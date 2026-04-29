Tendencias

“Nunca hay que confiar en nadie en una película italiana”: la advertencia de Clint Eastwood que también aplica a su salud

El actor y director recomienda aceptar la incertidumbre de la existencia. A los 95 años, apuesta por la meditación, el equilibrio mental y hábitos saludables como pilares de su vitalidad y longevidad

Guardar
Clint Eastwood, referente del cine y la longevidad, mantiene rutinas diarias de meditación trascendental y ejercicio físico adaptado a su edad (REUTERS/Mario Anzuoni)
Clint Eastwood, referente del cine y la longevidad, mantiene rutinas diarias de meditación trascendental y ejercicio físico adaptado a su edad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hace seis décadas, Clint Eastwood llegó a Europa sin el peso de la leyenda, sino como un actor de televisión estadounidense en busca de un nuevo rumbo, sin imaginar cuando Sergio Leone lo convocó para protagonizar ‘Por un puñado de dólares’ en 1964, un wéstern de bajo presupuesto y producción europea que, a ojos de la industria de Hollywood, parecía más un salto al vacío que una apuesta segura.

El choque cultural fue inmediato. Eastwood se encontró con equipos internacionales, rodajes multilingües y una dinámica de trabajo caótica que contrastaba con la organización de la industria estadounidense.

PUBLICIDAD

De ese aprendizaje surgió una de sus frases más célebres, dirigida al actor Eli Wallach durante el rodaje de ‘El bueno, el feo y el malo’: “Nunca hay que confiar en nadie en una película italiana. Sé de lo que hablo. Aléjate de los efectos especiales y los explosivos”.

Más que una ocurrencia, la advertencia resume el riesgo y el carácter imprevisible de una etapa clave en la construcción de su leyenda.

PUBLICIDAD

Pero este concepto también lo ha extendido a la vida. Otra de sus frases célebres es: “No se puede evitar que todo suceda. Pero hemos llegado a un punto en el que, sin duda, lo estamos intentando. Si un coche no tiene cuatrocientas bolsas de aire, entonces no sirve” .

La frase de Clint Eastwood ironiza sobre la actual obsesión por la seguridad, destacando que no importa cuántas precauciones se tomen, nunca se podrá eliminar el riesgo por completo, ni en los autos ni en la vida.

“Nunca dejes entrar al viejo“, su frase de cabecera

La experiencia europea durante el rodaje de los spaghetti western marcó su visión sobre el riesgo y la resiliencia, extendiendo esa enseñanza a sus hábitos cotidianos
La experiencia europea durante el rodaje de los spaghetti western marcó su visión sobre el riesgo y la resiliencia, extendiendo esa enseñanza a sus hábitos cotidianos

Su biógrafo Shawn Levy ha dicho que el actor y director, que recientemente cumplió 95 años, estructuró sus rutinas de vida a partir de una disciplina sostenida y una filosofía personal: Nunca dejes entrar al viejo. Sé activo, mantén la mente abierta”, ha proclamado.

Eastwood integró estos hábitos desde mediados del siglo pasado, con el objetivo de preservar la movilidad, la lucidez y la calidad de vida en las últimas décadas.

Otra de sus frases hablan de la importancia de cultivar la inteligencia. “Dios te dio un cerebro. Haz lo mejor que puedas con él“, recomendó.

Dieta saludable, ejercicio y meditación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Su filosofía de vida incluye evitar los excesos, priorizar el bienestar mental y mantenerse activo para “no dejar entrar al viejo” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Levy, su vitalidad es una combinación de alimentación orgánica baja en grasas, ejercicio físico adaptado a la edad y prácticas regulares de meditación trascendental.

El régimen alimentario de Eastwood incluyó desde finales de los años cincuenta alimentos como pollo, pescado —especialmente salmón— y huevos, junto con frutas frescas, verduras, pastas integrales y una alta ingesta de brécol y espárragos.

Parte central de la estrategia consistió en evitar alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos y bebidas energéticas o gaseosas, así como reducir el consumo de gluten y grasas saturadas. El actor abandonó el tabaco y el alcohol tras haber sufrido un infarto, lo que marcó —según su entorno— un cambio definitivo hacia patrones de vida saludables y conscientes.

En cuanto a actividad física, su biógrafo lo describió como un “fanático del gimnasio y del fitness de toda la vida”, aunque con énfasis creciente en rutinas de menor impacto: caminatas largas, golf y ejercicios de fuerza moderada realizados bajo estricta supervisión de técnica y sin sobrecargar peso. El propio Eastwood sostiene que la disciplina permite preservar la salud muscular y articular.

