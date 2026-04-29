“Nunca hay que confiar en nadie en una película italiana”: la advertencia de Clint Eastwood que también aplica a su salud

Clint Eastwood, referente del cine y la longevidad, mantiene rutinas diarias de meditación trascendental y ejercicio físico adaptado a su edad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hace seis décadas, Clint Eastwood llegó a Europa sin el peso de la leyenda, sino como un actor de televisión estadounidense en busca de un nuevo rumbo, sin imaginar cuando Sergio Leone lo convocó para protagonizar ‘Por un puñado de dólares’ en 1964, un wéstern de bajo presupuesto y producción europea que, a ojos de la industria de Hollywood, parecía más un salto al vacío que una apuesta segura.

El choque cultural fue inmediato. Eastwood se encontró con equipos internacionales, rodajes multilingües y una dinámica de trabajo caótica que contrastaba con la organización de la industria estadounidense.

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De ese aprendizaje surgió una de sus frases más célebres, dirigida al actor Eli Wallach durante el rodaje de ‘El bueno, el feo y el malo’: “Nunca hay que confiar en nadie en una película italiana. Sé de lo que hablo. Aléjate de los efectos especiales y los explosivos”.

Más que una ocurrencia, la advertencia resume el riesgo y el carácter imprevisible de una etapa clave en la construcción de su leyenda.

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Pero este concepto también lo ha extendido a la vida. Otra de sus frases célebres es: “No se puede evitar que todo suceda. Pero hemos llegado a un punto en el que, sin duda, lo estamos intentando. Si un coche no tiene cuatrocientas bolsas de aire, entonces no sirve” .

La frase de Clint Eastwood ironiza sobre la actual obsesión por la seguridad, destacando que no importa cuántas precauciones se tomen, nunca se podrá eliminar el riesgo por completo, ni en los autos ni en la vida.

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“Nunca dejes entrar al viejo“, su frase de cabecera

La experiencia europea durante el rodaje de los spaghetti western marcó su visión sobre el riesgo y la resiliencia, extendiendo esa enseñanza a sus hábitos cotidianos

Su biógrafo Shawn Levy ha dicho que el actor y director, que recientemente cumplió 95 años, estructuró sus rutinas de vida a partir de una disciplina sostenida y una filosofía personal: “Nunca dejes entrar al viejo. Sé activo, mantén la mente abierta”, ha proclamado.

Eastwood integró estos hábitos desde mediados del siglo pasado, con el objetivo de preservar la movilidad, la lucidez y la calidad de vida en las últimas décadas.

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Otra de sus frases hablan de la importancia de cultivar la inteligencia. “Dios te dio un cerebro. Haz lo mejor que puedas con él“, recomendó.

Dieta saludable, ejercicio y meditación

Su filosofía de vida incluye evitar los excesos, priorizar el bienestar mental y mantenerse activo para “no dejar entrar al viejo” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Levy, su vitalidad es una combinación de alimentación orgánica baja en grasas, ejercicio físico adaptado a la edad y prácticas regulares de meditación trascendental.

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El régimen alimentario de Eastwood incluyó desde finales de los años cincuenta alimentos como pollo, pescado —especialmente salmón— y huevos, junto con frutas frescas, verduras, pastas integrales y una alta ingesta de brécol y espárragos.

Parte central de la estrategia consistió en evitar alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos y bebidas energéticas o gaseosas, así como reducir el consumo de gluten y grasas saturadas. El actor abandonó el tabaco y el alcohol tras haber sufrido un infarto, lo que marcó —según su entorno— un cambio definitivo hacia patrones de vida saludables y conscientes.

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En cuanto a actividad física, su biógrafo lo describió como un “fanático del gimnasio y del fitness de toda la vida”, aunque con énfasis creciente en rutinas de menor impacto: caminatas largas, golf y ejercicios de fuerza moderada realizados bajo estricta supervisión de técnica y sin sobrecargar peso. El propio Eastwood sostiene que la disciplina permite preservar la salud muscular y articular.

Meditación trascendental: el pilar del bienestar integral

A los 95 años, Eastwood destaca la importancia de la meditación para reducir el estrés y afrontar el paso del tiempo con lucidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eastwood incorporó desde los años setenta dos sesiones diarias de meditación trascendental, una por la mañana y otra por la tarde, sin interrumpir la práctica durante períodos de rodaje. En declaraciones recogidas por su biógrafo, el cineasta consideró que la salud mental es ineludible para encarar el proceso de envejecimiento, al igual que el cuidado físico.

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La meditación trascendental, método popularizado por el gurú indio Maharishi Mahesh Yogi y extendido entre figuras del entretenimiento como Oprah Winfrey y Martin Scorsese, consiste en la repetición mental de un mantra durante veinte minutos, dos veces al día. Diversos informes científicos han confirmado la capacidad de esta disciplina para reducir el estrés y favorecer el bienestar.