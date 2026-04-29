Mercados: el petróleo sube 5% y apuntala otra vez a las acciones argentinas del sector

Wall Street continúa pendiente del conflicto en Oriente Medio, la temporada de balances y los cambios que se avecinan para la Fed.

Los mercados de Argentina operaban con selectividad este miércoles, atentos a la presentación en el Congreso del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, sobre el estado de la gestión en medio de varias denuncias de corrupción y tensiones políticas.

Por su parte en el contexto global, los precios del crudo subían, y el contrato del Brent alcanzó su máximo en un mes, tras informaciones que indicaron que Estados Unidos ampliará su bloqueo a los puertos iraníes, lo que probablemente prolongará las interrupciones en el suministro.

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El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en junio avanza un 5,1%, a USD 1116,90 para los contratos para junio. El WTI de Texas cotizaba en EEUU a USD 104,90 (+5%).

A las 11:50 horas, el riesgo país argentino retrocede siete unidades y se ubicaba en niveles de 577 puntos básicos y los bonos soberanos local presentaban una leve tendencia alcista.

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Por su parte, el índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires caía un 1,2% a 2.83.000 puntos, pese a la mejora anotada en las acciones de la petrolera YPF que mejoraban un 1,1% ante el alza del crudo.

En Wall Street los ADR y acciones del sector energía operan en alza, como el caso de YPF (+2,1%, a USD 44,28), Vista Energy (+1,1%) y Tenaris (+0,2%).

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Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York operaban mixtos y con escasas oscilaciones. El S&P 500 subía 0,1%, al igual que el Nasdaq tecnológico, mientras que el Dow Jones de Industriales caía 0,4 por ciento.

“Prevalece la visión de que se aproveche este ‘trimestre de oro’ para intensificar dicha tendencia de compras, y se traslade a la acumulación de reservas, para lo cual resulta importante que el Tesoro pueda ir requiriendo de menos divisas para atender compromisos, sobre todo en vista al 2027 electoral”, dijo el economista Gustavo Ber.

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El BCRA acumula compras de divisas en el mercado por USD 6.870 millones en lo que va del año para reforzar sus reservas.

Cambios en la Fed de EEUU

Se prevé que la Reserva Federal de los EEUU (Fed) mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia el miércoles por la tarde, en medio de la incertidumbre sobre cuándo se resolverá el conflicto en Oriente Medio.

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El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá la que se espera sea su última rueda de prensa, dado que el comité bancario del Senado votó este miércoles la confirmación de Kevin Warsh como próximo presidente del banco central norteamericano, lo que probablemente lo colocará en el cargo antes del 15 de mayo, fecha en la que expira el mandato de Powell.

Se prevé que la última reunión de política exterior de Powell, tras ocho años al frente del gobierno de la entidad, transcurra sin mayores incidentes.

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Jerome Powell y Kevin Warsh, ambos figuras clave para la presidencia de la Reserva Federal.

“Ante la persistente incertidumbre, prevemos que (el presidente Powell) hará hincapié en que los funcionarios desconocen las consecuencias exactas de la guerra contra la economía y la política monetaria”, declaró Matt Luzzetti, economista jefe para Estados Unidos de Deutsche Bank. “Sin embargo, Powell podría destacar que las presiones inflacionarias persistentes se vuelven más probables cuanto más tiempo se mantengan elevados los precios del petróleo”, agregó.

Los inversores estarán atentos a cómo Powell presenta el impacto del conflicto en la inflación y el crecimiento, y si advierte que unos precios del petróleo elevados de forma sostenida podrían perjudicar el crecimiento y el empleo, además de la inflación.

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El Comité de Bancos del Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal por 13 votos contra 11. “El próximo paso es que el Senado, de mayoría Republicana, apruebe su nominación. De momento, no está pautado el día para dicha votación. El mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal vence el 15 de mayo próximo y después de la reunión de la Fed de hoy, la próxima será el 19 de junio donde, en caso de ser confirmado por el Senado, Warsh podría estar liderando su primera reunión del comité de política monetaria. Para la reunión de la Fed de hoy, la cual será a las 15hs local, no se esperan cambios en la tasa de política monetaria, la cual quedaría inalterada en 3.5%- 3.75%”, comentaron los analistas de Balanz Research.