Meditación trascendental: el pilar del bienestar integral

Silueta de una persona meditando en posición de loto sobre una roca en un lago brumoso al amanecer, con el sol bajo y colinas de fondo, y nenúfares en primer plano.
A los 95 años, Eastwood destaca la importancia de la meditación para reducir el estrés y afrontar el paso del tiempo con lucidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eastwood incorporó desde los años setenta dos sesiones diarias de meditación trascendental, una por la mañana y otra por la tarde, sin interrumpir la práctica durante períodos de rodaje. En declaraciones recogidas por su biógrafo, el cineasta consideró que la salud mental es ineludible para encarar el proceso de envejecimiento, al igual que el cuidado físico.

La meditación trascendental, método popularizado por el gurú indio Maharishi Mahesh Yogi y extendido entre figuras del entretenimiento como Oprah Winfrey y Martin Scorsese, consiste en la repetición mental de un mantra durante veinte minutos, dos veces al día. Diversos informes científicos han confirmado la capacidad de esta disciplina para reducir el estrés y favorecer el bienestar.

Temas Relacionados

Clint EastwoodLongevidadAlimentación SaludableMeditación TrascendentalSalud mentalCerebroúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cáncer de páncreas: cómo es la herramienta IA que anticipa el diagnóstico

Científicos de tres instituciones de los Estados Unidos están detrás del nuevo sistema que llegó a identificar el 73% de los casos tempranos, mientras los profesionales solo detectaban el 39%. Cuáles son los desafíos

Cáncer de páncreas: cómo es la herramienta IA que anticipa el diagnóstico

De motivos botánicos a geometría: cómo el papel tapiz reinventa el hogar moderno

La versatilidad, los diseños personalizados y la fácil instalación impulsaron su presencia y los convirtieron en la solución preferida para renovar ambientes sin obras

De motivos botánicos a geometría: cómo el papel tapiz reinventa el hogar moderno

Ideas profesionales para aprovechar al máximo cocinas de pocos metros

Unir visualmente ambientes y adaptar soluciones de mobiliario a medida permite mejorar la experiencia cotidiana y optimizar cada centímetro disponible, según la visión de expertos

Ideas profesionales para aprovechar al máximo cocinas de pocos metros

¿El microondas elimina nutrientes? Mitos, verdades y consejos claves de especialistas

Informes internacionales y expertos en salud alimentaria coinciden en que el método no supone riesgos adicionales y puede incluso favorecer la protección de compuestos sensibles al calor. Qué tener en cuenta

¿El microondas elimina nutrientes? Mitos, verdades y consejos claves de especialistas

Entrenamiento de fuerza o estiramientos: cuál es más efectivo para la movilidad

El entrenador Andrew Tracey, consultado por Men’s Health, comparó métodos tradicionales con rutinas de resistencia ejecutadas con amplitud completa, puso el foco en el impacto del sedentarismo y planteó claves para optimizar el tiempo de ejercicio sin descuidar la elasticidad corporal

Entrenamiento de fuerza o estiramientos: cuál es más efectivo para la movilidad
DEPORTES
Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

Crisis interna en el Real Madrid: del cortocircuito entre Mbappé y otras figuras al discurso que los jugadores “no compran”

Esteban Andrada recibió una histórica sanción tras la trompada que le pegó a un rival en España

Un hincha de Boca Juniors fue detenido en Brasil acusado de gestos racistas contra el público de Cruzeiro

TELESHOW
El fin del amor para Silvina Escudero y Federico: un encuentro casual, una boda soñada y el gran misterio de su relación

El fin del amor para Silvina Escudero y Federico: un encuentro casual, una boda soñada y el gran misterio de su relación

El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

Las conmovedoras palabras de Flor Vigna luego de su victoria en la pelea de boxeo: “Estoy en shock”

Marcela Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand tras una nueva ausencia en su programa: “Solo quiere trabajar”

La angustia de Julieta Poggio por las críticas a sus carillas dentales: “La gente habla por envidia”

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de China limita la venta y el uso de drones en Beijing

El gobierno de China limita la venta y el uso de drones en Beijing

El reloj del magnate que viajaba en el Titanic se vendió por una cifra millonaria

El director de la agencia atómica de la ONU cree que el uranio enriquecido de Irán se encuentra en las instalaciones de Isfahán

La Policía de Brasil le devolvió las credenciales a un agente estadounidense tras haber aplicado el principio de reciprocidad

Cáncer de páncreas: cómo es la herramienta IA que anticipa el diagnóstico