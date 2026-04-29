América Latina

Paraguay reafirmará su alianza con Taiwán con la tercera visita oficial de Santiago Peña

El presidente llegará la próxima semana a Taipéi con una agenda enfocada en asuntos diplomáticos y económicos

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña (REUTERS/César Olmedo)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (REUTERS/César Olmedo)

El Gobierno de Paraguay informó que el presidente Santiago Peña realizará la próxima semana su tercera visita oficial a Taiwán, con una agenda enfocada en asuntos diplomáticos y económicos. El viaje busca reafirmar una alianza bilateral establecida en 1957.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, declaró en una entrevista con Radio Monumental que Peña permanecerá al menos cuatro días en Taiwán, aunque la fecha exacta aún no está definida porque “se está definiendo la agenda”.

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Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los 12 en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán. Esta situación ocurre en un contexto donde las presiones diplomáticas de China han reducido el número de aliados oficiales de Taipéi.

El Gobierno de Peña ha sostenido en diversas ocasiones que el vínculo con Taipéi se basa en “valores compartidos”, a pesar de que algunas voces dentro del país proponen un acercamiento a Pekín.

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvo este martes un encuentro en Taipéi con el nuevo mandatario taiwanés, William Lai (Lai Ching-te), en el que abogó por continuar la cooperación entre el país latinoamericano y la isla para construir un futuro mejor. EFE/ Oficina Presidencial de Taiwán/ Simon Liu /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en un encuentro en Taipéi con el mandatario taiwanés, William Lai (EFE/Oficina Presidencial de Taiwán/Archivo)

Peña visitó Taiwán por primera vez en 2023 como presidente electo y en 2024 volvió a la isla para asistir a la toma de posesión del actual mandatario taiwanés, William Lai.

En 2025, las exportaciones de carne bovina generaron ingresos por 2.112 millones de dólares para Paraguay, y Taiwán fue el tercer destino de estos envíos, con compras que alcanzaron los 288,3 millones de dólares, según datos de la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Asimismo, en 2025 ambos países cerraron un acuerdo de cero aranceles para la carne porcina paraguaya, lo que fortaleció la relación comercial.

Actualmente, Taipéi mantiene lazos oficiales con solo 12 Estados, de los cuales siete (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se encuentran en América Latina y el Caribe.

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