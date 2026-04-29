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Deportivo Riestra tendrá una dura prueba ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El conjunto de Guillermo Duró enfrentará al puntero del Grupo F en el Nuevo Gasómetro, con apenas un punto en dos fechas. A las 19 por DSports

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Deportivo Riestra vs Montevideo City Torque, Copa Sudamericana
Deportivo Riestra recibe a Montevideo City Torque en el Nuevo Gasómetro por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026
                                                 

Deportivo Riestra recibirá esta tarde a Montevideo City Torque en el estadio Nuevo Gasómetro, a partir de las 19 , en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro enfrenta a un equipo local urgido por su primera victoria en el torneo contra un visitante que llega invicto y como único puntero del grupo. El árbitro del partido será el ecuatoriano Bryan Loayza Salazar y la transmisión estará a cargo de DSports.

Los de Guillermo Duró acumulan apenas un punto en dos presentaciones en la Copa —producto de un empate y una derrota—, con una diferencia de goles de -1 que refleja los problemas del equipo para convertir. Su última actuación en el torneo fue una caída por 1-0 ante Gremio de Porto Alegre. En la Liga Profesional argentina, el panorama tampoco es alentador: Riestra ocupa el último lugar del Grupo A con solo 10 puntos en 15 fechas —1 victoria, 7 empates y 7 derrotas—, aunque una reciente victoria por 2-0 ante Independiente aportó algo de aire al plantel.

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La situación de los visitantes es diametralmente opuesta. Montevideo City Torque, dirigido por Marcelo Méndez, llega a Buenos Aires como líder del Grupo F con puntaje perfecto: dos partidos, dos triunfos y seis puntos, con tres goles a favor y ninguno en contra. Su última presentación en la Copa fue una victoria por 2-0 ante Palestino en condición de visitante. En el plano local, el equipo uruguayo atraviesa una campaña más irregular: ocupa la séptima posición del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo, con 19 puntos en 13 partidos (5 victorias, 4 empates y 4 derrotas). Aun así, una goleada reciente por 4-1 sobre Boston River evidenció su potencial ofensivo.

El historial entre ambos clubes no registra antecedentes oficiales previos, por lo que este cruce en el Nuevo Gasómetro será el primero entre las dos instituciones a nivel competitivo.

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Probables formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Randazzo, Rodrigo Gallo; Nicolás Sansotre, Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitia; Gabriel Obredor, Antony Alonso; Mauro Smarra. DT: Guillermo Duró.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Ramiro Lecchini Fierro. DT: Marcelo Méndez.

Estadio: Pedro Bidegain, de San Lorenzo de Almagro.

Hora: 19

Árbitro: Bryan Loayza Salazar.

TV: DSports.

Posiciones:

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