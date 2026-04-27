Salud

Pan y miel, la fórmula del récord mundial de Sawe en la maratón de Londres

El atleta rompió el récord de las dos horas en la competencia. En la previa, el keniano llevó adelante un intenso entrenamiento físico y una rutina nutricional clave para lograr la hazaña

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La capital británica fue testigo de un logro histórico cuando el atleta africano completó la distancia clásica en menos de dos horas - REUTERS/Matthew Childs
La capital británica fue testigo de un logro histórico cuando el atleta africano completó la distancia clásica en menos de dos horas - REUTERS/Matthew Childs

El keniano Sabastian Sawe marcó un hito en la historia del atletismo el domingo, al convertirse en el primer hombre en correr una maratón oficial en menos de dos horas. Con un registro de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos en el Maratón de Londres, superó a sus rivales durante la segunda mitad de la prueba y estableció un nuevo récord mundial ante 800.000 espectadores. En su preparación la alimentación fue un factor clave para lograr la hazaña.

La hazaña se vivió en la capital británica, donde el atleta de 31 años cruzó la meta y celebró con el público. Sawe declaró que este logro representa un momento inolvidable y que su actuación demostró que “nada es imposible”.

El ambiente en Londres se llenó de euforia cuando Sawe completó los 42,195 kilómetros en tiempo récord. De acuerdo con declaraciones posteriores, el atleta reconoció la importancia del apoyo de la afición y la confianza en su preparación.

Entrenamiento y claves de la preparación

Dos hogazas de pan, una clara (pan de papa) y otra oscura con semillas (pan Graham), rebanadas y dispuestas en una tabla de madera con mantequilla y mermelada de frutos rojos en frasco
El consumo de estos alimentos proporcionó energía rápida antes de la competencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la revista británica The Guardian, la rutina de Sawe incluyó semanas de alto kilometraje. Su entrenador, Claudio Berardelli, explicó que el keniano completó un promedio de 200 kilómetros semanales, alcanzando un pico de 241 kilómetros en las semanas previas a la competencia. Según el entrenador, la preparación física superó incluso la realizada antes del Maratón de Berlín, donde el calor impidió que Sawe alcanzara su mejor marca.

Asimismo, el desayuno de pan y miel formó parte del ritual antes de la carrera. El atleta eligió estos alimentos para garantizar energía rápida y digerible. Además, utilizó geles de carbohidratos durante la prueba, lo que ayudó a mantener la fuerza en los últimos kilómetros.

Además, el calzado ultraligero resultó determinante. Usó las nuevas Adidas Pro Evo 3, las primeras zapatillas de alto rendimiento con un peso inferior a 100 gramos. Para Berardelli, el avance tecnológico en el equipamiento deportivo marca el inicio de una nueva era en el maratón.

Factores tecnológicos y apoyo nutricional

Mano vierte líquido en cuchara. En mesa clara: frasco de miel, limón, azúcar, aceite y tazón con polvo blanco. Utensilios de cocina visibles.
El desayuno de pan y miel formó parte del ritual antes de la carrera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de zapatillas innovadoras y geles energéticos potenció el desempeño. Según el equipo del keniano, la colaboración con las marcas resultó fundamental. El respaldo de empresas incluyó visitas frecuentes a Kenia para ajustar la preparación y optimizar cada detalle de la carrera.

El entrenador destacó la actitud y carácter del atleta. Describió a Sawe como un corredor excepcional, con energía positiva y humildad. Señaló que, a pesar de su gran capacidad física, el éxito radica también en la mentalidad y la disciplina mostradas durante el proceso.

La combinación de factores fisiológicos y tecnológicos permitió romper barreras históricas. Para el entrenador, la actuación de Sawe representa el resultado de años de trabajo conjunto y adaptaciones progresivas.

Un récord con margen para mejorar

Los expertos creen que Sawe aún puede superar su marca. Berardelli mencionó que existe la posibilidad de que el keniano logre un tiempo menor a 1:59 en circuitos más rápidos como Berlín o Chicago. El récord de Londres fue apenas el cuarto maratón de Sawe, lo que indica margen de mejora con futuras adaptaciones.

El entrenamiento de más de doscientos kilómetros semanales, complementado con una nutrición específica y apoyo científico
El entrenamiento de más de doscientos kilómetros semanales, complementado con una nutrición específica y apoyo científico

En tanto que, Steve Cram, ex campeón mundial y comentarista de la BBC, situó la hazaña al nivel de la que logró Roger Bannister al bajar de los cuatro minutos en la milla. Cram calificó la actuación como “absolutamente increíble” y resaltó el impacto de presenciar un logro que muchos consideraban inalcanzable.

De esta manera, el récord de Sawe reescribe los límites de la resistencia humana. La nueva marca mundial abre el debate sobre el futuro del maratón y la influencia de la tecnología, la ciencia del deporte y la preparación mental en el alto rendimiento.

Sawe hizo historia en Londres con un récord mundial

Sabastian Sawe logró bajar de las dos horas por primera vez en una maratón oficial, al cruzar la meta del Maratón de Londres en 1:59:30. El keniano, de 31 años, impuso una nueva marca mundial en una jornada seguida por cientos de miles de personas en la capital británica. De acuerdo con medios deportivos internacionales, Sawe consolidó su victoria tras una segunda mitad de carrera muy veloz, dejando atrás a sus rivales y superando el récord previo en un final histórico para el atletismo.

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