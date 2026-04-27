Qué es el síndrome de Rapunzel y por qué puede convertirse en una emergencia quirúrgica

Esta rara condición, marcada por la acumulación de cabello en el tracto digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de Rapunzel, la tricotilomanía, la tricofagia y el tricobezoar gastroduodenal constituyen un raro trastorno asociado generalmente a problemas psicológicos y que afecta sobre todo a niños y adolescentes. El tratamiento requiere extraer la masa de cabello acumulada en el sistema digestivo y brindar apoyo psicológico para reducir la probabilidad de recaídas.

Se trata de una condición poco frecuente que aparece en personas con tricotilomanía, es decir, el impulso de arrancarse el propio cabello, combinada con tricofagia, la tendencia a ingerir ese cabello. Cuando se consume una cantidad considerable, el cabello se acumula en el estómago y forma una masa llamada tricobezoar gastroduodenal, que en ocasiones se extiende hacia el intestino y provoca complicaciones graves.

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En la mayoría de los casos, la acumulación de cabello en el tracto digestivo genera síntomas digestivos. Dolor abdominal, estreñimiento y vómitos después de comer suelen ser los principales signos que motivan la consulta médica. Si la masa obstruye el intestino, puede requerirse una intervención quirúrgica para su extracción.

Según especialistas de la National Library of Medicine y del sitio médico especializado Tua Saúde, el diagnóstico es realizado por un médico tras revisar el historial clínico, los síntomas y solicitar pruebas de imagen como endoscopias, ecografías, tomografías o radiografías, que confirman la presencia de tricobezoar y ayudan a definir el tratamiento más adecuado.

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Síntomas principales del síndrome de Rapunzel

El consumo repetido de cabello, asociado a la tricotilomanía, origina una masa en el estómago llamada tricobezoar gastroduodenal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas más comunes incluyen dolor abdominal, pérdida de peso sin causa aparente, pérdida de apetito, estreñimiento y vómitos frecuentes. Adicionalmente, muchas personas sienten vergüenza por las zonas con pérdida de cabello, lo cual dificulta que busquen ayuda.

El diagnóstico requiere una evaluación médica detallada y el uso de exámenes de imagen para identificar la masa de cabello y evaluar el nivel de obstrucción. Especialistas enfatizan que la pronta detección es fundamental para evitar complicaciones graves.

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Además, recientes revisiones clínicas destacan la importancia de un enfoque multidisciplinario en el manejo del síndrome. La condición afecta principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes, y la recurrencia puede presentarse si no se abordan adecuadamente los factores psicológicos subyacentes.

El diagnóstico suele retrasarse debido a la naturaleza inespecífica de los síntomas, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves como perforación intestinal o infección abdominal. Por eso, la combinación de intervención quirúrgica, terapia cognitivo-conductual y seguimiento psiquiátrico resulta clave para reducir la posibilidad de recaídas y mejorar el pronóstico a largo plazo.

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Causas y factores de riesgo

El diagnóstico oportuno, mediante exámenes clínicos y de imagen, facilita la extracción del tricobezoar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de Rapunzel está relacionado principalmente con trastornos psicológicos. La tricotilomanía y la tricofagia son los detonantes principales. En determinados casos, la ingesta de cabello puede estar vinculada a deficiencia de hierro, aunque por lo general el origen es emocional, como episodios de estrés o cambios familiares.

Es más frecuente en niños y adolescentes que tienen dificultades para manejar la presión diaria. La acumulación progresiva de cabello en el sistema digestivo puede pasar inadvertida hasta que aparecen los primeros síntomas.

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Opciones de tratamiento y complicaciones

El abordaje médico del síndrome integra la extracción de la masa de cabello, que puede realizarse por endoscopia si el tricobezoar es pequeño, o mediante cirugía laparoscópica cuando la masa es mayor o existe obstrucción intestinal. Este procedimiento debe complementarse con apoyo psicológico, en especial mediante terapia cognitivo-conductual, para ayudar a controlar los impulsos y prevenir recaídas. En algunos casos, también se indican medicamentos para la ansiedad o la depresión asociadas.

Las principales complicaciones incluyen desnutrición, perforación intestinal y obstrucción completa del intestino. La acumulación de cabello puede causar náuseas persistentes, pérdida de peso y, en situaciones graves, infecciones abdominales que requieren atención médica urgente. Consultar al médico ante síntomas digestivos y antecedentes de tricotilomanía o tricofagia es fundamental para evitar complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

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