años, hace 20 años, y después me fui a la tele, a la conducción, hasta que tuve mi segundo hijo y ahí dije: ‘Necesito yo empezar a manejar mis tiempos’. Y bueno, volví a elegir la moda”.

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Zaira también destacó el valor de poder elegir su propio rumbo profesional: “Estoy feliz, feliz de encontrar mi propio canal en mis redes sociales que hacen que pueda, en el mundo o en mi casa, seguir trabajando y haciendo lo que me gusta”. Finalmente, dedicó el premio a su familia y seres queridos: “Así que para Malaika, para Viggo, para mamá, para Wanda, que siempre me apoyan, los amo. Gracias”.